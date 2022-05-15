Любимые автомобили Джона Байдена и некоторых других президентов США

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Что нужно знать при покупке авто с пробегом

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Alfa Romeo Aston Martin Audi Aurus Bentley BMW Brilliance BYD Cadillac Chery Chevrolet Chrysler Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Dodge DongFeng EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC Geely Genesis GMC Great Wall Haval Honda Hummer Hyundai Infiniti Isuzu JAC Jaguar Jeep KIA Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Maserati Maybach Mazda Mercedes MINI Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Pontiac Porsche Ravon Renault Rolls-Royce Saab Seat Skoda Smart SsangYong Subaru Suzuki Tesla Toyota Volkswagen Volvo Vortex Zotye ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

1. Выбор марки
2. Выбор модели
Как выбрать
Audi
BMW
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Daewoo
Dodge
Fiat
Ford
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Land Rover
Lexus
Mazda
Mercedes
MINI
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Renault
Saab
Seat
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Toyota
Volkswagen
Volvo
ВАЗ (Lada)
ГАЗ
УАЗ
AC
Adler
Alfa Romeo
Alpine
Ariel
Aro
Aston Martin
Audi
Avia
Baltijas Dzips
Bentley
Bertone
BMW
Borgward
Bugatti
Cezet
Citroen
Dacia
DS
Ferrari
Fiat
FSO
Gruppo Bertone
Hurtan
Ikarus
Isdera
Jaguar
Lamborghini
Lancia
Land Rover
Maserati
Maybach
MCC
Mercedes
Metrocab
MINI
Opel
Peugeot
Polestar
Porsche
Renault
Rolls-Royce
Rover
Saab
Seat
Sisu
Skoda
Smart
TVR
Volkswagen
Volvo
Westfield
РАФ
Buick
Cadillac
Chandler
Chevrolet
Chrysler
Dodge
Eagle
Excalibur
Fisker
Ford
Geo
GMC
Harley-Davidson
Hummer
Jeep
Lincoln
Lucid
Mercury
Plymouth
Pontiac
Tesla
Vector
BAIC
Brilliance
BYD
CAMC
Chang Feng
Changan
Chery
DongFeng
EXEED
FAW
Foton
Fuqi
GAC
Geely
Golden Dragon
Great Wall
Hafei
Haval
Hawtai
Hino Motors
Howo
Huanghai
JAC
JMC
Kandi
Lifan
Luxgen
Nio
Qoros
SAIC
Shacman
Skywell
Tianye
Tonggong
Vortex
Voyah
Xin Kai
Zotye
ZX
Asia Motors
Daewoo
Genesis
Hyundai
KIA
SsangYong
Aurus
Derways
Doninvest
Logem
MAG
ВАЗ (Lada)
ГАЗ
Ё Авто
ЗАЗ
ИЖ
ЛУАЗ
МАЗ
Москвич
РАФ
ТагАЗ
Тонар
УАЗ
Урал
Уралец
Acura
Callaway
Daihatsu
Datsun
Honda
Infiniti
Isuzu
Kawasaki
Lexus
Mazda
Mitsubishi
Nissan
Subaru
Suzuki
Toyota
Yamaha
Bajaj
Hindustan
Holden
Iran Khodro
Mahindra
Maruti
Paykan
Perodua
Ravon
Tata
Baltmotors
BMW
Cagiva
Aprilia
Ducati
Harley-Davidson
Honda
Indian
Jawa
Kawasaki
KTM
MV Agusta
Patron
Piaggio
Racer
Sanyang Industry
Stels
Triumph
Vespa
Victory
Yamaha
Восход
Днепр
Минск
Рига
Тула
Урал
CFMOTO
SAIC
Lifan
Suzuki
Cezet
DAF
Ford
Freightliner
Bogdan
Fuso
Hino Motors
IFA
International
Isuzu
Iveco
Kenworth
LDV
Mack
MAN
Renault
Scania
Tatra
Volvo
YueJin
БелАЗ
КрАЗ
МАЗ
Урал
ЗИЛ
КамАЗ
ТагАЗ
MAG
Tata
Avia
Foton
SAIC
FAW
Nissan
Mitsubishi
Mercedes
DongFeng
ГАЗ
Shacman
Тонар
Sisu
Howo
CAMC
JAC
Hyundai
American Coach
BOVA
Bogdan
Higer
Hino Motors
KIA
MAN
Neoplan
Setra
VanHool
Volgabus
Volvo
Yutong
ГолАЗ
ЗАЗ
ЛИАЗ
НефАЗ
ПАЗ
КАВЗ
РАФ
MAG
Golden Dragon
SAIC
Mercedes
Daewoo
SsangYong
Ikarus
Hyundai
15 мая 2022, 09:20

