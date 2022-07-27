Люди покупают электрокары вовсе не для спасения экологии (и даже не из-за дешевой зарядки)

Большинство современных производителей электрокаров рекламируют свои автомобили как абсолютно чистые и безопасные для экологии. Некоторые упоминают, что по мере роста цен на бензин, ежедневная зарядка электричеством обходится владельцу существенно дешевле. Но выяснилось, что людей в электрокарах привлекает совершенно другие качества. В ходе опроса, проведенного Polestar в США, большинство водителей (55%) признались, что купили бы электромобили по причинам, не имеющим ничего общего с защитой окружающей среды.

Самым привлекательным в электрокарах оказались огромные экраны информационно-развлекательных систем и голосовые ассистенты, а также возможности подключения к Сети и интеграции в существующие цифровые экосистемы. Вторым по популярности аргументом в пользу электрокаров стала их взрывная динамика.

Фото: Polestar

Экология стала самым главным мотивирующим фактором лишь у 12% представителей поколения Z (в возрасте от 18 до 24 лет). У миллениалов (25 – 40 лет) этот показатель оказался ниже в два раза, а у автолюбителей старшего поколения (57 – 75 лет) – в три раза ниже.

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