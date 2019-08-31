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31 августа 2019, 00:55

«Люди птиц из клеток выпускают, чтоб самим свободными стать»

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Фото пользователя 110km.ru
Куршская коса настолько уникальный природный заповедник, что достойна отдельного обзора. Возможно, таковой когда-нибудь появится на страницах 110km.ru. Сегодня же мы поведаем о работающей на этом клочке живописной земли в Балтийском море орнитологической станции. Она носит название «Фрингилла» - в честь зяблика, одного из наиболее распространенных здесь видов пернатых.
Люди птиц из клеток выпускают чтоб самим свободными стать

Фото пользователя 110km.ru

Место для станции выбрано не случайно: коса, которая ориентирована вдоль миграции птиц представляет собой узкую полоску суши: с одной стороны - море, с другой – залив. Маленькие птицы все же боятся перелетать через большие открытые водные пространства и потому тянутся вдоль косы. В середине октября, в разгар миграции, вдоль косы пролетает до 1 млн птиц.
Станция, надо сказать, с богатой историей. Ее основал еще в далеком 1901 году Иоганнес Тинеманн, известный немецкий естествоиспытатель. Он установил, что птицы летают далеко и их путь пролегает аккурат над косой. На станции ученый отлавливал птиц и здесь же окольцовывал – во имя науки. Тинеманн трудился здесь вплоть до 1929 года. В 1931-м сотрудники станции выпустили первый в мире Атлас миграций птиц. В 1944-м станцию закрыли, позже эта немецкая земля отошла к СССР, и долгие 12 лет про птиц никто не вспоминал.

Для человека жир – обуза, для птиц - топливо

Замечено, что некоторые виды птиц летят беспосадочным перелетом до 11 000 км. В течение 10 дней они не едят, не пьют, не спят, не отдыхают – все время находятся в воздухе. Таких видов много, говорят орнитологи станции. У птиц другая, нежели у человека, физиология. Они набирают большое количество жира, которое, образно выражаясь, служит топливом для полета. Жир быстро доходит через кровь до мускулатуры, реально ее укрепляя. Сколько бы долго и плотно не работал человек, вот так сразу, одномоментно он не похудеет. А птицы быстро расходуют жир во время миграции. Ученые выяснили, что, используя 1 грамм жира, маленькая птичка способна пролететь до 200 км.

Процесс, который происходит с птичками во время миграции, аккурат изучают на станции «Фригилла» – аж с 1956 года. В команде - орнитологи из разных уголков России и зарубежья. В арсенале специальные ловушки и разного рода лаборатории – с их помощью исследуют ориентацию и навигацию птиц. В штате вирусологи, которые изучают болезни крылатых, и паразитологи – в поле их зрения паразиты и малярия. Науке известны 10 видов малярии, которые переносят птицы. Причем, если нас укусит комар, зараженный этой малярией, мы не заболеем. А птицы друг друга заражают именно через укусы комаров.

Люди птиц из клеток выпускают чтоб самим свободными стать

Фото пользователя 110km.ru

Люди птиц из клеток выпускают чтоб самим свободными стать

Фото пользователя 110km.ru

Люди птиц из клеток выпускают чтоб самим свободными стать

Фото пользователя 110km.ru

Люди птиц из клеток выпускают чтоб самим свободными стать

Фото пользователя 110km.ru

Люди птиц из клеток выпускают чтоб самим свободными стать

Фото пользователя 110km.ru

Люди птиц из клеток выпускают чтоб самим свободными стать

Фото пользователя 110km.ru

Люди птиц из клеток выпускают чтоб самим свободными стать

Фото пользователя 110km.ru

Люди птиц из клеток выпускают чтоб самим свободными стать

Фото взято из открытых источников

Люди птиц из клеток выпускают чтоб самим свободными стать
Люди птиц из клеток выпускают чтоб самим свободными стать
Люди птиц из клеток выпускают чтоб самим свободными стать
Люди птиц из клеток выпускают чтоб самим свободными стать
Люди птиц из клеток выпускают чтоб самим свободными стать
Люди птиц из клеток выпускают чтоб самим свободными стать
Люди птиц из клеток выпускают чтоб самим свободными стать
Люди птиц из клеток выпускают чтоб самим свободными стать
Работы не прекращаются даже в ночное время, то есть изучают и ночную миграцию – для этого используется специальное оборудование, позволяющее видеть силуэты маленьких птиц, летящих на небольшой высоте. Надо заметить, что у некрупных насекомоядных птиц своя стратегия миграции: ночью они пролетают несколько сотен километров на большой высоте (1 км), днем останавливаются на миграционную остановку, но не сидят, а летают и кормятся. Именно в это время и осуществляется их ловля.

Ловушку не обхитришь

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Ловушка – своего рода гигантский сачок или рыболовный трал, закрепленный на земле. У нее широкий вход и сужающаяся к приемной камере конструкция. Вообще-то правильнее говорить о ловушке не в единственном числе, а во множественном, поскольку на станции их две. Разница в том, в какую сторону направлен вход (на север или на юг). Сейчас конец лета, миграция только-только началась, птицы активно летают, кормятся по кустам, ловятся более-менее неплохо. Осенью одну ловушку убирают, нет большой необходимости. Высота ловушки – 15 метров, ширина у входа – 30 метров, длина – 70 метров. Сетка обычная рыболовная, капроновая, верой и правдой служит три полевых сезона. Птиц ловят 7 месяцев в году – с начала апреля по конец октября. Можно, конечно, ловить и зимой, но буйствуют штормовые ветра, сетку может порвать в клочья.

Птицы ловушку зачастую не видят, летят по инерции. Маленькие и вовсе не отличаются большим умом (самые умные птицы – крупные попугаи и врановые). Залетающие в ловушку птицы попадают в приемную камеру, их оттуда забирают и определяют в лабораторию, где окольцовывают и выпускают на волю. Никакого корма в ловушке нет, то есть ничем не завлекают – птицы залетают сами. Около 20% улетают обратно, сколько попало – тем ученые и довольствуются.

Люди птиц из клеток выпускают чтоб самим свободными стать

Фото пользователя 110km.ru

Люди птиц из клеток выпускают чтоб самим свободными стать

Фото пользователя 110km.ru

Люди птиц из клеток выпускают чтоб самим свободными стать

Фото пользователя 110km.ru

Люди птиц из клеток выпускают чтоб самим свободными стать

Фото пользователя 110km.ru

Люди птиц из клеток выпускают чтоб самим свободными стать

Фото пользователя 110km.ru

Люди птиц из клеток выпускают чтоб самим свободными стать

Фото пользователя 110km.ru

Люди птиц из клеток выпускают чтоб самим свободными стать

Фото пользователя 110km.ru

Люди птиц из клеток выпускают чтоб самим свободными стать
Люди птиц из клеток выпускают чтоб самим свободными стать
Люди птиц из клеток выпускают чтоб самим свободными стать
Люди птиц из клеток выпускают чтоб самим свободными стать
Люди птиц из клеток выпускают чтоб самим свободными стать
Люди птиц из клеток выпускают чтоб самим свободными стать
Люди птиц из клеток выпускают чтоб самим свободными стать

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Установленные ловушки позволяют ловить все 200 видов птиц, пролетающие над косой. В Европе, для понимания, встречается до 400 видов птиц, в мире больше 10 тысяч, во многом за счет тропического разнообразия. В ловушки станции «Фригилла» залетают, как правило, зяблики, чижи, корольки, пеночки, славки, синицы, скворцы, дрозды, дятлы, совы, а и иногда ястребы, гоняющиеся за мелкими птицами. Крупные птицы – журавли, гуси, аисты – парят над землей очень высоко, они видят ловушку и пролетают транзитом. За 60 лет через ловушки и лаборатории станции прошло (пролетело) 3 млн птиц. Основная доля была поймана в 1970-е годы, когда о миграции птиц знали крайне мало.

Окольцованные, пронумерованные

Ловятся птицы преимущественно в 5 часов утра. Летом ежедневно в сети попадают до 20-30 птиц. Осенью в хорошую погоду – до 1000 птиц. В ветер и шторм совсем ничего не ловится. Весной – 200-300 птиц. Бывают и курьезные случаи: один зяблик, например, попался в ловушку 56 раз. Непонятно, говорят орнитологи, что им руководило. Когда, например, 2-3 раза попадаются – это не удивляет, но чтобы так много…

Орнитологи поддерживают так называемый мониторинговый отлов, дабы посмотреть, что меняется в жизни птиц под воздействием климатической и экологической деятельности человека. Хвастаться нечем: количество маленьких птиц, которые последние 10 лет зимуют к югу от Сахары, резко сократилось. Причины: отчасти сельскохозяйственная деятельность в Европе (много химии в полях), а также увеличение площади Сахары (растет по 5-10 км в год). То бишь птицам банально стало не хватать жира, чтобы делать увеличенные перелеты.

Люди птиц из клеток выпускают чтоб самим свободными стать

Фото пользователя 110km.ru

Люди птиц из клеток выпускают чтоб самим свободными стать

Фото пользователя 110km.ru

Люди птиц из клеток выпускают чтоб самим свободными стать

Фото пользователя 110km.ru

Люди птиц из клеток выпускают чтоб самим свободными стать

Фото пользователя 110km.ru

Люди птиц из клеток выпускают чтоб самим свободными стать

Фото пользователя 110km.ru

Люди птиц из клеток выпускают чтоб самим свободными стать

Фото пользователя 110km.ru

Люди птиц из клеток выпускают чтоб самим свободными стать
Люди птиц из клеток выпускают чтоб самим свободными стать
Люди птиц из клеток выпускают чтоб самим свободными стать
Люди птиц из клеток выпускают чтоб самим свободными стать
Люди птиц из клеток выпускают чтоб самим свободными стать
Люди птиц из клеток выпускают чтоб самим свободными стать

В сети периодически залетают стрекозы. В этом году приезжали специалисты из Австралии, которые пометили 10 стрекоз маленькими радиопередатчиками (вес - 0,3 грамма). Им удалось отследить передвижение двух стрекоз вдоль Куршской косы. Курьезный случай: в мае 2013 года в ловушку залетело 32 000 стрекоз. Их терпеливо пересчитали и отпустили на дюны. Почти каждый день залетают летучие мыши, на них также надевают колечки. Причем, станция периодически получает возвраты из Франции и Португалии, то есть мыши летают на столь длинные расстояния зимовать в пещерах. К сожалению, они переносят бешенство, хоть и не так часто. И исключительно в том случае, если человек сам не спровоцирует
В Европе плотность ловцов-кольцевателей довольно развитая, поскольку в каждой стране есть своя орнитологическая станция (в ФРГ – 3 станции). И тем не менее, процент возврата окольцованных птиц невелик – что-то около 1% (данные по миру). Маленькие птицы живут недолго – в среднем, около 1,5 лет в природе (в клетке – до 10 лет). Во Франции и Испании на дроздов и скворцов с удовольствием охотятся и употребляют в пищу. А все потому, что те, проказники, активно поедают виноград. Зато, на радость ученым, испанцы и французы нередко сообщают о находках колец. В Африке чуть иная картина: здесь также употребляют птиц в пищу, причем любых размеров. Из колец делают украшения, но орнитологам при этом не сообщают.

Кольца бывают большие, предназначенные для чаек, скворцов, дроздов и т.п.), и маленькие. Алюминиевое кольцо одевается на ножку птицы и зажимается пальцами. Надо лишь посмотреть, чтобы ни травинка, ни соринка не попали в кольцо. Кровеносные сосуды лапки кольцо не сжимает, так что опасаться за жизнь пернатого не стоит. Далее записывается вся информация о птице, причем на латыни: вид, пол, время кольцевания, номер ловушки, номер крыла, вес, наличие жировой массы. После этого птицу отпускают.

Кстати, в настоящее время миграцию птиц все чаще изучают не столько посредством кольцевания, сколько с помощью спутниковых передатчиков. Вес передатчика – от 3 до 100 граммов, в зависимости от вида птицы и поставленных задач. На базе станции сегодня реализуется совместный с датчанами проект по спутниковой телеметрии кукушек. На спинку птицы как рюкзачок вешается передатчик с антенной. Счастья птице он не добавляет, но совершать дальние перелеты точно не мешает. Вес передатчика – минимальный (3 грамма), стоимость – 4500 евро.

Кукушку можно услышать на Аляске

Люди птиц из клеток выпускают чтоб самим свободными стать

Фото пользователя 110km.ru

Люди птиц из клеток выпускают чтоб самим свободными стать

Фото пользователя 110km.ru

Люди птиц из клеток выпускают чтоб самим свободными стать

Фото пользователя 110km.ru

Люди птиц из клеток выпускают чтоб самим свободными стать

Фото пользователя 110km.ru

Люди птиц из клеток выпускают чтоб самим свободными стать

Фото пользователя 110km.ru

Люди птиц из клеток выпускают чтоб самим свободными стать

Фото пользователя 110km.ru

Люди птиц из клеток выпускают чтоб самим свободными стать
Люди птиц из клеток выпускают чтоб самим свободными стать
Люди птиц из клеток выпускают чтоб самим свободными стать
Люди птиц из клеток выпускают чтоб самим свободными стать
Люди птиц из клеток выпускают чтоб самим свободными стать
Люди птиц из клеток выпускают чтоб самим свободными стать
Как мы заметили, с пойманной птицей ученые обращаются аккуратно, поскольку у нее хрупкие косточки и крылышки. Как правило, птицы не кусаются. Разве что синицы, большие любители сала, иногда долбят палец человека. У маленьких птиц так: самцы имеют более яркий окрас, и они покрупнее. У хищных иначе: самки крупнее, так как ловят добычу, самцы постройнее.