Любимые автомобили Джона Байдена и некоторых других президентов США

Одна из привилегий президента США - передвижение на сильно бронированном лимузине в качестве VIP-пассажира. Сидеть на заднем кресле - всего лишь один из компромиссов быть лидером свободного мира.
Фото: imgur.com
Любимые автомобили Джона Байдена и некоторых других президентов США
Изображение загружается

Фото: keyt.com

Доподлинно известно, что американскому президенту, вице-президенту, а также ряду высокопоставленных чиновников не разрешается водить машину (за исключением особых обстоятельств), даже после окончания срока их полномочий. Все это, как нетрудно догадаться, ради безопасности лидера государства и ближайших к нему чиновников и контролируется Секретной службой.

Однако первое лицо государства, прежде всего, человек, со всеми своими страстями и увлечениями. В том числе автомобильными. Спрашивается, разве президент страны, в которой развитие автопрома достигло высоких результатов, не может любить управление автомобилем? Не верим. Предлагаем небольшую подборку автомобильных привязанностей глав Белого Дома и начнем с недавно избранного Джо Байдена.

Джо Байден (1942 г.): семейные ценности прежде всего

Chevrolet Corvette
От 6.2 л, 659 л.с
Новый от 13 991 669 до 13 991 669 Р
Еще будучи вице-президентом, господин Байден был знаком с правилом, запрещающим вождение собственного автомобиля, однако в редких случаях он все же получал официальное разрешение ездить на своем любимом кабриолете. Даже известно название оного - Chevrolet Corvette Stingray 1967 года выпуска.

Привязанность к данной марке не случайна - отец Байдена в свое время владел дилерским центром Chevrolet, а Corvette для семьи нынешнего президента всегда имел сентиментальную ценность.

В октябре 2016 года байденовский Chevrolet Corvette Stingray снялся в популярном заокеанском шоу «Гараж Джея Лено». Съёмки проходили на охраняемой территории в Вашингтоне (округ Колумбия), и, по словам самого Байдена, тогда он в третий раз, начиная с 2009 года, управлял своим «Корветом».

Джордж Буш-младший (1946 г.): в Техасе без пикапа никуда

Ford F-150
От 3 л, 250 л.с
Новый от 11 932 000 до 13 356 000 Р
Джордж Буш, 43-й президент США, также появился в шоу «Гараж Джея Лено». Съемка происходила на семейном ранчо Бушей в Кроуфорде (штат Техас) в 2017 году. Героем кадра был F-150 King Ranch edition 2013 года выпуска, который имел множество потертостей и царапин от того, что хорошо использовался вокруг ранчо.

Многие пикапы, как известно, «недоиспользуются», но только не этот экземпляр. Поскольку Буш не ездил по дорогам общего пользования аж с 1993 года, любой грузовик, которым он владеет, безусловно, находится в собственности его семьи и используется по прямому назначению. А в Техасе есть, чем загрузить трудягу F-150.

