17 июня 2019, 08:36

Любителям тюнинга дали отсрочку на год

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Правительство отложило на год введение новых правил легализации изменений в конструкции автомобиля. Новый ГОСТ вступит в силу с 1 июля 2020 года. Причиной стала нехватка сертификационных лабораторий, куда автовладельцы должны будут предъявлять машины на экспертизу.
Любителям тюнинга дали отсрочку на год
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Отечественные любители тюнинга могут пока не беспокоиться о новых правилах оформления изменений. Коллегия Евразийской экономической комиссии постановила, что ГОСТ 33670 «Автомобильные транспортные средства единичные. Методы экспертизы и испытаний для проведения оценки соответствия» будет применяться на год позже запланированного ранее срока - с 1 июля 2020 года. Дело в том, что в соответствии с новым порядком запрещалось проводить дистанционную экспертизу – по фотографиям. Теперь будет необходимо предоставлять автомобиль на осмотр. Но сертификационных лабораторий, которые могут оказывать подобные услуги, не хватает.

По статистике, число автомобилей, на которые устанавливают ГБО, лебедки и «кенгурятники», ежегодно исчисляется сотнями тысяч. Новый ГОСТ 33670 первоначально готовился именно под единичные экспертизы, когда целиком испытывается какой-то нестандартный автомобиль, например, немассовые праворульные модели, ввозимые из Японии. При локальном тюнинге испытывать автомобиль целиком долго, дорого и бессмысленно, считают эксперты. Представители ГИБДД с таким подходом не согласны. По их мнению, автомобиль необходимо проверять целиком, а заочная экспертиза выливается в торговлю заключениями испытательных лабораторий безо всяких проверок.

В настоящее время в России работает лишь 17 сертификационных лабораторий, еще 10 планируют в ближайшее время получить аккредитацию. По мнению Коллегии Евразийской экономической комиссии, через год количество таких испытательных центров должно возрасти до необходимого уровня.
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Названы автомобили, которые гарантируют успех у женщин
Нужны ли такие девушки которые ведутся только на машины?) ) Хотя, если на субару клюнет, значит и сама скорее всего из "просвещенных", и толк в машинах знает. С такой явно есть, о чем пообщаться автолюбителю, ибо субари, они как говорится "созданы инженерами", о них можно говорить бесконечно :)
Саня
Альтернатива Набережные Челны | отзывы
Это пишет Зилант Авто
Вадим
Житель Вологды «скрутил пробег» у «Мерседеса», но «обмыть дельце» не получилось
А значит можно и НАКРУТИТЬ и содрать с продавца денег
Леонид
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Любителям тюнинга дали отсрочку на год
{{material_126714}}Отечественные любители тюнинга могут пока не беспокоиться о новых правилах оформления изменений. Коллегия Евразийской экономической комиссии постановила, что ГОСТ 33670 «Автомобильные транспортные средства единичные. Методы экспертизы и испытаний для проведения оценки соответствия» будет применяться на год позже запланированного ранее срока - с 1 июля 2020 года. Дело в том, что в соответствии с новым порядком запрещалось проводить дистанционную экспертизу – по фотографиям. Теперь будет необходимо предоставлять автомобиль на осмотр. Но сертификационных лабораторий, которые могут оказывать подобные услуги, не хватает.По статистике, число автомобилей, на которые устанавливают ГБО, лебедки и «кенгурятники», ежегодно исчисляется сотнями тысяч. Новый ГОСТ 33670 первоначально готовился именно под единичные экспертизы, когда целиком испытывается какой-то нестандартный автомобиль, например, немассовые праворульные модели, ввозимые из Японии. При локальном тюнинге испытывать автомобиль целиком долго, дорого и бессмысленно, считают эксперты. Представители ГИБДД с таким подходом не согласны. По их мнению, автомобиль необходимо проверять целиком, а заочная экспертиза выливается в торговлю заключениями испытательных лабораторий безо всяких проверок.В настоящее время в России работает лишь 17 сертификационных лабораторий, еще 10 планируют в ближайшее время получить аккредитацию. По мнению Коллегии Евразийской экономической комиссии, через год количество таких испытательных центров должно возрасти до необходимого уровня.
2019-06-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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