Кукушки, как оказалось, имеют очень широкую географию миграции - запросто летают в Южную Африку (9000 км), оттуда на Камчатку (17 000 км). Осенью летят порядка 4,5 мес. - экономят энергию. То есть подолгу сидят и кормятся в Индии и Китае. Весной, наоборот, летят быстро – за месяц, поскольку экономят время. Интересно, что с недавних пор кукушку слышат даже на Аляске.

Иван Братуха
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«Люди птиц из клеток выпускают, чтоб самим свободными стать»
{{photo_text_251}} Станция, надо сказать, с богатой историей. Ее основал еще в далеком 1901 году Иоганнес Тинеманн, известный немецкий естествоиспытатель. Он установил, что птицы летают далеко и их путь пролегает аккурат над косой. На станции ученый отлавливал птиц и здесь же окольцовывал – во имя науки. Тинеманн трудился здесь вплоть до 1929 года. В 1931-м сотрудники станции выпустили первый в мире Атлас миграций птиц. В 1944-м станцию закрыли, позже эта немецкая земля отошла к СССР, и долгие 12 лет про птиц никто не вспоминал.Для человека жир – обуза, для птиц - топливоЗамечено, что некоторые виды птиц летят беспосадочным перелетом до 11 000 км. В течение 10 дней они не едят, не пьют, не спят, не отдыхают – все время находятся в воздухе. Таких видов много, говорят орнитологи станции. У птиц другая, нежели у человека, физиология. Они набирают большое количество жира, которое, образно выражаясь, служит топливом для полета. Жир быстро доходит через кровь до мускулатуры, реально ее укрепляя. Сколько бы долго и плотно не работал человек, вот так сразу, одномоментно он не похудеет. А птицы быстро расходуют жир во время миграции. Ученые выяснили, что, используя 1 грамм жира, маленькая птичка способна пролететь до 200 км.Процесс, который происходит с птичками во время миграции, аккурат изучают на станции «Фригилла» – аж с 1956 года. В команде - орнитологи из разных уголков России и зарубежья. В арсенале специальные ловушки и разного рода лаборатории – с их помощью исследуют ориентацию и навигацию птиц. В штате вирусологи, которые изучают болезни крылатых, и паразитологи – в поле их зрения паразиты и малярия. Науке известны 10 видов малярии, которые переносят птицы. Причем, если нас укусит комар, зараженный этой малярией, мы не заболеем. А птицы друг друга заражают именно через укусы комаров. {{gallery_1672}} Работы не прекращаются даже в ночное время, то есть изучают и ночную миграцию – для этого используется специальное оборудование, позволяющее видеть силуэты маленьких птиц, летящих на небольшой высоте. Надо заметить, что у некрупных насекомоядных птиц своя стратегия миграции: ночью они пролетают несколько сотен километров на большой высоте (1 км), днем останавливаются на миграционную остановку, но не сидят, а летают и кормятся. Именно в это время и осуществляется их ловля. Ловушку не обхитришь{{material_115849}} Ловушка – своего рода гигантский сачок или рыболовный трал, закрепленный на земле. У нее широкий вход и сужающаяся к приемной камере конструкция. Вообще-то правильнее говорить о ловушке не в единственном числе, а во множественном, поскольку на станции их две. Разница в том, в какую сторону направлен вход (на север или на юг). Сейчас конец лета, миграция только-только началась, птицы активно летают, кормятся по кустам, ловятся более-менее неплохо. Осенью одну ловушку убирают, нет большой необходимости. Высота ловушки – 15 метров, ширина у входа – 30 метров, длина – 70 метров. Сетка обычная рыболовная, капроновая, верой и правдой служит три полевых сезона. Птиц ловят 7 месяцев в году – с начала апреля по конец октября. Можно, конечно, ловить и зимой, но буйствуют штормовые ветра, сетку может порвать в клочья. Птицы ловушку зачастую не видят, летят по инерции. Маленькие и вовсе не отличаются большим умом (самые умные птицы – крупные попугаи и врановые). Залетающие в ловушку птицы попадают в приемную камеру, их оттуда забирают и определяют в лабораторию, где окольцовывают и выпускают на волю. Никакого корма в ловушке нет, то есть ничем не завлекают – птицы залетают сами. Около 20% улетают обратно, сколько попало – тем ученые и довольствуются. {{gallery_1669}} {{material_124740}} Установленные ловушки позволяют ловить все 200 видов птиц, пролетающие над косой. В Европе, для понимания, встречается до 400 видов птиц, в мире больше 10 тысяч, во многом за счет тропического разнообразия. В ловушки станции «Фригилла» залетают, как правило, зяблики, чижи, корольки, пеночки, славки, синицы, скворцы, дрозды, дятлы, совы, а и иногда ястребы, гоняющиеся за мелкими птицами. Крупные птицы – журавли, гуси, аисты – парят над землей очень высоко, они видят ловушку и пролетают транзитом. За 60 лет через ловушки и лаборатории станции прошло (пролетело) 3 млн птиц. Основная доля была поймана в 1970-е годы, когда о миграции птиц знали крайне мало. Окольцованные, пронумерованныеЛовятся птицы преимущественно в 5 часов утра. Летом ежедневно в сети попадают до 20-30 птиц. Осенью в хорошую погоду – до 1000 птиц. В ветер и шторм совсем ничего не ловится. Весной – 200-300 птиц. Бывают и курьезные случаи: один зяблик, например, попался в ловушку 56 раз. Непонятно, говорят орнитологи, что им руководило. Когда, например, 2-3 раза попадаются – это не удивляет, но чтобы так много… Орнитологи поддерживают так называемый мониторинговый отлов, дабы посмотреть, что меняется в жизни птиц под воздействием климатической и экологической деятельности человека. Хвастаться нечем: количество маленьких птиц, которые последние 10 лет зимуют к югу от Сахары, резко сократилось. Причины: отчасти сельскохозяйственная деятельность в Европе (много химии в полях), а также увеличение площади Сахары (растет по 5-10 км в год). То бишь птицам банально стало не хватать жира, чтобы делать увеличенные перелеты. {{gallery_1671}} {{photo_text_250}} В Европе плотность ловцов-кольцевателей довольно развитая, поскольку в каждой стране есть своя орнитологическая станция (в ФРГ – 3 станции). И тем не менее, процент возврата окольцованных птиц невелик – что-то около 1% (данные по миру). Маленькие птицы живут недолго – в среднем, около 1,5 лет в природе (в клетке – до 10 лет). Во Франции и Испании на дроздов и скворцов с удовольствием охотятся и употребляют в пищу. А все потому, что те, проказники, активно поедают виноград. Зато, на радость ученым, испанцы и французы нередко сообщают о находках колец. В Африке чуть иная картина: здесь также употребляют птиц в пищу, причем любых размеров. Из колец делают украшения, но орнитологам при этом не сообщают. Кольца бывают большие, предназначенные для чаек, скворцов, дроздов и т.п.), и маленькие. Алюминиевое кольцо одевается на ножку птицы и зажимается пальцами. Надо лишь посмотреть, чтобы ни травинка, ни соринка не попали в кольцо. Кровеносные сосуды лапки кольцо не сжимает, так что опасаться за жизнь пернатого не стоит. Далее записывается вся информация о птице, причем на латыни: вид, пол, время кольцевания, номер ловушки, номер крыла, вес, наличие жировой массы. После этого птицу отпускают. Кстати, в настоящее время миграцию птиц все чаще изучают не столько посредством кольцевания, сколько с помощью спутниковых передатчиков. Вес передатчика – от 3 до 100 граммов, в зависимости от вида птицы и поставленных задач. На базе станции сегодня реализуется совместный с датчанами проект по спутниковой телеметрии кукушек. На спинку птицы как рюкзачок вешается передатчик с антенной. Счастья птице он не добавляет, но совершать дальние перелеты точно не мешает. Вес передатчика – минимальный (3 грамма), стоимость – 4500 евро.Кукушку можно услышать на Аляске {{gallery_1670}} Как мы заметили, с пойманной птицей ученые обращаются аккуратно, поскольку у нее хрупкие косточки и крылышки. Как правило, птицы не кусаются. Разве что синицы, большие любители сала, иногда долбят палец человека. У маленьких птиц так: самцы имеют более яркий окрас, и они покрупнее. У хищных иначе: самки крупнее, так как ловят добычу, самцы постройнее. Кукушки, как оказалось, имеют очень широкую географию миграции - запросто летают в Южную Африку (9000 км), оттуда на Камчатку (17 000 км). Осенью летят порядка 4,5 мес. - экономят энергию. То есть подолгу сидят и кормятся в Индии и Китае. Весной, наоборот, летят быстро – за месяц, поскольку экономят время. Интересно, что с недавних пор кукушку слышат даже на Аляске.
2019-08-31
Автор: Иван Братуха
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