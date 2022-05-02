Любитель офф-роуда проверял на прочность внедорожник, а сломал позвоночник
Действительно, Raptor славится своим мастерством в этой области. Например, в ходе рекламных съемок серийный автомобиль совершил восемь здоровенных прыжков без ущерба для подвески. Специально созданный для скоростной езды по внедорожной трассе, он справляется с ухабами намного лучше, чем обычный автомобиль, особенно, когда в прыжке все четыре колеса отрываются от земли.
Каз рассказал, что видел, как один из участников заезда разогнался до 80 км/ч и благополучно прыгнул. Тогда Каз решил улучшить этот результат, разогнался до 100 км/ч и тоже прыгнул. К сожалению, приземление оказалось для автомобиля более удачным, чем для водителя. «Пикап приземлился всеми четырьмя колесами одновременно. Подвеска полностью сжалась, ударилась об отбойники, затем следующим, что сжалось, был мой позвоночник», – объяснил Каз свои серьезные травмы в результате прыжка. – «T12 [позвонок] сломался на 3 части. Худшая боль, которую я когда-либо испытывал в своей жизни. Я мгновенно остановился, вылез из машины и лег на землю, пытаясь выпрямить спину».
Незадачливый гонщик заявил, что предполагал, что внедорожник может сломаться после таких экстремальных гонок, но был полностью уверен в своем позвоночнике. Однако вышло наоборот. Машина абсолютно исправна, но ездить на ней Каз сможет еще нескоро. Его еще не выписали из больницы, а затем ему предстоит длительный период реабилитации.
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