В Москве новый китайский седан на платформе Volvo продают по цене топовой Lada

12 мая 2026, 16:44
Lynk&Co 03 2026 года стартует в России: цена, мотор Volvo и новые опции
Lynk&Co 03 2026 года стартует в России: цена, мотор Volvo и новые опции
В Москве начали принимать заказы на Lynk&Co 03 нового поколения - модель с мотором Volvo и современной платформой уже доступна по цене, сравнимой с Vesta Sport. Почему этот седан может изменить рынок, какие опции удивят и что важно знать о льготах - разбираемся подробно.
Российский рынок автомобилей снова удивляет: в столичных автосалонах стартовали продажи Lynk&Co 03 2026 года, и это событие может серьезно повлиять на выбор многих автолюбителей. Причина проста - впервые доступный седан с технологией Volvo и Geely предлагается по цене, которая сопоставима с топовой Lada Vesta Sport. Для тех, кто ищет современный автомобиль с европейским уровнем оснащения, но не готов переплачивать за бренд, это реальный шанс получить максимум за свои деньги.
Как сообщает Quto, Lynk&Co 03 полностью адаптирован для российских условий: мультимедиа и интерфейс полностью русифицированы, а покупатели могут воспользоваться льготным утилизационным сбором. Это не просто формальность - подобные детали часто становятся решающими при выборе нового авто, особенно на фоне роста цен и ограниченного ассортимента.
Техническая начинка Lynk&Co 03 заслуживает отдельного внимания. Модель построена на платформе CMA, разработанной совместно Geely и Volvo, что уже говорит о высоком уровне безопасности и комфорта. Габариты седана - 4700 мм в длину, 1843 мм в ширину и 1460 мм в высоту, колесная база - 2730 мм, а дорожный просвет - 146 мм. Под капотом - 1,5-литровый бензиновый двигатель на 158 л.с., работающий в паре с 7-ступенчатым «роботом» и передним приводом. Такой тандем обещает не только экономичность, но и достойную динамику для городских условий.
Оснащение Lynk&Co 03 приятно удивляет: виртуальная приборная панель, мультимедийная система с 15,4-дюймовым сенсорным экраном и поддержкой Apple CarPlay, камеры кругового обзора, аудиосистема с 8 динамиками, мониторинг слепых зон, панорамная крыша и круиз-контроль. Все это - в базовой комплектации, что редко встретишь у конкурентов в этом ценовом сегменте. По данным портала Quto.ru, стартовая цена на Lynk&Co 03 составляет 2 399 000 рублей, что делает его прямым конкурентом не только китайским, но и российским моделям.
Интересно, что на фоне появления новых игроков на рынке, многие автолюбители все чаще задумываются о том, как изменится расстановка сил среди бюджетных и среднеценовых седанов. Например, недавно обсуждалась ситуация с дополнительной оплатой за максимальную мощность у электромобилей Volkswagen - подробнее об этом можно узнать в материале о новых правилах для владельцев электрокаров. Такие новости показывают, что рынок становится все более разнообразным, а покупатели - требовательнее к деталям.
Появление Lynk&Co 03 в России - это не просто очередная новинка из Китая. Это сигнал о том, что конкуренция выходит на новый уровень, а привычные представления о «доступных» и «дорогих» автомобилях постепенно стираются. Для многих покупателей это шанс получить современный, хорошо оснащенный седан с европейскими технологиями по цене, которая еще недавно казалась невозможной для такого уровня оснащения.
Похожие материалы Джили, Вольво
-
12.05.2026, 17:31
Suzuki Jimny 2025: опыт покупки и первые впечатления владельца из Южно-Сахалинска
Владелец Suzuki Jimny 2025 года из Южно-Сахалинска поделился личным опытом покупки и эксплуатации нового японского внедорожника. Какие неожиданные моменты ждут при выборе машины с минимальным пробегом, как Jimny справляется с городскими и загородными условиями, и почему этот автомобиль может стать оптимальным решением для российских дорог - в подробном обзоре.Читать далее
-
12.05.2026, 17:13
Проблемы с аккумуляторами в новых китайских авто: дилеры сталкиваются с массовыми сбоями
Мало кто знает, но новые автомобили из КНР, поступающие к российским дилерам, часто не заводятся уже на старте продаж. Эксперты объяснили, почему свежие машины требуют срочной замены аккумулятора и как это влияет на рынок. Какие риски ждут покупателей - разбираемся, что происходит на самом деле.Читать далее
-
12.05.2026, 15:23
Чем удивит новый ESTEO MX: роскошь или разумный выбор?
