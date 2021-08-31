Людей возмутила стоимость Lada Granta хэтчбек, превысившая 1 млн рублей
Заглавным стал вопрос: «Кто в последние дни заходил к дилерам Lada? На каких условиях сейчас продают автомобили? Есть ли автомобили в наличии»? Ответ – опять же на этой самой фотографии.
Читателей возмущает стоимость «Гранты», которая на сегодняшний день считается самой доступной моделью в линейке «АвтоВАЗа». За 98-сильную «автоматическую» версию в комплектации Luxe с пакетом Enjoy Pro дилер просит 1 049 000 рублей. И это притом, что стоимость хэтчбека в данном исполнении, согласно данным официального сайта Lada, составляет 759 800 рублей.
Негодование людей не лишено правды. «Лифтбэк в версии «люкс» в 2020-м стоил 630 000 рублей. Волгоград», - уточняет alekseitarasov4070. «В 2013 году «Гранта люкс» с АКПП стоила 430 000 рублей», - вспоминает vitaliy.untt. «Согласен. Брал осенью 2013 года «Гранту» (полный «люкс»). Стоила 431 000 рублей со скидкой. Взял тогда за 411 000 рублей», - вторит tsygankov_a_y.
«Чего-то скидка у тебя была маленькая. Я в 2015-м «Калину» брал, она тогда стоила 406 тысяч, а со скидкой - 356 тысяч «встала», - делится своей историей ilnaz_g89.
Gorian381: «Что с ценой? Там ноль последний - явно лишний». Nikitawar666: «Сейчас кризис чипов во всем мире, заводы не производят. Желающих купить много, спрос компенсируют ценой». «Нужно ставить карбюраторы всем, сразу чипы появятся», - пытается внести долю оптимизма cherniginsergei.
«Еще «барашки»-крутилки на сиденьях, а сами сиденья шатаются», - делится своими наблюдениями serikmuhtar. «Самое смешное, что на дворе 21-й год, а «автомат» тут 4 ступени. Японцы в 1979 году его уже делали. Просто позор за эти деньги», - кладет в ту же копилку Олег Кузьменко. «А цену «патрика» видели? Лям 800 в топе. Так он больше 3-5 лет не живёт (если его не реанимировать не человеческими усилиями). Так и за этот период эксплуатации он мозги отлюбливает», - подытоживает Миша Беар.
- 377 000 РВАЗ (Lada) Granta 2012 в Москве
- 397 000 РВАЗ (Lada) Granta 2013 в Москве
- 700 000 РВАЗ (Lada) Granta 2020 в Москве
- 250 000 РВАЗ (Lada) Granta 2018 в Москве
- 460 000 РВАЗ (Lada) Granta 2015 в Москве
- 397 000 РВАЗ (Lada) Granta 2014 в Москве
- 470 000 РВАЗ (Lada) Granta 2015 в Москве
- 422 000 РВАЗ (Lada) Granta 2017 в Москве
- 198 000 РВАЗ (Lada) Granta 2013 в Москве
- 690 000 РВАЗ (Lada) Granta 2019 в Москве
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