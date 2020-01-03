3 января 2020, 08:50
Льюис Хэмилтон призывает отказаться от кожаной отделки салона
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Шестикратный чемпион мира Формулы-1 Льюис Хэмилтон предложил руководству компании Mercedes-Benz отказаться от использования натуральной кожи в отделке своих автомобилей. Он стал веганом в 2017 году и с тех пор активно пропагандирует новую систему питания.
Фото: Mercedes-Benz
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Льюис Хэмилтон твердо верит в веганство и на личном примере пытается доказать эффективность своей новой диеты. Он утверждает, что с момента отказа от мяса стал лучше себя чувствовать, как в физическом, так и в интеллектуальном смысле. В социальных сетях он дискутирует с противниками веганства и развеивает их опасения. По словам спортсмена, растительная диета пошла ему только на пользу. Он даже прибавил 5 кило веса за последний год.
К слову, Mercedes-Benz станет далеко не первым автопроизводителем, который задумывался об отказе от кожаной отделки салона. Компания Tesla впервые представила синтетическую кожу в качестве опции для Model X в 2016 году, а для Model S кожа не доступна даже за доплату, начиная с 2017 года. Audi подумывает выпустить аналогичный материал для электрического кроссовера e-tron, а покупателям Bentley Bentayga в ближайшем будущем предложат вариант отделки салона искусственной кожей, изготовленной от грибов или медуз.
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Отзывы по теме
система и правда очень умная
Машина скорее подходит для перевозки грузов в условиях города, чем на дальние расстояния. В целом, достаточно вместительный и грузоподъемный, но не совсем комфортный, если надо на нем проехать 2-3 тысячи километров.
Цитата:| Кому: Виктор О какой капиталке после 160к вы говорите? Вы машину случайно не спутали? Это не легковушка бюджетник. Это магистральный седельный тягач. Такие машины 160к могут пройти за первые 2-3 года использования, и хотите сказать, что их уже капиталить надо будет? 600-700к это конечно уже ...
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