Люксовый Mercedes-AMG петербургского миллиардера продают в рамках дела о банкротстве

Как выяснили журналисты издания abn.agency , продажа премиального внедорожника, принадлежащего известному в Петербурге бизнесмену Александру Ебралидзе, стартовала 6 февраля в рамках дела о банкротстве. Торги анонсировал утвержденный судом финансовый управляющий имуществом Александр Володин. По информации из карточки Федресурса, данный торг – это реализация совместно нажитого имущества Александра Ебралидзе и Людмилы Жуковой.

Заявки на покупку автомобиля будут приниматься до 13 марта 2024 года. За машину хотят выручить 5,1 млн рублей. Сумма вполне приличная для машины, которой уже не меньше 8 лет. Mercedes-Benz GL-Class AMG выпускали с 2012 по 2016 год. В движение огромный внедорожник приводит 5,5-литровый мотор мощностью 557 л.с. (760 Нм). С ним автомобиль разменивает первую «сотню» за 4,9 секунды. Максимальная скорость стандартно ограничена на отметке 250 км/ч.

Напомним, Александр Ебралидзе с 2021 года находился под следствием. Его обвиняли в хищении 3 млрд рублей АКБ «Констанс-Банка». 21 декабря 2023 года, по информации пресс-службы «Агентства по страхованию вкладов» (АСВ), бизнесмена приговорили к трем годам лишения свободы и отпустили в зале суда, поскольку наказание считается отбытым.

Упомянутые модели: Mercedes GL

Яндекс.Новости и , общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах