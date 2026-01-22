Неожиданное обновление ассортимента LUZAR — что изменилось и кому это важно

LUZAR представил новые турбокомпрессоры и актуаторы для популярных моделей авто

LUZAR расширил линейку автозапчастей для легковых и коммерческих машин. В продаже появились новые турбокомпрессоры и актуаторы. Цены и совместимость удивят даже опытных водителей. Подробности - в материале.

Российский бренд LUZAR объявил о расширении ассортимента сразу двух товарных направлений. Теперь в каталоге компании появились новые турбокомпрессоры и актуаторы, предназначенные для легковых автомобилей и легких коммерческих машин. Как сообщает пресс-служба производителя, для заказа доступны четыре свежие позиции, каждая из которых рассчитана на конкретные модели популярных марок.

Главной новинкой стал турбокомпрессор с артикулом LAT 1852. Эта деталь разработана специально для Volkswagen Tiguan 2016 года выпуска, а также для Skoda Octavia A7 2012 модельного года с двигателем 1.4T. Стоимость турбокомпрессора составляет 38 000 рублей, что, по мнению экспертов, выглядит конкурентоспособно на фоне аналогичных предложений на рынке. LUZAR делает ставку на качество и совместимость, что особенно важно для владельцев этих автомобилей, учитывая сложности с поставками оригинальных запчастей в последние годы.

Кроме того, в ассортименте появились новые актуаторы турбокомпрессора. Модель LTC 1807 предназначена для Volkswagen Transporter T5 с дизельным мотором 1.9D, выпущенных с 2003 года. Цена этого актуатора - 2990 рублей. Еще одна новинка - актуатор LTC 1848, который подходит для Skoda Octavia (с 2004 года) и Volkswagen Passat B6 (с 2005 года) с двигателем 1.8T. Его стоимость составляет 3250 рублей. Для владельцев Hyundai H1 Starex с дизельным мотором 2.5D (с 2000 года) LUZAR предлагает актуатор LTC 0836 по цене 2290 рублей.

По информации пресс-службы бренда, все новые детали уже доступны для заказа через официальных дилеров и партнеров LUZAR. Компания подчеркивает, что каждая позиция прошла обязательные испытания и соответствует стандартам качества, принятым на предприятии. В условиях ограниченного доступа к оригинальным комплектующим, такие предложения становятся настоящей находкой для сервисных центров и частных автовладельцев.

Стоит отметить, что LUZAR продолжает активно развивать линейку запчастей для европейских и азиатских автомобилей, что особенно актуально на фоне изменений в структуре российского авторынка. Новые позиции в каталоге - это не просто расширение ассортимента, а ответ на растущий спрос на качественные и доступные альтернативы оригинальным деталям. В условиях, когда многие владельцы Volkswagen, Skoda и Hyundai сталкиваются с дефицитом комплектующих, подобные инициативы выглядят своевременно и востребовано.