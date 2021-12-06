Любимые автомобили королевы Великобритании
В автопарке Её Величества много различных машин, в том числе и Rolls-Royce. Однако, говорят, что самым любимым авто королевы является брутальный и аскетичный Land Rover Defender! Вообще «Лэнд Роверы» во дворце есть разные: от того же экстремала «Дефендера» до эксклюзивного «Range Rover» с открытым верхом и площадкой с поручнями, который можно использовать для участия в парадах. Его часто сравнивают со знаменитым «Папамобилем».
Но, как бы там ни было, официальным транспортом Её Величества всё же считаются автомобили марки Bentley. На официальных мероприятиях обычно используется Bentley State Limousine. В таких случаях королева, конечно же, сидит сзади, а за рулём находится водитель.
А ещё у Её Величества есть Bentley Bentayga, который королева часто водит сама. Когда Bentayga пошла в серию, Её Величеству подарили самый первый сошедший с конвейера кроссовер этой модели. Сейчас он находится в шотландских владениях Елизаветы II.
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