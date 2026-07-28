Почему эксперты считают, что Lynk&Co 07 GT может изменить рынок и что важно знать

28 июля 2026, 09:48
Lynk&Co 07 GT: старт продаж в Китае, цена на уровне «Нивы», разгон как у спорткара
Lynk&Co 07 GT: старт продаж в Китае, цена на уровне «Нивы», разгон как у спорткара
В Китае стартовали продажи Lynk&Co 07 GT - универсала с динамикой спорткара и ценой, сравнимой с «Нивой». Модель уже вызвала ажиотаж: за первые минуты оформлено более 10 000 заказов. Почему эта новинка может повлиять на российский рынок и какие особенности стоит учитывать - разбираемся, что важно знать прямо сейчас.
Появление Lynk&Co 07 GT на китайском рынке - событие, которое не может остаться незамеченным для российских автолюбителей. Причина проста: сочетание цены, динамики и технических характеристик у этой модели способно задать новые стандарты в сегменте универсалов, а также повлиять на ожидания покупателей в России, где спрос на современные и доступные автомобили стабильно высок.
Как сообщает Российская Газета, Lynk&Co 07 GT представлен сразу в четырех комплектациях, а стоимость варьируется от 157,8 до 208,8 тысячи юаней, что эквивалентно 1,83-2,42 млн рублей без учета скидок. Для сравнения, это примерно на уровне цен на популярные внедорожники российского производства, но при этом новинка предлагает совершенно иной уровень оснащения и возможностей.
Габариты автомобиля составляют 4846 х 1900 х 1485 мм, что делает его одним из самых вместительных в своем классе. В полноприводной версии используется гибридная силовая установка: 1,5-литровый бензиновый двигатель работает в паре с двумя электромоторами, суммарная мощность которых достигает 530 л.с. Такой тандем позволяет разгоняться до 100 км/ч всего за 4 секунды - результат, который обычно демонстрируют только спортивные автомобили.
Батарея емкостью 28,3 кВт·ч обеспечивает запас хода на электротяге от 170 до 200 км без запуска ДВС, а общий пробег на одной заправке и полном заряде может достигать 1422 км. В салоне установлен крупный 15,4-дюймовый экран мультимедийной системы, а объем багажника составляет внушительные 614 литров - это особенно важно для семейных поездок и дальних путешествий.
Интересно, что за первые 27 минут после старта продаж Lynk&Co 07 GT было оформлено более 10 000 подтвержденных заказов. Такой спрос говорит о высоком интересе к модели не только в Китае, но и за его пределами. Эксперты отмечают, что подобная динамика может стать сигналом для других производителей: рынок готов к новым форматам универсалов с гибридными технологиями и спортивными характеристиками.
Стоит напомнить, что Lynk & Co - это совместный бренд Geely Auto Group и Volvo Cars, созданный в 2016 году. За последние годы компания активно расширяет модельный ряд и выходит на новые рынки. В России уже обсуждается возможность появления кроссовера Lynk & Co 900 под брендом Nordcross, что подтверждает растущий интерес к китайским автомобилям с европейскими технологиями.
На фоне этого стоит обратить внимание на тенденции, которые формируют рынок гибридных и электрических автомобилей. Например, недавно анонсирована премьера нового гибридного внедорожника GAC Yue 7, что также свидетельствует о растущем интересе к экологичным и технологичным моделям. Важно учитывать, что такие автомобили становятся все более доступными, а их технические возможности уже не уступают традиционным бензиновым аналогам.
В заключение стоит добавить несколько важных фактов: Lynk&Co 07 GT ориентирован на покупателей, которые ценят не только динамику, но и практичность. Модель может заинтересовать тех, кто ищет универсал с современными технологиями и большим запасом хода. Кроме того, появление таких автомобилей на рынке может подтолкнуть российских производителей к обновлению собственных линеек и внедрению новых решений. Судя по текущей динамике, конкуренция в сегменте гибридных универсалов будет только усиливаться.
Похожие материалы
-
29.07.2026, 06:18
Кей-кары Японии: как мини-автомобили изменили рынок и повседневную жизнь
Кей-кары появились в Японии после войны и быстро стали неотъемлемой частью городской среды. Сегодня эти компактные автомобили остаются актуальными благодаря низким налогам и удобству в мегаполисах. Разбираемся, что делает их уникальными именно сейчас.Читать далее
-
29.07.2026, 04:26
УАЗ внедрил автоматизированные прессы: как меняется производство кузовных деталей
На Ульяновском автозаводе запущены современные управляемые прессы, что позволяет выпускать ключевые кузовные элементы без зависимости от импорта. Это событие может изменить баланс сил на рынке и задать новые стандарты для российских производителей.Читать далее
-
29.07.2026, 03:24
MARS BIKE: электровелосипед для города с запасом хода до 80 км и весом 39 кг
MARS BIKE - электровелосипед в стиле мотоцикла, который выделяется легкостью, продуманной эргономикой и современными технологиями. В условиях роста цен на топливо и сокращения парковочных мест, такие решения становятся особенно актуальными для российских городов.Читать далее
-
29.07.2026, 01:23
Kia PV5 iCamper: электрокемпер с гибкой трансформацией и запасом хода до 400 км
Электрические минивэны становятся все более востребованными для путешествий и отдыха. Новый iCamper на базе Kia PV5 предлагает уникальные возможности трансформации салона и автономность, что особенно актуально на фоне роста цен на топливо и интереса к экологичным решениям.Читать далее
-
28.07.2026, 21:57
BMW i4 Convertible Neue Klasse: первые фото прототипа и детали запуска в 2028 году
BMW готовит к выходу электрический кабриолет i4 Convertible Neue Klasse, который уже проходит дорожные испытания. Модель обещает стать одной из самых необычных новинок ближайших лет и может задать новый тренд среди премиальных электромобилей.Читать далее
-
28.07.2026, 21:14
Bürstner B66: европейский кемпер за 72 000 долларов с уникальными решениями
Bürstner B66 - это серия европейских кемперов на базе Fiat Ducato, которые удивляют сочетанием цены и продуманности. Модель доступна только в Европе, но уже вызывает интерес у российских автолюбителей благодаря гибким планировкам и необычным решениям для компактных домов на колесах.Читать далее
-
28.07.2026, 20:59
Tenet T8 Prime: новая комплектация с панорамной крышей и расширенным оснащением
В дилерских центрах появился Tenet T8 Prime - кроссовер с панорамной крышей, современной мультимедийной системой и улучшенной эргономикой. Новинка выделяется не только оснащением, но и сниженной массой, что может повлиять на экономичность и интерес к модели на российском рынке.Читать далее
-
28.07.2026, 20:16
BYD Racco: первый электрический кей-кар с запасом хода 320 км выходит в Японии
BYD Racco - первый электрический кей-кар в Японии, способный проехать до 320 км без подзарядки. Модель уже вызвала интерес на рынке благодаря сочетанию компактности, современного оснащения и доступной цены. Важно понять, как это повлияет на сегмент и конкуренцию среди электромобилей.Читать далее
-
28.07.2026, 19:38
CityCoCo Trike GT X11: электроскутер с запасом хода до 120 км и грузоподъемностью 200 кг
CityCoCo Trike GT X11 выделяется среди электроскутеров благодаря мощному мотору, увеличенному запасу хода и адаптации к российским дорогам. Эксперты отмечают сочетание комфорта, практичности и возможностей для семейного использования, что особенно актуально в 2026 году.Читать далее
-
28.07.2026, 18:55
Обновленная «Нива»: 350 новых деталей и усиленный мотор в классическом кузове
В классической «Ниве» впервые появились оцинкованные кузовные элементы и фронтальная подушка безопасности. Новый двигатель объемом 1,8 литра отличается увеличенным крутящим моментом, что может изменить восприятие модели среди российских автолюбителей.Читать далее
Похожие материалы
-
29.07.2026, 06:18
Кей-кары Японии: как мини-автомобили изменили рынок и повседневную жизнь
Кей-кары появились в Японии после войны и быстро стали неотъемлемой частью городской среды. Сегодня эти компактные автомобили остаются актуальными благодаря низким налогам и удобству в мегаполисах. Разбираемся, что делает их уникальными именно сейчас.Читать далее
-
29.07.2026, 04:26
УАЗ внедрил автоматизированные прессы: как меняется производство кузовных деталей
На Ульяновском автозаводе запущены современные управляемые прессы, что позволяет выпускать ключевые кузовные элементы без зависимости от импорта. Это событие может изменить баланс сил на рынке и задать новые стандарты для российских производителей.Читать далее
-
29.07.2026, 03:24
MARS BIKE: электровелосипед для города с запасом хода до 80 км и весом 39 кг
MARS BIKE - электровелосипед в стиле мотоцикла, который выделяется легкостью, продуманной эргономикой и современными технологиями. В условиях роста цен на топливо и сокращения парковочных мест, такие решения становятся особенно актуальными для российских городов.Читать далее
-
29.07.2026, 01:23
Kia PV5 iCamper: электрокемпер с гибкой трансформацией и запасом хода до 400 км
Электрические минивэны становятся все более востребованными для путешествий и отдыха. Новый iCamper на базе Kia PV5 предлагает уникальные возможности трансформации салона и автономность, что особенно актуально на фоне роста цен на топливо и интереса к экологичным решениям.Читать далее
-
28.07.2026, 21:57
BMW i4 Convertible Neue Klasse: первые фото прототипа и детали запуска в 2028 году
BMW готовит к выходу электрический кабриолет i4 Convertible Neue Klasse, который уже проходит дорожные испытания. Модель обещает стать одной из самых необычных новинок ближайших лет и может задать новый тренд среди премиальных электромобилей.Читать далее
-
28.07.2026, 21:14
Bürstner B66: европейский кемпер за 72 000 долларов с уникальными решениями
Bürstner B66 - это серия европейских кемперов на базе Fiat Ducato, которые удивляют сочетанием цены и продуманности. Модель доступна только в Европе, но уже вызывает интерес у российских автолюбителей благодаря гибким планировкам и необычным решениям для компактных домов на колесах.Читать далее
-
28.07.2026, 20:59
Tenet T8 Prime: новая комплектация с панорамной крышей и расширенным оснащением
В дилерских центрах появился Tenet T8 Prime - кроссовер с панорамной крышей, современной мультимедийной системой и улучшенной эргономикой. Новинка выделяется не только оснащением, но и сниженной массой, что может повлиять на экономичность и интерес к модели на российском рынке.Читать далее
-
28.07.2026, 20:16
BYD Racco: первый электрический кей-кар с запасом хода 320 км выходит в Японии
BYD Racco - первый электрический кей-кар в Японии, способный проехать до 320 км без подзарядки. Модель уже вызвала интерес на рынке благодаря сочетанию компактности, современного оснащения и доступной цены. Важно понять, как это повлияет на сегмент и конкуренцию среди электромобилей.Читать далее
-
28.07.2026, 19:38
CityCoCo Trike GT X11: электроскутер с запасом хода до 120 км и грузоподъемностью 200 кг
CityCoCo Trike GT X11 выделяется среди электроскутеров благодаря мощному мотору, увеличенному запасу хода и адаптации к российским дорогам. Эксперты отмечают сочетание комфорта, практичности и возможностей для семейного использования, что особенно актуально в 2026 году.Читать далее
-
28.07.2026, 18:55
Обновленная «Нива»: 350 новых деталей и усиленный мотор в классическом кузове
В классической «Ниве» впервые появились оцинкованные кузовные элементы и фронтальная подушка безопасности. Новый двигатель объемом 1,8 литра отличается увеличенным крутящим моментом, что может изменить восприятие модели среди российских автолюбителей.Читать далее