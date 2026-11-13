Что сейчас предлагает M1NSK: от городского D4 125 до вседорожного RANGER 200 — что осталось от классической школы

13 ноября 2026, 19:45
M1NSK D4 125 или RANGER 200: какой мотоцикл выбрать для города и грунтовок
M1NSK D4 125 или RANGER 200: какой мотоцикл выбрать для города и грунтовок
D4 125 и RANGER 200 отличаются назначением. D4 125 — дорожная классика для ежедневных поездок: клиренс 210 мм помогает на разбитом асфальте и грунтовках, двигатель 124 см³ выдает 10,5 л.с., расход около 3 л на 100 км, бак 12 л, масса 140 кг.
Дорожный просвет M1NSK D4 125 составляет 210 мм. Эта модель популярна среди классических мотоциклов. Он помогает справляться с разбитым асфальтом и грунтовыми участками, хотя основное назначение D4 125 — ежедневные поездки по дорогам общего пользования.
Подобный баланс пригодится тем, кому нужен простой транспорт для городских и пригородных маршрутов, где покрытие не всегда ровное. Для поездок по более разнообразным дорогам в линейке есть M1NSK RANGER 200: его конструкция рассчитана и на асфальт, и на грунт.
Два назначения в одной линейке
D4 125 выполнен в традиционной дорожной компоновке. Круглая фара и высокий руль сочетаются с прямой посадкой; лаконичный дизайн подчинен практичности. Спицованные 18-дюймовые колеса предназначены для неровного покрытия и при необходимости легче поддаются ремонту.
Мотоцикл оснащен одноцилиндровым четырехтактным двигателем объемом 124 см³ с воздушным охлаждением. Максимальная мощность составляет 10,5 л.с. Карбюраторная система питания и простая конструкция мотора позволяют обслуживать его без сложного сервисного оборудования.
Средний расход топлива заявлен на уровне около 3 л на 100 км. Бак вмещает 12 литров, поэтому на ежедневных маршрутах заправляться приходится нечасто. Снаряженная масса составляет 140 кг. Подобный вес удобен начинающему мотоциклисту и владельцу, которому нужен легкий транспорт на каждый день.
Телескопическая передняя вилка работает вместе с двумя задними амортизаторами. Такая схема рассчитана на городские улицы и дороги с неидеальным покрытием. Высокий клиренс помогает D4 125 на поврежденных участках, но его общее назначение остается дорожным.
Когда понадобится больший запас универсальности
M1NSK RANGER 200 сохраняет использование классической компоновки и рассчитан на поездки по дорожному асфальту. Он подходит для городских и загородных маршрутов, в том числе для выездов на природу. Мотоцикл можно использовать на охоте или рыбалке. Еще один сценарий — работа на территориях, где качество покрытия меняется.
Его одноцилиндровый четырехтактный двигатель имеет объем 197 см³ и балансирный вал. Согласно данным материала, этот элемент снижает вибрации и делает поездки более комфортными. Максимальная мощность составляет 14,3 л.с. Ее достаточно для движения в городском потоке и по грунтовым дорогам.
Увеличенный ход подвески помогает увереннее преодолевать неровности и колеи. Спицованные 18-дюймовые колеса рассчитаны на смешанные покрытия. Передний дисковый тормоз обеспечивает эффективное замедление в разных дорожных условиях. Эти особенности важны в поездках, где покрытие часто меняется.
Для перевозки вещей у RANGER 200 предусмотрено несколько решений. На руле закреплен багажник с держателем, еще один установлен сзади. Над подножками встроены увеличенные площадки для перевозки грузов. Топливный бак на 15 л обеспечивает запас хода, важный на маршрутах с редкими заправками.
В советской мототехнике различия между моделями заключаются не только во внешнем виде. Подробнее эта тема раскрыта в разборе советских мотоциклов. При выборе M1NSK важно учитывать весь маршрут и необходимость перевозки груза: D4 125 сделан для повседневной езды по дорогам, а RANGER 200 рассчитан на более разнообразные условия.
Сборка и обслуживание
M1NSK производит собственные комплектующие и использует крупноузловую сборку. Подход зависит от модели. Наиболее высокий уровень локализации, порядка 80%, заявлен для M1NSK D4 50, M1NSK D4 125 и M1NSK X250: их компоненты производятся на предприятии бренда в Республике Беларусь.
Остальные модели линейки, включая RANGER 200, производятся по технологии крупноузловой сборки с соблюдением единых стандартов качества производителя. Согласно исходным данным, целью подхода является обеспечение стабильного качества и доступности запасных частей и сервисного обслуживания на протяжении всего срока эксплуатации техники.
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