27 марта 2018, 09:37
Lynk&Co представил кроссовер для Европы
На специальном мероприятии в Амстердаме китайская компания Lynk&Co показала новый компактный кроссовер, получивший лаконичное название – 02. Поскольку Lynk&Co, как и Volvo, входит в автоконцерн Geely, новинку построили на модульной платформе CMA, которую также использует шведский кроссовер XC40.
Компактный кроссовер стал третьей моделью Lynk&Co. Он занял место между большим кроссовером 01 и седаном 03. Именно на него компания делает основную ставку в европейских продажах, которые, однако, начнутся еще нескоро – только в 2020 году. Предполагается, что китайский кроссовер составит конкуренцию соседям по сегменту: Mercedes GLA и Audi Q2.
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Автомобиль получил спортивную внешность и будет предлагаться в двухцветном варианте окраски кузова. Создатели кроссовера уделили большое внимание его технологической начинке. В салоне разместились большие экраны приборной панели и информационно-развлекательной системы, а в список электронных помощников вошли все современные системы активной безопасности.
Производство компактного кроссовера наладят на заводе Volvo в Генте (Бельгия). Сейчас здесь уже выпускают кроссовер Volvo XC40, седан S60, хэтчбеки V40 и V40 Cross Country. А вскоре стартует сборка универсала V60 нового поколения.
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