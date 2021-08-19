19 августа 2021, 13:02
Любящий отец балует сына искусными копиями суперкаров: в гараже малыша уже десяток автомобилей
Вьетнамский мастер-краснодеревщик сначала изготавливал копии дорогих смартфонов, потом перешел на снайперские винтовки, а затем, когда его сынишка немного подрос, сосредоточился на роскошных автомобилях.
Дарья Климова Фото: youtube.com / ND - Woodworking Art
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Фото: youtube.com / ND - Woodworking Art
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В числе его последних работ – сплошь суперкары: Bugatti Centodieci, Ferrari GTO 250 и Lamborghini Sian. У них есть функциональные светодиодные фары, зеркала заднего вида, педали, двери. Колеса и покрышки полностью изготовлены из дерева. Мастер регулярно публикует видео-отчеты о своих проектах на ютуб-канале WoodWorking Art.
Упомянутые модели: Ferrari 250
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