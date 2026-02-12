Почему изменения в регламенте F1 2026 вызывают споры среди пилотов и экспертов автоспорта

12 февраля 2026, 20:16
Льюис Хэмилтон сравнил новые болиды Формулы-1 с машинами Формулы-2
В 2026 году Формула-1 переходит на новые технические стандарты, которые уже вызвали волну критики. Льюис Хэмилтон считает, что свежие болиды уступают по скорости даже младшим сериям. Чем это грозит спорту - разбираемся.
В мире автоспорта разгорается новый спорт: Льюис Хэмилтон, один из самых титулованных гонщиков Формулы-1, решительно усомнился в будущих болидах чемпионата. По его словам, автомобили, которые появятся на трассах в 2026 году, не только не станут быстрее, но и уступят в динамике даже машинам Формулы-2. Это заявление уже вызвало бурную реакцию среди поклонников и специалистов, ведь речь идет об основных изменениях в техническом регламенте, которые должны сделать гонки зрелищнее и безопаснее.
Главные перемены коснулись сразу нескольких аспектов конструкции. Новый автомобиль получит упрощенную форму с передним и задним антикрыльями, привычной системой DRS вместо активной динамической аэродинамики. Однако самым спорным решением стала прижимная сила, которая была применена к поколению машин. Именно благодаря этому эффекту болиды буквально «прилипали» к асфальту, проходя повороты на запредельных скоростях.
Хэмилтон не скрывает разочарования: по его словам, новые машины не только теряют в скорости, но и становятся менее интересными для пилотов. Он отмечает, что отсутствие сложной аэродинамики и снижение прижимной силы привело к тому, что борьба на трассе станет менее быстрой, а обгоны - более интересной. В результате, по мнению гонщика, Формула-1 рискует потерять свою уникальность и превратиться в нечто среднее между элитным автоспортом и младшими сериями.
Интересно, что подобные споры о новых тенденциях в автомобильной индустрии происходят не только в Формуле-1. Например, в материале о том, какие современные технологии в авто вызывают раздражение и могут быть опасны , эксперты также обсуждают, как новые решения иногда идут вразрез с ожиданиями водителей и даже могут снизить удовольствие от управления машиной.
Возвращаясь к Формуле-1, стоит отметить, что изменения в регламенте были задуманы с целью сделать гонки более доступными для команды и повысить безопасность. Однако, как показывает реакция Хэмилтона и других пилотов, не весь мир готов мириться. Вопрос удастся ли сохранить зрелищность и стать лидером главной гоночной серии мира, остается открытым. Впереди еще много тестов и обсуждений.
