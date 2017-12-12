12 декабря 2017, 09:40

Любителям каршеринга станут доступны поездки из Москвы в С-Петербург

Столичный оператор каршеринга введёт в ассортимент услуг поездки на своих авто из первой российской столицы во вторую. Предположительно, поездка в одну сторону не будет стоить клиенту ни копейки.
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Любителям каршеринга станут доступны поездки из Москвы в С-Петербург
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Сообщившая об этом «Российская газета», не уточняет название фирмы, указывается только, что о возможности поездок из Москвы в Санкт-Петербург один из столичных операторов сообщил в своем Telegram.

Также не были обозначены сроки реализации подобной возможности. Стоит заметить, что в настоящее время пользователям каршеринга запрещено покидать пределы Московской области, но в ближайшее время ограничение снимут. 

Предположительно, поездка в одну сторону не будет стоить клиенту ни копейки. Это позволит пополнить автопарк Санкт-Петербурга за счет клиентов. Акция может прийтись по вкусу водителям, которые в ближайшее время запланировали поездку в Северную Пальмиру или не прочь воспользоваться такой возможностью. 

Напомним, что на данный момент в столице работают уже свыше десятка операторов каршеринга, а к весне на рынок выйдет новый игрок.

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Любителям каршеринга станут доступны поездки из Москвы в С-Петербург
{{material_120385}}Сообщившая об этом «Российская газета», не уточняет название фирмы, указывается только, что о возможности поездок из Москвы в Санкт-Петербург один из столичных операторов сообщил в своем Telegram.Также не были обозначены сроки реализации подобной возможности. Стоит заметить, что в настоящее время пользователям каршеринга запрещено покидать пределы Московской области, но в ближайшее время ограничение снимут. Предположительно, поездка в одну сторону не будет стоить клиенту ни копейки. Это позволит пополнить автопарк Санкт-Петербурга за счет клиентов. Акция может прийтись по вкусу водителям, которые в ближайшее время запланировали поездку в Северную Пальмиру или не прочь воспользоваться такой возможностью. Напомним, что на данный момент в столице работают уже свыше десятка операторов каршеринга, а к весне на рынок выйдет новый игрок.
2017-12-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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