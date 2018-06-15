Любимчики россиян: ТОП-5 популярных «паркетников»
Автопроизводители, учитывая сей факт, не устают штамповать модели с высоким клиренсом. Сегодня в палитре вседорожников есть все, что душе угодно: дешевые «проходимцы» и люксовые, компактные SUV и те, что рассчитаны на большую семью, аскетичные внедорожники и «приподнятые» модификации городских бюджетников. Российские потребители выделили для себя пять любимых моделей, созданных для легкого бездорожья.
Hyundai Creta
Лидер в своем классе, корейский прорыв и просто отличный городской кроссовер стал самым популярным в своем классе по итогам прошлого года. В его пользу сделали выбор 55 305 покупателей, что в 2,5 раза превышает показатели 2016-го. Во многом народную любовь «Крета» завоевала за счет цены. Местная сборка на заводе в Санкт-Петербурге позволила Hyundai удержать начальную стоимость модели на отметке 819 900 рублей. За эти деньги покупатели получат машину с ABS+EBD, Bluetooth, системой мониторинга давления в шинах, двумя 12-вольтовыми розетками, USB+AUX, мультирулем. Под капотом окажется 1,6-литровый мотор, сочетающийся с МКПП и передним приводом.
В более дорогих исполнениях кроссовер может оснащаться противотуманными фарами, рейлингами на крыше, климат-контролем, рулевым колесом с кожаной отделкой и подогревом, регулировкой рулевого колеса по вылету, а также легкосплавными 17-дюймовыми дисками и серебристыми накладками на бамперах. Из двигателей также доступен 2-литровый бензиновый вариант с отдачей 143 л. с., который идет в паре исключительно с 6-диапазонным «автоматом».
Renault Duster
Французский вседорожник с российской пропиской не теряет своей актуальности. Он за прошлый год разошелся тиражом 43 828 экземпляров, что, правда, соответствует показателю 2016-го. Стагнация обусловлена тем, что модель по некоторым показателям морально устарела. В погоне за потребителей конкуренты Renault выводили новинки в сегменте SUV, а потому внимание к старому-доброму «Дастеру» слегла померкло.
Однако в прошлом месяце компания представила кроссовер в обновленной специальной версии Dakar Edition. Такой Duster стоимостью 1 005 990 рублей отличается наличием черных колесных дисков и стоек дверей. Также машину выделяют расширители колесных арок, защитные боковые молдинги Dakar, специальные хромированные накладки на пороги. В салоне установлен руль с клавишами круиз-контроля, а центральная консоль и двери теперь украшены глянцево-черной отделкой.
Для Duster Dakar Edition доступны два бензиновых мотора объемом 1,6 и 2 литра, а также 1,6-литровый дизель. Все автомобили по умолчанию имеют полный привод. Возможно, именно эта версия вывела бы французский SUV в лидеры в своем классе, да только компания выпустит ограниченную партию таких машин.
Toyota RAV4
Японский «паркетник» тоже отлично зарекомендовал себя у россиян еще много лет назад. Надежность, все необходимые «примочки» и высокий клиренс обеспечивают модели топовые позиции в списке самых востребованных SUV. Так, в прошлом году RAV4 купили 32 931 человек, что на 8% больше, чем в 2016-м.
Рост спроса был достигнут не без помощи модификации с дизельным двигателем, которая вернулась на российский авторынок. Покупатели достойно оценили 2,2-литровый двигатель 2AD-FHV на «тяжелом» топливе, отдача которого составляет 150 л.с. и 340 Нм крутящего момента. В список оборудования такой версии «Рафика» входят предпусковой подогреватель двигателя и салона с дистанционным управлением. Стоимость дизельного вседорожника составляет от 2 032 000 рублей.
Kia Rio X-Line
Конечно, причислять этот вседорожный вариант корейского хэтчбека к «паркетникам» можно с большой натяжкой. Однако популярность модели в России просто зашкаливает. С момента запуска новинки и до окончания 2017-го ее купили аж 1931 раз. Производитель попал четко в цель, наделив хорошо знакомый хэтч внедорожными чертами.
Что же так полюбилось россиянам в «Икс Лайне»? Прежде всего, высокий клиренс в 203 мм. Таким даже не все кроссоверы обладают. Также машина имеет достаточно богатую базовую комплектацию. В числе стандартного оснащения - фронтальные подушки безопасности, ABS, система стабилизации, функция помощи при старте на подъеме, а также система предупреждения фронтальных столкновений. Помимо этого, по умолчанию автомобиль имеет кондиционер, передние электростеклоподъемники, подогрев передних сидений и центральный замок с дистанционным управлением. Правда, и цена у псевдовседорожника «кусачая» - от 774 900 рублей.
Lada Vesta SW Cross
Еще одна модификация отечественной «Весты» позволила модели «АвтоВАЗа» в 2017-м в сумме разойтись тиражом 77 291 экз., что на 40% выше показателя 2016 года. Сколько конкретно приходится на вседорожную версию – не уточняется, однако дилеры уверяют, что спрос превышает предложение. Поверим на слово и вспомним, чем же может удивить потребителя Vesta SW Cross.
Уже в начальной комплектации автомобиль имеет кондиционер, трехуровневый обогрев передних кресел, систему электронного контроля устойчивости, противобуксовочную систему, помощника при старте на подъеме, парктроник и аудиосистему с кнопками управления на рулевом колесе. Будущий владелец также сможет пользоваться функциями USB и Bluetooth. Вообще отечественный автопроизводитель подготовил много вариантов исполнений своего внедорожного универсала, чтобы каждый смог найти в палитре оптимальный вариант. Главное настроиться отдать минимум 795 900 рублей – такова начальная стоимость кросс-модификации универсала «Весты».
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