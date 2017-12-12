12 декабря 2017, 09:40
Любителям каршеринга станут доступны поездки из Москвы в С-Петербург
Столичный оператор каршеринга введёт в ассортимент услуг поездки на своих авто из первой российской столицы во вторую. Предположительно, поездка в одну сторону не будет стоить клиенту ни копейки.
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Также не были обозначены сроки реализации подобной возможности. Стоит заметить, что в настоящее время пользователям каршеринга запрещено покидать пределы Московской области, но в ближайшее время ограничение снимут.
Предположительно, поездка в одну сторону не будет стоить клиенту ни копейки. Это позволит пополнить автопарк Санкт-Петербурга за счет клиентов. Акция может прийтись по вкусу водителям, которые в ближайшее время запланировали поездку в Северную Пальмиру или не прочь воспользоваться такой возможностью.
Напомним, что на данный момент в столице работают уже свыше десятка операторов каршеринга, а к весне на рынок выйдет новый игрок.
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Отзывы по теме
на Geely 1.5 года норм езжу, о ней могу все что угодно рассказать, если вдруг кому интересно, а вот про указанные нет) не по бюджету все эи теслы)
Никогда не думал, что столкнусь с этим сам, а именно с продажей транспортного средства для улучшения жилищных условий. Всегда удивляла фраза на сайтах продаж авто, типа продаю в связи с приобретением жилья) ну жизнь суровая штука, и вот такие козни строит иногда. Искал вариант быстрой и в то же время ...
помогите на третей передаче троит. бензин жирет много. машина 2006г. на всех передачах норма а на третей все плохо. пробовал у себя кулибину подкинуть чтобы подключить к компу. комп машину невидет
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