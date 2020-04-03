Рынок таксомоторных перевозок просел на 70 процентов
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Фото пользователя 110km.ru
Самолеты летают реже, поезда ходят не так часто, как раньше, народ в подавляющем своем большинстве сидит по домам, не высовываясь. Некоторые городские стоянки и доселе свободные пространства забиты машинами с шашечками. Водители выкручиваются как могут, подстраиваясь под новые реалии.
В Сети по-разному отнеслись к такого рода информации и таксистам в частности.
Так им и надо
Андрей Князев: «Цены пусть снижают, и люди будут ездить. Я тут 13 км по счётчику на «Ситимобил» проехал - 402 рубля. Нехило насчитало. В среднем, а точнее, минимум 13 км выходит - от 290 рублей».
Жалко
Константин Кузнецов: «Куда дешевле-то ? И так за гроши возят. А вы сами готовы работать за тарелку риса или бесплатно»? Павел Щеколдин: «Пару месяцев назад бабушку надо было перевезти с Королёва на Комендантский. Нас было трое – я, мама и бабушка. Такси вышло 100 рэ. На троллейбусе бы вышло 150. Куда дешевле»? Сергей Кольцов: «Сейчас расценки такие, что если ехать 4-м пассажирам, то это на 100% дешевле, чем на трамвае»...
Dasha Ru Андрей: «Я помню времена лет 15 назад, когда для вызова такси нужно было звонить заранее не меньше чем за полчаса, и цены были такие, как будто в аэропорт едешь, а не в соседний район... С приходом мобильных приложений рынок такси изменился. Больше не нужно долго ждать водителя, и поездку на такси может позволить себе даже студент. Да и цены фиксированные стали, а раньше если застрянешь где-то в ночи, то не было никакой уверенности, хватит ли денег, чтобы рассчитаться с водителем. Так вот люди и ночевали после Нового года в гостях, зачастую из экономии на такси. Сейчас такого нет, и слава Богу»!
Притворяются
Татьяна Уздимаева: «Ну, не знаю, что у них там «упало», но, находясь дома и поглядывая в окно, наблюдаю постоянно пролетающие мимо машины различных «Яндексов» - все с пассажирами»...
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