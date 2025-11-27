Современный модульный дом Lyrebird удивляет комфортом и мобильностью – как он устроен?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

27 ноября 2025, 21:38

Lyrebird: компактный дом с полноценной кухней, спальней и прачечной на одной платформе

Lyrebird: компактный дом с полноценной кухней, спальней и прачечной на одной платформе

Современный модульный дом Lyrebird удивляет комфортом и мобильностью – как он устроен?

Lyrebird: компактный дом с полноценной кухней, спальней и прачечной на одной платформе

Lyrebird выглядит как классический дом, но это мобильное и доступное жилье. Внутри просторная гостиная, кухня, отдельная спальня и ванная с прачечной. Модульная конструкция позволяет легко перемещать дом. Узнайте, почему Lyrebird называют одним из лучших современных решений.

Lyrebird выглядит как классический дом, но это мобильное и доступное жилье. Внутри просторная гостиная, кухня, отдельная спальня и ванная с прачечной. Модульная конструкция позволяет легко перемещать дом. Узнайте, почему Lyrebird называют одним из лучших современных решений.

Представьте себе уютное пространство, где есть все необходимое для комфортной жизни: просторная гостиная с диваном и столиком, полноценная кухня, отдельная спальня и современная ванная комната с прачечной. На первый взгляд, кажется, что речь идет о классическом доме, но на самом деле это описание Lyrebird — стильного и умного автодома, который сочетает в себе мобильность и модульность.

Lyrebird — это не просто очередной крохотный автодомик, а продуманное до мелочей решение для тех, кто ценит комфорт, но не готов переплачивать за квадратные метры. Внутри этого дома каждый сантиметр пространства используется максимально эффективно. Гостиная, оформленная в светлых тонах, визуально расширяет помещение, большое окно в спальной комнате оснащено светом. Обеденная зона органично вписана в интерьер, что позволяет организовать семейные ужины или принять гостей.

Кухня в Lyrebird удивляет своими размерами для такой формы жилья. Здесь есть все необходимое: плита, вместительный холодильник, кухонная плита и множество шкафчиков для хранения посуды и продуктов. Благодаря продуманной планировке готовить здесь так же удобно, как и в обычной квартире. Спальня отделена от основной зоны, что обеспечивает тишину и покой. В ней достаточно места для полноценной кровати и хранения личных вещей.

Ванная комната в Lyrebird — это особая гордость создателей. Помимо стандартного набора сантехники, здесь предусмотрена стиральная машина, что редко встречается в домах такого типа. Все коммуникации скрыты, отделка выполнена из современных материалов, устойчивых к влаге и износу. Модульные конструкции позволяют легко транспортировать дом с места на место, а при необходимости — доработать или изменить его конфигурацию.

Lyrebird — отличный пример того, как современные технологии и дизайн могут сделать жизнь в автодоме не только удобной, но и стильной. Такой дом подойдет как для постоянного проживания, так и для путешествий или временного размещения. Благодаря доступной цене и продуманной архитектуре, Lyrebird становится все более популярным среди тех, кто ищет альтернативу традиционному образу жизни.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Дом на колёсах: почему автодома становятся всё популярнее в России
Больше 20 лет прошло, а она как новая: на Урале почти даром отдают идеальную «Шаху»
В Иркутске продают почти новый «Москвич-412» по цене Bеntley
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Пикапы
Changan Explorer и еще 81 модель
Кабриолеты и родстеры
Bristol Speedster и еще 35 моделей
Купе спортивные
Ferrari Amalfi и еще 36 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Владивосток Саратов Казань
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться