17 июня 2019, 08:36
Любителям тюнинга дали отсрочку на год
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Правительство отложило на год введение новых правил легализации изменений в конструкции автомобиля. Новый ГОСТ вступит в силу с 1 июля 2020 года. Причиной стала нехватка сертификационных лабораторий, куда автовладельцы должны будут предъявлять машины на экспертизу.
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По статистике, число автомобилей, на которые устанавливают ГБО, лебедки и «кенгурятники», ежегодно исчисляется сотнями тысяч. Новый ГОСТ 33670 первоначально готовился именно под единичные экспертизы, когда целиком испытывается какой-то нестандартный автомобиль, например, немассовые праворульные модели, ввозимые из Японии. При локальном тюнинге испытывать автомобиль целиком долго, дорого и бессмысленно, считают эксперты. Представители ГИБДД с таким подходом не согласны. По их мнению, автомобиль необходимо проверять целиком, а заочная экспертиза выливается в торговлю заключениями испытательных лабораторий безо всяких проверок.
В настоящее время в России работает лишь 17 сертификационных лабораторий, еще 10 планируют в ближайшее время получить аккредитацию. По мнению Коллегии Евразийской экономической комиссии, через год количество таких испытательных центров должно возрасти до необходимого уровня.
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Тест шин Cordiant Comfort 2: вкатываемся в лето
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Нужны ли такие девушки которые ведутся только на машины?) ) Хотя, если на субару клюнет, значит и сама скорее всего из "просвещенных", и толк в машинах знает. С такой явно есть, о чем пообщаться автолюбителю, ибо субари, они как говорится "созданы инженерами", о них можно говорить бесконечно :)
Это пишет Зилант Авто
А значит можно и НАКРУТИТЬ и содрать с продавца денег
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