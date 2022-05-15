Любимые автомобили Джона Байдена и некоторых других президентов США
Фото: keyt.com
Доподлинно известно, что американскому президенту, вице-президенту, а также ряду высокопоставленных чиновников не разрешается водить машину (за исключением особых обстоятельств), даже после окончания срока их полномочий. Все это, как нетрудно догадаться, ради безопасности лидера государства и ближайших к нему чиновников и контролируется Секретной службой.
Однако первое лицо государства, прежде всего, человек, со всеми своими страстями и увлечениями. В том числе автомобильными. Спрашивается, разве президент страны, в которой развитие автопрома достигло высоких результатов, не может любить управление автомобилем? Не верим. Предлагаем небольшую подборку автомобильных привязанностей глав Белого Дома и начнем с недавно избранного Джо Байдена.
Джо Байден (1942 г.): семейные ценности прежде всего
Привязанность к данной марке не случайна - отец Байдена в свое время владел дилерским центром Chevrolet, а Corvette для семьи нынешнего президента всегда имел сентиментальную ценность.
В октябре 2016 года байденовский Chevrolet Corvette Stingray снялся в популярном заокеанском шоу «Гараж Джея Лено». Съёмки проходили на охраняемой территории в Вашингтоне (округ Колумбия), и, по словам самого Байдена, тогда он в третий раз, начиная с 2009 года, управлял своим «Корветом».
Джордж Буш-младший (1946 г.): в Техасе без пикапа никуда
Многие пикапы, как известно, «недоиспользуются», но только не этот экземпляр. Поскольку Буш не ездил по дорогам общего пользования аж с 1993 года, любой грузовик, которым он владеет, безусловно, находится в собственности его семьи и используется по прямому назначению. А в Техасе есть, чем загрузить трудягу F-150.
Рональд Рейган (1911-2004 г.г.): неприкрытая любовь к «японцам»
Рональд Рейган, 40-й президент Соединенных Штатов, был известным любителем Jeep. На его Калифорнийском ранчо отметились Jeep CJ-6 1962 года выпуска и CJ-8 Scrambler родом из 1983-го.
При этом бывший актер был замечен в скрытой любви к Subaru ещё в 1980 году, задолго до того, как американским политикам было позволено в открытую демонстрировать привязанность к неамериканским (японским) моделям.
Ричард Никсон (1913-1994 г.г.): избиратель не понял про пять литров
37-й президент великой державы был известен парой вещей: утверждением, что он не мошенник, и личным Oldsmobile 98 образца 1950-го. Никсон думал, что владение «Олдсмобилем» делает его более симпатичным в лице избирателей и более сопереживающим американскому рабочему классу.
Понятно, что это были лишь слова, поскольку автомобиль приводился в движение прожорливым 5-литровым V8, сводившим на нет все эти лукавые утверждения.
Ричард Никсон ушел в отставку после импичмента в связи с небезызвестным Уотергейтом. Его автомобиль был крутым, но он определенно не сделал своего владельца более популярным в глазах народа.
Линдон Бэйнс Джонсон (1908-1973 г.г.): с асфальта прямо в воду
Тем не менее Джонсон прославился автомобилем, который, образно говоря, не был прикован к асфальтовой или грунтовой дороге. Его амфибия 1961 года выпуска, как сообщается, всего лишь один из примерно 4 000 построенных амфикаров, способных передвигаться не только по твердой земле, но и плыть по воде.
Джонсон любил притворяться: говорил людям, что тормоза вышли из строя в тот момент, когда машина прямиком следовала к озеру на его ранчо в Техасе. Таким образом он просто пугал своих пассажиров, и нетрудно понять реакцию последних, когда, очутившись в воде, амфикар благополучно держался на водной поверхности.
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