Идеальный автомобиль для зимы и лета: Lynk & Co 07 GT — полный привод, автопилот и 1600 Вт музыки

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

25 июля 2026, 21:32

Lynk & Co 07 GT: универсал с запасом хода 1422 км и разгоном до 100 за 4 секунды

Lynk & Co 07 GT: универсал с запасом хода 1422 км и разгоном до 100 за 4 секунды

Идеальный автомобиль для зимы и лета: Lynk & Co 07 GT — полный привод, автопилот и 1600 Вт музыки

Lynk & Co 07 GT: универсал с запасом хода 1422 км и разгоном до 100 за 4 секунды

Lynk & Co 07 GT выходит на рынок с мощной гибридной установкой и рекордным запасом хода. Новинка уже вызвала ажиотаж среди автолюбителей, а лимитированная серия разошлась еще на этапе предзаказа. В чем секрет успеха и какие технологии отличают этот универсал - разбираемся в деталях.

Lynk & Co 07 GT выходит на рынок с мощной гибридной установкой и рекордным запасом хода. Новинка уже вызвала ажиотаж среди автолюбителей, а лимитированная серия разошлась еще на этапе предзаказа. В чем секрет успеха и какие технологии отличают этот универсал - разбираемся в деталях.

На рынке гибридных автомобилей появился заметный игрок - Lynk & Co 07 GT. Этот универсал сразу привлек внимание сочетанием высокой мощности, большого запаса хода и современного оснащения. Лимитированная серия из 1007 машин была раскуплена еще до официального старта продаж, что говорит о высоком интересе к новинке.

Модель построена на платформе CMA и оснащена гибридной системой EM-P, в основе которой - 1,5-литровый турбомотор на 161 л.с., один или два электромотора на выбор. В топовой полноприводной версии суммарная мощность достигает 523 л.с., а разгон до 100 км/ч занимает всего 4 секунды. Батарея емкостью 28,3 кВт·ч обеспечивает до 200 км хода на электротяге по циклу CLTC, а общий запас хода - до 1422 км, что выгодно выделяет Lynk & Co 07 GT среди конкурентов.

Инженеры уделили внимание не только динамике, но и комфорту. Подвеска с адаптивными амортизаторами обеспечивает плавность хода. Дизайн разрабатывался совместно китайскими и европейскими специалистами: низкая посадка, широкая колея (соотношение ширины к высоте 1,28), выразительная светотехника с 94 LED-элементами спереди и 204 сзади создают динамичный облик.

Внутри универсал предлагает премиальный уровень оснащения: отделка с использованием карбона, центральный экран диагональю 15,4 дюйма, проекционный AR-HUD на 95 дюймов и аудиосистема Harman Kardon с 23 динамиками и мощностью 1600 Вт. Среди необычных решений - физический робот-помощник «Eva» и автопилот на базе чипа Nvidia Thor-U с лидаром в топовых версиях. Объем багажника варьируется от 548-614 литров до 1599-1665 литров при сложенных сиденьях.

Цены на Lynk & Co 07 GT стартуют с 157 800 юаней (примерно 23 200 долларов) за базовую заднеприводную версию и доходят до 208 800 юаней (около 30 700 долларов) за лимитированную топовую комплектацию. Такой ценовой диапазон делает модель конкурентоспособной на фоне других гибридных универсалов, особенно с учетом технических характеристик и уровня оснащения.

Для российского рынка интерес к Lynk & Co 07 GT может быть обусловлен не только техническими параметрами, но и растущим спросом на современные гибриды из Китая. В последние годы китайские бренды активно укрепляют позиции в сегменте премиальных и технологичных автомобилей, предлагая решения, которые раньше были доступны только у европейских и японских производителей. Появление таких моделей, как Lynk & Co 07 GT, может указывать на дальнейшее смещение баланса сил на рынке и расширение выбора для покупателей, ориентированных на инновации и практичность.

Упомянутые модели: Lynk & Co 07
Упомянутые марки: Geely, Lynk & Co
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Джили, Линк енд Ко

Похожие материалы Джили, Линк енд Ко

Scania выпустила электрогрузовик с двухрядной кабиной для спецслужб
На что обратить внимание при выборе электросамоката для города и дачи
Mercedes-Maybach GLS 680: обновление флагмана с ИИ и уникальными деталями
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
F
Aston Martin Rapide и еще 22 модели
Среднеразмерные фургоны
Iveco Daily Van и еще 16 моделей
Электромобили Premium
Xiaomi SU7 и еще 37 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Иваново Республика Татарстан Астрахань
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться