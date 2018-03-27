27 марта 2018, 09:37

Lynk&Co представил кроссовер для Европы

На специальном мероприятии в Амстердаме китайская компания Lynk&Co показала новый компактный кроссовер, получивший лаконичное название – 02. Поскольку Lynk&Co, как и Volvo, входит в автоконцерн Geely, новинку построили на модульной платформе CMA, которую также использует шведский кроссовер XC40.
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  Lynk&Co представил кроссовер для Европы Volvo XC40 Lynk&Co представил кроссовер для Европы Volvo XC40 Lynk&Co представил кроссовер для Европы Volvo XC40 Lynk&Co представил кроссовер для Европы Volvo XC40 Lynk&Co представил кроссовер для Европы Volvo XC40 Lynk&Co представил кроссовер для Европы
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Компактный кроссовер стал третьей моделью Lynk&Co. Он занял место между большим кроссовером 01 и седаном 03. Именно на него компания делает основную ставку в европейских продажах, которые, однако, начнутся еще нескоро – только в 2020 году. Предполагается, что китайский кроссовер составит конкуренцию соседям по сегменту: Mercedes GLA и Audi Q2.

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В основе Lynk&Co 02 переднеприводная архитектура CMA, впервые использованная при создании Volvo XC40. Новинку оснастят гибридной силовой установкой. В ее состав войдет трехцилиндровый бензиновый турбированный двигатель, электромотор, комплект аккумуляторных батарей и 7-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. Исключительно на электротяге кроссовер сможет преодолеть до 50 километров. Чуть позже обещают вывести на рынок и полностью электрическую версию, запас хода которой составит 600 километров. 

Автомобиль получил спортивную внешность и будет предлагаться в двухцветном варианте окраски кузова. Создатели кроссовера уделили большое внимание его технологической начинке. В салоне разместились большие экраны приборной панели и информационно-развлекательной системы, а в список электронных помощников вошли все современные системы активной безопасности.

Производство компактного кроссовера наладят на заводе Volvo в Генте (Бельгия). Сейчас здесь уже выпускают кроссовер Volvo XC40, седан S60, хэтчбеки V40 и V40 Cross Country. А вскоре стартует сборка универсала V60 нового поколения.
Новинки и концепт кары Вольво ХС40
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Владимир Крестьянинов
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Мы с другом одновременно решили покупать машины. Он купил тойота прадо, а я вольво хс60. Машины стоили приблизительно одинаково, соответственно по характеристикам они тоже должны были быть примерно равны. Я объездил на сегодняшний день на вольво уже больше двух лет и пока тьфу-тьфу под капот кардинально ...
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Lynk&Co представил кроссовер для Европы
Компактный кроссовер стал третьей моделью Lynk&Co. Он занял место между большим кроссовером 01 и седаном 03. Именно на него компания делает основную ставку в европейских продажах, которые, однако, начнутся еще нескоро – только в 2020 году. Предполагается, что китайский кроссовер составит конкуренцию соседям по сегменту: Mercedes GLA и Audi Q2.{{material_120324}}В основе Lynk&Co 02 переднеприводная архитектура CMA, впервые использованная при создании Volvo XC40. Новинку оснастят гибридной силовой установкой. В ее состав войдет трехцилиндровый бензиновый турбированный двигатель, электромотор, комплект аккумуляторных батарей и 7-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. Исключительно на электротяге кроссовер сможет преодолеть до 50 километров. Чуть позже обещают вывести на рынок и полностью электрическую версию, запас хода которой составит 600 километров. Автомобиль получил спортивную внешность и будет предлагаться в двухцветном варианте окраски кузова. Создатели кроссовера уделили большое внимание его технологической начинке. В салоне разместились большие экраны приборной панели и информационно-развлекательной системы, а в список электронных помощников вошли все современные системы активной безопасности.Производство компактного кроссовера наладят на заводе Volvo в Генте (Бельгия). Сейчас здесь уже выпускают кроссовер Volvo XC40, седан S60, хэтчбеки V40 и V40 Cross Country. А вскоре стартует сборка универсала V60 нового поколения.
2018-03-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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