Летом 2026 года на рынок выходит ESTEO MX - первый кроссовер нового отечественного бренда. Этот среднеразмерный премиальный автомобиль обещает совместить безупречную эстетику с передовыми технологиями.Читать далее
-
12.05.2026, 15:06
Путин лично за рулем Aurus Komendant встретил учительницу в Москве
Президент России удивил многих, когда лично приехал на люксовом Aurus Komendant за своей школьной учительницей. Для педагога подготовили насыщенную программу, а сам глава государства сел за руль без сопровождения. Почему этот жест вызвал столько обсуждений - разбираемся, что стоит за этим поступком.Читать далее
-
12.05.2026, 14:53
Aurus Senat в гараже короля Малайзии: новый символ партнерства России и Азии
Король Малайзии султан Ибрагим пополнил свой автопарк редким лимузином Aurus Senat. Почему этот выбор вызвал интерес у экспертов и что это значит для отношений между странами - разбираемся, как необычная покупка может повлиять на рынок и престиж российских авто за рубежом.Читать далее
-
12.05.2026, 14:39
Главные слабые места Chery Tiggo 7 Pro и Pro Max: что ломается чаще всего
Эксперт разобрал подержанные Chery Tiggo 7 Pro и Pro Max и выявил неожиданные поломки, которые часто остаются без внимания. Какие детали требуют особого контроля, сколько стоит ремонт и почему владельцы сталкиваются с проблемами уже на первых 100 тысячах километров - объяснил специалист. Это важно знать тем, кто выбирает китайский кроссовер на вторичном рынке.Читать далее
-
12.05.2026, 14:08
MG 07 официально представлен: электроседан с автопилотом и ценой от 1,6 млн рублей
Китайская марка MG удивила автолюбителей новым седаном 07, который внешне напоминает Porsche Taycan и Panamera. Модель построена на современной платформе с автопилотом и доступна как электрокар или гибрид. Почему эта новинка может изменить рынок и что ждет конкурентов - разбираемся подробно.Читать далее
-
12.05.2026, 13:47
Jeep Cherokee 2026: гибрид, ретро-стиль и новый подход к комфорту
Jeep Cherokee 2026 удивил: гибридная установка, классический дизайн и салон, который не похож на прежние версии. Почему этот кроссовер теперь ближе к семейным авто, чем к внедорожникам, и что это значит для российских покупателей - разбираемся подробно.Читать далее
-
12.05.2026, 13:07
Geely Atlas оказался предпочтительнее Dongfeng Huge: тест выявил неожиданные слабые места
Сравнительный тест двух популярных кроссоверов выявил неожиданные нюансы: Geely Atlas оказался не только комфортнее, но и технологичнее соперника. Почему Dongfeng Huge уступил по важным параметрам, и что это значит для покупателей - объяснили эксперты. Не прошли мимо и детали, которые часто игнорируют при выборе нового авто.Читать далее
-
12.05.2026, 10:29
ADAC выявил скрытую опасность: как химия в новых авто влияет на здоровье
Многие водители замечают резкий запах в салоне нового авто, но мало кто знает, чем это может обернуться. ADAC и Fraunhofer-Institut проверили четыре популярных модели и выяснили, как температура и возраст машины влияют на уровень вредных веществ. Какие риски скрыты в привычном аромате и что делать, если запах не исчезает - объясняем подробно.Читать далее
Похожие материалы Джили, Вольво
-
12.05.2026, 17:31
Suzuki Jimny 2025: опыт покупки и первые впечатления владельца из Южно-Сахалинска
Владелец Suzuki Jimny 2025 года из Южно-Сахалинска поделился личным опытом покупки и эксплуатации нового японского внедорожника. Какие неожиданные моменты ждут при выборе машины с минимальным пробегом, как Jimny справляется с городскими и загородными условиями, и почему этот автомобиль может стать оптимальным решением для российских дорог - в подробном обзоре.Читать далее
-
12.05.2026, 17:13
Проблемы с аккумуляторами в новых китайских авто: дилеры сталкиваются с массовыми сбоями
Мало кто знает, но новые автомобили из КНР, поступающие к российским дилерам, часто не заводятся уже на старте продаж. Эксперты объяснили, почему свежие машины требуют срочной замены аккумулятора и как это влияет на рынок. Какие риски ждут покупателей - разбираемся, что происходит на самом деле.Читать далее
-
12.05.2026, 15:23
Чем удивит новый ESTEO MX: роскошь или разумный выбор?
