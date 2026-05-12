В Москве новый китайский седан на платформе Volvo продают по цене топовой Lada

Lynk&Co 03 2026 года стартует в России: цена, мотор Volvo и новые опции

В Москве начали принимать заказы на Lynk&Co 03 нового поколения - модель с мотором Volvo и современной платформой уже доступна по цене, сравнимой с Vesta Sport. Почему этот седан может изменить рынок, какие опции удивят и что важно знать о льготах - разбираемся подробно.

Российский рынок автомобилей снова удивляет: в столичных автосалонах стартовали продажи Lynk&Co 03 2026 года, и это событие может серьезно повлиять на выбор многих автолюбителей. Причина проста - впервые доступный седан с технологией Volvo и Geely предлагается по цене, которая сопоставима с топовой Lada Vesta Sport. Для тех, кто ищет современный автомобиль с европейским уровнем оснащения, но не готов переплачивать за бренд, это реальный шанс получить максимум за свои деньги.

Как сообщает Quto, Lynk&Co 03 полностью адаптирован для российских условий: мультимедиа и интерфейс полностью русифицированы, а покупатели могут воспользоваться льготным утилизационным сбором. Это не просто формальность - подобные детали часто становятся решающими при выборе нового авто, особенно на фоне роста цен и ограниченного ассортимента.

Техническая начинка Lynk&Co 03 заслуживает отдельного внимания. Модель построена на платформе CMA, разработанной совместно Geely и Volvo, что уже говорит о высоком уровне безопасности и комфорта. Габариты седана - 4700 мм в длину, 1843 мм в ширину и 1460 мм в высоту, колесная база - 2730 мм, а дорожный просвет - 146 мм. Под капотом - 1,5-литровый бензиновый двигатель на 158 л.с., работающий в паре с 7-ступенчатым «роботом» и передним приводом. Такой тандем обещает не только экономичность, но и достойную динамику для городских условий.

Оснащение Lynk&Co 03 приятно удивляет: виртуальная приборная панель, мультимедийная система с 15,4-дюймовым сенсорным экраном и поддержкой Apple CarPlay, камеры кругового обзора, аудиосистема с 8 динамиками, мониторинг слепых зон, панорамная крыша и круиз-контроль. Все это - в базовой комплектации, что редко встретишь у конкурентов в этом ценовом сегменте. По данным портала Quto.ru, стартовая цена на Lynk&Co 03 составляет 2 399 000 рублей, что делает его прямым конкурентом не только китайским, но и российским моделям.

Интересно, что на фоне появления новых игроков на рынке, многие автолюбители все чаще задумываются о том, как изменится расстановка сил среди бюджетных и среднеценовых седанов.

Появление Lynk&Co 03 в России - это не просто очередная новинка из Китая. Это сигнал о том, что конкуренция выходит на новый уровень, а привычные представления о «доступных» и «дорогих» автомобилях постепенно стираются. Для многих покупателей это шанс получить современный, хорошо оснащенный седан с европейскими технологиями по цене, которая еще недавно казалась невозможной для такого уровня оснащения.