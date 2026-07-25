Идеальный автомобиль для зимы и лета: Lynk & Co 07 GT — полный привод, автопилот и 1600 Вт музыки

25 июля 2026, 21:32
Lynk & Co 07 GT: универсал с запасом хода 1422 км и разгоном до 100 за 4 секунды
Lynk & Co 07 GT: универсал с запасом хода 1422 км и разгоном до 100 за 4 секунды
Lynk & Co 07 GT выходит на рынок с мощной гибридной установкой и рекордным запасом хода. Новинка уже вызвала ажиотаж среди автолюбителей, а лимитированная серия разошлась еще на этапе предзаказа. В чем секрет успеха и какие технологии отличают этот универсал - разбираемся в деталях.
На рынке гибридных автомобилей появился заметный игрок - Lynk & Co 07 GT. Этот универсал сразу привлек внимание сочетанием высокой мощности, большого запаса хода и современного оснащения. Лимитированная серия из 1007 машин была раскуплена еще до официального старта продаж, что говорит о высоком интересе к новинке.
Модель построена на платформе CMA и оснащена гибридной системой EM-P, в основе которой - 1,5-литровый турбомотор на 161 л.с., один или два электромотора на выбор. В топовой полноприводной версии суммарная мощность достигает 523 л.с., а разгон до 100 км/ч занимает всего 4 секунды. Батарея емкостью 28,3 кВт·ч обеспечивает до 200 км хода на электротяге по циклу CLTC, а общий запас хода - до 1422 км, что выгодно выделяет Lynk & Co 07 GT среди конкурентов.
Инженеры уделили внимание не только динамике, но и комфорту. Подвеска с адаптивными амортизаторами обеспечивает плавность хода. Дизайн разрабатывался совместно китайскими и европейскими специалистами: низкая посадка, широкая колея (соотношение ширины к высоте 1,28), выразительная светотехника с 94 LED-элементами спереди и 204 сзади создают динамичный облик.
Внутри универсал предлагает премиальный уровень оснащения: отделка с использованием карбона, центральный экран диагональю 15,4 дюйма, проекционный AR-HUD на 95 дюймов и аудиосистема Harman Kardon с 23 динамиками и мощностью 1600 Вт. Среди необычных решений - физический робот-помощник «Eva» и автопилот на базе чипа Nvidia Thor-U с лидаром в топовых версиях. Объем багажника варьируется от 548-614 литров до 1599-1665 литров при сложенных сиденьях.
Цены на Lynk & Co 07 GT стартуют с 157 800 юаней (примерно 23 200 долларов) за базовую заднеприводную версию и доходят до 208 800 юаней (около 30 700 долларов) за лимитированную топовую комплектацию. Такой ценовой диапазон делает модель конкурентоспособной на фоне других гибридных универсалов, особенно с учетом технических характеристик и уровня оснащения.
Для российского рынка интерес к Lynk & Co 07 GT может быть обусловлен не только техническими параметрами, но и растущим спросом на современные гибриды из Китая. В последние годы китайские бренды активно укрепляют позиции в сегменте премиальных и технологичных автомобилей, предлагая решения, которые раньше были доступны только у европейских и японских производителей. Появление таких моделей, как Lynk & Co 07 GT, может указывать на дальнейшее смещение баланса сил на рынке и расширение выбора для покупателей, ориентированных на инновации и практичность.
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