Летом 2026 года на рынок выходит ESTEO MX - первый кроссовер нового отечественного бренда. Этот среднеразмерный премиальный автомобиль обещает совместить безупречную эстетику с передовыми технологиями.Читать далее
-
12.05.2026, 15:06
Путин лично за рулем Aurus Komendant встретил учительницу в Москве
Президент России удивил многих, когда лично приехал на люксовом Aurus Komendant за своей школьной учительницей. Для педагога подготовили насыщенную программу, а сам глава государства сел за руль без сопровождения. Почему этот жест вызвал столько обсуждений - разбираемся, что стоит за этим поступком.Читать далее
-
12.05.2026, 14:53
Aurus Senat в гараже короля Малайзии: новый символ партнерства России и Азии
Король Малайзии султан Ибрагим пополнил свой автопарк редким лимузином Aurus Senat. Почему этот выбор вызвал интерес у экспертов и что это значит для отношений между странами - разбираемся, как необычная покупка может повлиять на рынок и престиж российских авто за рубежом.Читать далее
-
12.05.2026, 14:39
Главные слабые места Chery Tiggo 7 Pro и Pro Max: что ломается чаще всего
Эксперт разобрал подержанные Chery Tiggo 7 Pro и Pro Max и выявил неожиданные поломки, которые часто остаются без внимания. Какие детали требуют особого контроля, сколько стоит ремонт и почему владельцы сталкиваются с проблемами уже на первых 100 тысячах километров - объяснил специалист. Это важно знать тем, кто выбирает китайский кроссовер на вторичном рынке.Читать далее
-
12.05.2026, 14:08
MG 07 официально представлен: электроседан с автопилотом и ценой от 1,6 млн рублей
Китайская марка MG удивила автолюбителей новым седаном 07, который внешне напоминает Porsche Taycan и Panamera. Модель построена на современной платформе с автопилотом и доступна как электрокар или гибрид. Почему эта новинка может изменить рынок и что ждет конкурентов - разбираемся подробно.Читать далее
-
12.05.2026, 13:47
Jeep Cherokee 2026: гибрид, ретро-стиль и новый подход к комфорту
Jeep Cherokee 2026 удивил: гибридная установка, классический дизайн и салон, который не похож на прежние версии. Почему этот кроссовер теперь ближе к семейным авто, чем к внедорожникам, и что это значит для российских покупателей - разбираемся подробно.Читать далее
-
12.05.2026, 13:07
Geely Atlas оказался предпочтительнее Dongfeng Huge: тест выявил неожиданные слабые места
Сравнительный тест двух популярных кроссоверов выявил неожиданные нюансы: Geely Atlas оказался не только комфортнее, но и технологичнее соперника. Почему Dongfeng Huge уступил по важным параметрам, и что это значит для покупателей - объяснили эксперты. Не прошли мимо и детали, которые часто игнорируют при выборе нового авто.Читать далее
-
12.05.2026, 10:29
ADAC выявил скрытую опасность: как химия в новых авто влияет на здоровье
Многие водители замечают резкий запах в салоне нового авто, но мало кто знает, чем это может обернуться. ADAC и Fraunhofer-Institut проверили четыре популярных модели и выяснили, как температура и возраст машины влияют на уровень вредных веществ. Какие риски скрыты в привычном аромате и что делать, если запах не исчезает - объясняем подробно.Читать далее