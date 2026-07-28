Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Дарья Климова

28 июля 2026, 09:48

Lynk&Co 07 GT: старт продаж в Китае, цена на уровне «Нивы», разгон как у спорткара

Lynk&Co 07 GT: старт продаж в Китае, цена на уровне «Нивы», разгон как у спорткара

Почему эксперты считают, что Lynk&Co 07 GT может изменить рынок и что важно знать

Lynk&Co 07 GT: старт продаж в Китае, цена на уровне «Нивы», разгон как у спорткара

В Китае стартовали продажи Lynk&Co 07 GT - универсала с динамикой спорткара и ценой, сравнимой с «Нивой». Модель уже вызвала ажиотаж: за первые минуты оформлено более 10 000 заказов. Почему эта новинка может повлиять на российский рынок и какие особенности стоит учитывать - разбираемся, что важно знать прямо сейчас.

В Китае стартовали продажи Lynk&Co 07 GT - универсала с динамикой спорткара и ценой, сравнимой с «Нивой». Модель уже вызвала ажиотаж: за первые минуты оформлено более 10 000 заказов. Почему эта новинка может повлиять на российский рынок и какие особенности стоит учитывать - разбираемся, что важно знать прямо сейчас.

Появление Lynk&Co 07 GT на китайском рынке - событие, которое не может остаться незамеченным для российских автолюбителей. Причина проста: сочетание цены, динамики и технических характеристик у этой модели способно задать новые стандарты в сегменте универсалов, а также повлиять на ожидания покупателей в России, где спрос на современные и доступные автомобили стабильно высок.

Как сообщает Российская Газета, Lynk&Co 07 GT представлен сразу в четырех комплектациях, а стоимость варьируется от 157,8 до 208,8 тысячи юаней, что эквивалентно 1,83-2,42 млн рублей без учета скидок. Для сравнения, это примерно на уровне цен на популярные внедорожники российского производства, но при этом новинка предлагает совершенно иной уровень оснащения и возможностей.

Габариты автомобиля составляют 4846 х 1900 х 1485 мм, что делает его одним из самых вместительных в своем классе. В полноприводной версии используется гибридная силовая установка: 1,5-литровый бензиновый двигатель работает в паре с двумя электромоторами, суммарная мощность которых достигает 530 л.с. Такой тандем позволяет разгоняться до 100 км/ч всего за 4 секунды - результат, который обычно демонстрируют только спортивные автомобили.

Батарея емкостью 28,3 кВт·ч обеспечивает запас хода на электротяге от 170 до 200 км без запуска ДВС, а общий пробег на одной заправке и полном заряде может достигать 1422 км. В салоне установлен крупный 15,4-дюймовый экран мультимедийной системы, а объем багажника составляет внушительные 614 литров - это особенно важно для семейных поездок и дальних путешествий.

Интересно, что за первые 27 минут после старта продаж Lynk&Co 07 GT было оформлено более 10 000 подтвержденных заказов. Такой спрос говорит о высоком интересе к модели не только в Китае, но и за его пределами. Эксперты отмечают, что подобная динамика может стать сигналом для других производителей: рынок готов к новым форматам универсалов с гибридными технологиями и спортивными характеристиками.

Стоит напомнить, что Lynk & Co - это совместный бренд Geely Auto Group и Volvo Cars, созданный в 2016 году. За последние годы компания активно расширяет модельный ряд и выходит на новые рынки. В России уже обсуждается возможность появления кроссовера Lynk & Co 900 под брендом Nordcross, что подтверждает растущий интерес к китайским автомобилям с европейскими технологиями.

На фоне этого стоит обратить внимание на тенденции, которые формируют рынок гибридных и электрических автомобилей. Например, недавно анонсирована премьера нового гибридного внедорожника GAC Yue 7, что также свидетельствует о растущем интересе к экологичным и технологичным моделям. Важно учитывать, что такие автомобили становятся все более доступными, а их технические возможности уже не уступают традиционным бензиновым аналогам.

В заключение стоит добавить несколько важных фактов: Lynk&Co 07 GT ориентирован на покупателей, которые ценят не только динамику, но и практичность. Модель может заинтересовать тех, кто ищет универсал с современными технологиями и большим запасом хода. Кроме того, появление таких автомобилей на рынке может подтолкнуть российских производителей к обновлению собственных линеек и внедрению новых решений. Судя по текущей динамике, конкуренция в сегменте гибридных универсалов будет только усиливаться.

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