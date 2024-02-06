Люксовый Mercedes-AMG петербургского миллиардера продают в рамках дела о банкротстве
Заявки на покупку автомобиля будут приниматься до 13 марта 2024 года. За машину хотят выручить 5,1 млн рублей. Сумма вполне приличная для машины, которой уже не меньше 8 лет. Mercedes-Benz GL-Class AMG выпускали с 2012 по 2016 год. В движение огромный внедорожник приводит 5,5-литровый мотор мощностью 557 л.с. (760 Нм). С ним автомобиль разменивает первую «сотню» за 4,9 секунды. Максимальная скорость стандартно ограничена на отметке 250 км/ч.
Напомним, Александр Ебралидзе с 2021 года находился под следствием. Его обвиняли в хищении 3 млрд рублей АКБ «Констанс-Банка». 21 декабря 2023 года, по информации пресс-службы «Агентства по страхованию вкладов» (АСВ), бизнесмена приговорили к трем годам лишения свободы и отпустили в зале суда, поскольку наказание считается отбытым.
Комплектации и технические характеристики
|Mercedes GL 63 AMG 5.5 AT 4x4
|Год выпуска, с
|2012
|Год выпуска, по
|2016
|Кузов
|внедорожник
|Количество дверей/мест
|5/5
|Тип двигателя
|бензин
|Мощность, л.с./ об/мин
|557
|Объем двигателя
|5461
|Тип трансмисии
|автомат 7
|Привод
|полный
|Городской цикл
|15.8
|Загородный цикл
|10.3
|Смешанный цикл
|12.3
|Топливо
|АИ-98
|Все характеристики
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13.05.2022, 09:10
Mercedes-Benz бесплатно отремонтирует тормоза у 300 000 стареньких автомобилей
Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) сообщила о начале масштабной отзывной кампании, затрагивающей без малого 300 000 автомобилей Mercedes-Benz, выпущенных в период с 2006 по 2012 год. Проблема настолько серьезная, что водителей просят не садиться за руль.Читать далее
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03.05.2021, 23:10
Машины миллиардеров: на чем ездят 20 богатейших людей планеты
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