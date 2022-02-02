Люксовые машины с пробегом: самые надежные и долговечные модели
Porsche Cayenne 2010 года
В России этот внедорожник можно найти примерно за 2 млн рублей. Он спортивный и быстрый, прекрасный вариант для городских поездок. Его управляемость на поворотах наверняка в числе наиболее главных привлекательных качеств. Ну а еще мощность до 550 л.с. Несмотря на стоимость, это одна из самых надежных и долговечных люксовых машин.
Audi A8 2011 года
Седан в России можно найти за 1,3 млн рублей. Несмотря на возраст, машину отличает весьма продвинутый технический функционал. У модели был установлен V8 объемом 4,2 л, выдающий до 372 л.с. и 328 Нм крутящего момента. Согласно рейтингу американского J.D. Power, А8 был одним из четырех лучших премиальных больших автомобилей 2011 года. Также владельцы машины всегда отмечают ее невероятно стабильное поведение на дороге даже в плохих условиях.
Infiniti FX35 2012 года
Стоимость в России начинается от 1.5 млн рублей. Этот кроссовер выглядит агрессивно и отличается впечатляющей скоростью – всего 6,1 секунды нужны ему для разгона от 0 до 100 км/ч. Модель этого года никогда не значилась в списке проблемных, плюс на нее есть неплохие отзывы. В частности, один из владельцев назвал эту машину на сайте Cars.com лучшей и самой надежной из всех, что у него были.
Hyundai Genesis 2012 года
Главной целью Hyundai Genesis было превзойти японский Lexus. И в целом с задачей эта модель справилась – она не уступает «японцу» в производительности, качестве исполнения и надежности, но при этом обойдется значительно дешевле. Эта машина с пробегом в США стоит в пределах 12,3 тыс. долларов, тогда как за подержанный «Лексус» того же года выпуска придется отдать около 20 тыс. долларов. Машина обладает мощностью до 333 л.с. в версии с двигателями V6, но есть варианты помощнее – с V8 на 385 или 429 л.с.
Lexus RX 2013 года
Стоимость в России около 2 млн рублей, но о покупке вы вряд ли пожалеете. Отсутствие проблем с обслуживанием считается редкостью для люксовых машин, но не в случае с этой моделью. К тому же ее базовый V6 гарантирует машине отличную производительность, на ней комфортно ездить в городе и за его пределами. J.D. Power очень высоко оценил надежность этого автомобиля, назвав его вторым лучшим среднеразмерным кроссовером 2013 года.
Mercedes-Benz GLK 2014 года
Хотя самой экономной машину не назовешь, но при мощности 302 л.с. расход на трассе в 7,2 л на 100 км нельзя назвать высоким. Это достигается благодаря системе ECO Start/Stop, которая отвечает за экономию топлива во время остановок. Также модель отличается высоким уровнем надежности, а еще в 2014 году ее признали лучшим компактным внедорожником премиального сегмента. Стоит машина с пробегом на вторичном рынке США в районе 18 тыс. долларов. Кстати, в год выпуска в США было продано более 35 тыс. единиц этой модели, что стало рекордом продаж для Mercedes-Benz.
Lexus ES 350 2015 года
В России седан стоит в районе 2 млн рублей. Он хорош во всем. И, самое главное, он надежен. Эту машину стоит рассматривать к покупке.
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