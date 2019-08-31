«Люди птиц из клеток выпускают, чтоб самим свободными стать»
- 203
- 0
Фото пользователя 110km.ru
Для человека жир – обуза, для птиц - топливо
Замечено, что некоторые виды птиц летят беспосадочным перелетом до 11 000 км. В течение 10 дней они не едят, не пьют, не спят, не отдыхают – все время находятся в воздухе. Таких видов много, говорят орнитологи станции. У птиц другая, нежели у человека, физиология. Они набирают большое количество жира, которое, образно выражаясь, служит топливом для полета. Жир быстро доходит через кровь до мускулатуры, реально ее укрепляя. Сколько бы долго и плотно не работал человек, вот так сразу, одномоментно он не похудеет. А птицы быстро расходуют жир во время миграции. Ученые выяснили, что, используя 1 грамм жира, маленькая птичка способна пролететь до 200 км.
Процесс, который происходит с птичками во время миграции, аккурат изучают на станции «Фригилла» – аж с 1956 года. В команде - орнитологи из разных уголков России и зарубежья. В арсенале специальные ловушки и разного рода лаборатории – с их помощью исследуют ориентацию и навигацию птиц. В штате вирусологи, которые изучают болезни крылатых, и паразитологи – в поле их зрения паразиты и малярия. Науке известны 10 видов малярии, которые переносят птицы. Причем, если нас укусит комар, зараженный этой малярией, мы не заболеем. А птицы друг друга заражают именно через укусы комаров.
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Ловушку не обхитришь
Птицы ловушку зачастую не видят, летят по инерции. Маленькие и вовсе не отличаются большим умом (самые умные птицы – крупные попугаи и врановые). Залетающие в ловушку птицы попадают в приемную камеру, их оттуда забирают и определяют в лабораторию, где окольцовывают и выпускают на волю. Никакого корма в ловушке нет, то есть ничем не завлекают – птицы залетают сами. Около 20% улетают обратно, сколько попало – тем ученые и довольствуются.
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Окольцованные, пронумерованные
Ловятся птицы преимущественно в 5 часов утра. Летом ежедневно в сети попадают до 20-30 птиц. Осенью в хорошую погоду – до 1000 птиц. В ветер и шторм совсем ничего не ловится. Весной – 200-300 птиц. Бывают и курьезные случаи: один зяблик, например, попался в ловушку 56 раз. Непонятно, говорят орнитологи, что им руководило. Когда, например, 2-3 раза попадаются – это не удивляет, но чтобы так много…
Орнитологи поддерживают так называемый мониторинговый отлов, дабы посмотреть, что меняется в жизни птиц под воздействием климатической и экологической деятельности человека. Хвастаться нечем: количество маленьких птиц, которые последние 10 лет зимуют к югу от Сахары, резко сократилось. Причины: отчасти сельскохозяйственная деятельность в Европе (много химии в полях), а также увеличение площади Сахары (растет по 5-10 км в год). То бишь птицам банально стало не хватать жира, чтобы делать увеличенные перелеты.
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Кольца бывают большие, предназначенные для чаек, скворцов, дроздов и т.п.), и маленькие. Алюминиевое кольцо одевается на ножку птицы и зажимается пальцами. Надо лишь посмотреть, чтобы ни травинка, ни соринка не попали в кольцо. Кровеносные сосуды лапки кольцо не сжимает, так что опасаться за жизнь пернатого не стоит. Далее записывается вся информация о птице, причем на латыни: вид, пол, время кольцевания, номер ловушки, номер крыла, вес, наличие жировой массы. После этого птицу отпускают.
Кстати, в настоящее время миграцию птиц все чаще изучают не столько посредством кольцевания, сколько с помощью спутниковых передатчиков. Вес передатчика – от 3 до 100 граммов, в зависимости от вида птицы и поставленных задач. На базе станции сегодня реализуется совместный с датчанами проект по спутниковой телеметрии кукушек. На спинку птицы как рюкзачок вешается передатчик с антенной. Счастья птице он не добавляет, но совершать дальние перелеты точно не мешает. Вес передатчика – минимальный (3 грамма), стоимость – 4500 евро.
Кукушку можно услышать на Аляске
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Кукушки, как оказалось, имеют очень широкую географию миграции - запросто летают в Южную Африку (9000 км), оттуда на Камчатку (17 000 км). Осенью летят порядка 4,5 мес. - экономят энергию. То есть подолгу сидят и кормятся в Индии и Китае. Весной, наоборот, летят быстро – за месяц, поскольку экономят время. Интересно, что с недавних пор кукушку слышат даже на Аляске.
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
налог в Москве