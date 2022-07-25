Людей на электросамокатах начали массово штрафовать на 5 000 рублей
Сотрудники кикшеринговых компаний сообщили «Российской газете», что мощность их самокатов специально «придушили» до 143 Вт, а максимальную скорость программно ограничили до 25 км/ч. У двух работающих в городе компаний есть соответствующие технические заключения независимых экспертов, подтверждающие приведенные цифры. Коммерсанты настаивают, что в ГИБДД никакой экспертизы не проводили, а взяли данные о серийных моделях из интернета. Они уверены, что корень проблемы кроется в желании властей выжить электросамокаты из города.
Кикшеринговые компании обратились в прокуратуру с жалобой на действие ГИБДД. Сейчас надзорное ведомство проводит проверку. Одновременно, некоторые клиенты пытаются через суд обжаловать выписанные штрафы.
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Четырехлетний Volkswagen Polo стал бестселлером столичного рынка (кто еще в топе?)
Маркетинговое автомобильное агентство НАПИ (Russian Automotive Market Research) проанализировало продажи подержанных автомобилей в Москве в июне 2022 года и составило список из 10 самых популярных моделей.Читать далее
-
25.07.2022, 12:09
У дилеров появились первые упрощенные Lada Niva Legend: известны цены
Сборка «антисанкционных» Lada Niva Legend стартовала в середине июля. Сейчас первые внедорожники в базовой комплектации Classic’2022 добрались до дилеров. На автомобили распространяется госпрограмма льготного автокредитования со скидкой в 20%.Читать далее
-
25.07.2022, 09:54
Журналистское расследование: кузовные детали для Hyundai Elantra, Santa Fe и Sonata делали 12-летние дети
Агентство Reuters опубликовало результаты скандального расследования, подтверждающего использование детского труда на штамповочном производстве в Люверне, штат Алабама, США.Читать далее
-
25.07.2022, 08:57
Вступила в силу новая статья УК РФ: водителя могут отправить в тюрьму на два года
25 июля 2022 года вступает в силу статья 264.3 Уголовного кодекса РФ. Она предусматривает ответственность для водителей, систематически управляющих автомобилем без прав.Читать далее
-
25.07.2022, 08:32
Самая опасная улица в Мехико: видеоподборка нелепых аварий
Улица Пасо Флорентино считается самой крутой улицей Мехико. Ее уклон достигает 45 градусов, поэтому неудивительно, что аварии и столкновения здесь происходят очень часто. Ситуация усугубляется в дождливую погоду.Читать далее
-
25.07.2022, 00:07
5 лучших китайских семейных вседорожников (и сколько они стоят)
Популярность кроссоверов растет во всем мире и наша страна здесь не исключение. Машины сегмента SUV ценят за практичность, вместительность, комфорт и безопасность. Сейчас выбор брендов на российском рынке значительно сократился, но китайские марки пока не сдают позиции.Читать далее
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