Ранее мы писали
Компания Bentley решила завершить реконструкцию первого построенного экземпляра T-series. Технически продвинутый ...
Читать далее
Надо заметить, что Джордж Буш-младший в своей жизни владел несколькими пикапами Ford F-150, в том числе King Ranch Super Crew 4x4 2009 года выпуска. Этот автомобиль позже был выставлен на аукцион в Barrett-Jackson. Торги прошли успешно, «Форд» ушел за 300 000 долларов, а вырученные средства Буш пожертвовал на благотворительность.

Рональд Рейган (1911-2004 г.г.): неприкрытая любовь к «японцам»

Рональд Рейган, 40-й президент Соединенных Штатов, был известным любителем Jeep. На его Калифорнийском ранчо отметились Jeep CJ-6 1962 года выпуска и CJ-8 Scrambler родом из 1983-го.

При этом бывший актер был замечен в скрытой любви к Subaru ещё в 1980 году, задолго до того, как американским политикам было позволено в открытую демонстрировать привязанность к неамериканским (японским) моделям.

Ранее мы писали
Вслед этим машинам хочется оборачиваться. В приевшемся трафике современного автодизайна они как динозавры ...
Читать далее
В то время Subaru аккурат тестировала пикап Brat, и один из автомобилей оказался на ранчо Рейгана. Говорят, что Рейган давал инженерам Subaru регулярные отчеты о своей эксплуатации пикапа – своего рода еще одно классное выступление актера/политика.

Ричард Никсон (1913-1994 г.г.): избиратель не понял про пять литров

37-й президент великой державы был известен парой вещей: утверждением, что он не мошенник, и личным Oldsmobile 98 образца 1950-го. Никсон думал, что владение «Олдсмобилем» делает его более симпатичным в лице избирателей и более сопереживающим американскому рабочему классу.

Понятно, что это были лишь слова, поскольку автомобиль приводился в движение прожорливым 5-литровым V8, сводившим на нет все эти лукавые утверждения.

Ричард Никсон ушел в отставку после импичмента в связи с небезызвестным Уотергейтом. Его автомобиль был крутым, но он определенно не сделал своего владельца более популярным в глазах народа.

Линдон Бэйнс Джонсон (1908-1973 г.г.): с асфальта прямо в воду

Ранее мы писали
На аукцион Bonhams выставили забавный красный автомобильчик Amphicar 770 образца 1961 года. Благодаря уникальной ...
Читать далее
36-й глава Белого Дома был последним президентом, которому разрешили ездить по дорогам общего пользования. Джонсон был вице-президентом Джона Кеннеди до убийства того в 1963 году. Смерть Кеннеди стала толчком к тому правилу, чтобы отныне глава государства припрятывал ключи от автомобиля на всю дальнейшую жизнь.

Тем не менее Джонсон прославился автомобилем, который, образно говоря, не был прикован к асфальтовой или грунтовой дороге. Его амфибия 1961 года выпуска, как сообщается, всего лишь один из примерно 4 000 построенных амфикаров, способных передвигаться не только по твердой земле, но и плыть по воде.

Джонсон любил притворяться: говорил людям, что тормоза вышли из строя в тот момент, когда машина прямиком следовала к озеру на его ранчо в Техасе. Таким образом он просто пугал своих пассажиров, и нетрудно понять реакцию последних, когда, очутившись в воде, амфикар благополучно держался на водной поверхности.

Упомянутые модели: Chevrolet Corvette (от 6 200 000 Р), Ford F-150, Jeep CJ5 - CJ8
Подпишитесь на Яндекс.Новости и Дзен, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Комментарии
Запомнить
Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Любимые автомобили Джона Байдена и некоторых других президентов США
Время недорогих машин безвозвратно ушло. На чем поедем, братцы?
Вы наверняка не знаете эту разницу между кроссовером и внедорожником
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Chery Tiggo 8 и еще 35 моделей
F Luxury
Mercedes Maybach S и еще 19 моделей
Купе спортивные
Hyundai Coupe и еще 26 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Нижний Новгород Ярославль Магнитогорск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2022 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться