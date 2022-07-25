Людей на электросамокатах начали массово штрафовать на 5 000 рублей

Ранее мы писали Какие электросамокаты могут стать транспортными средствами? И кому это надо? Время от времени подогревается общественный интерес к теме электросамокатов, которые, как все мы знаем, наводнили ... Читать далее

Пользователей кикшеринга в Новосибирске начали массово штрафовать за езду без прав. Сотрудники регионального ГИБДД утверждают, что провели экспертизу и выяснили, что мощность сдаваемых в аренду самокатов превышает 250 Вт. По закону такое транспортное средство можно отнести к категории мопедов, а значит, при управлении им у человека должно быть водительское удостоверение и шлем.

Сотрудники кикшеринговых компаний сообщили «Российской газете», что мощность их самокатов специально «придушили» до 143 Вт, а максимальную скорость программно ограничили до 25 км/ч. У двух работающих в городе компаний есть соответствующие технические заключения независимых экспертов, подтверждающие приведенные цифры. Коммерсанты настаивают, что в ГИБДД никакой экспертизы не проводили, а взяли данные о серийных моделях из интернета. Они уверены, что корень проблемы кроется в желании властей выжить электросамокаты из города.

Фото: pxhere.com

Кикшеринговые компании обратились в прокуратуру с жалобой на действие ГИБДД. Сейчас надзорное ведомство проводит проверку. Одновременно, некоторые клиенты пытаются через суд обжаловать выписанные штрафы.

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