20 ноября 2026, 11:58
«Минск» за цену айфона: легендарная марка вернулась в Россию, но есть нюанс
«Минск» за цену айфона: легендарная марка вернулась в Россию, но есть нюанс
M1NSK D4 125 образца 2026 года оценили примерно в 120 тысяч рублей в России. За знакомым именем стоит современная конструкция: модель напоминает японский мотоцикл, а двигатель для нее поставляют из Китая.
На фоне разговоров о возрождении отечественного мотопрома внимание покупателей все чаще привлекает модель D4 125 от минского завода M1NSK. Мотоцикл, который внешне копирует популярную японскую модель, собирают в Беларуси, но двигатель для него закупают в Китае. Разбираемся, что представляет собой этот байк, откуда взялось название марки и сколько он стоит.
Двигатель для мотоцикла D4 125 поставляют из Китая, хотя сборка моделей идет в Минске. В обзоре производства M1NSK отмечается, что многие современные модели поступают на предприятие комплектами для сборки. Доля белорусских комплектующих для D4 125 достигла 70%. В 2025 году завод выпустил около 6 тыс. мотоциклов и 35 тыс. велосипедов, более половины продукции было отправлено на экспорт.
Внешне D4 125 напоминает Yamaha YBR125: при разработке конструкции инженеры ориентировались на популярную японскую модель. Рабочий объем остался прежним, 125 куб. см, однако мотор теперь закупают в Китае. Это одноцилиндровый четырехтактный бензиновый двигатель с охлаждением и карбюраторной системой питания. В советских мотоциклах двигатель был устроен иначе: алюминиевый цилиндр совмещался с чугунной гильзой, а сам агрегат рассчитывали на интенсивные нагрузки и нагрев.
D4 125 рассчитан на городские поездки и подходит начинающим водителям. Двигатель развивает 10,5 л. с. и работает с пятиступенчатой механической коробкой передачи; к заднему колесу идет мощная цепь. Максимальная скорость указана на уровне около 100 км/ч, расход топлива составляет примерно 2,5–3 л на 100 км.
Спереди на мотоцикле установлена телескопическая вилка, сзади два амортизатора; колеса имеют диаметр 18 дюймов. В описаниях моделей также указаны дисковые тормоза. На разбитой дороге подвеска может подвести, владельцы сообщают о проблемах с ухабами и жалуются на покупку отдельных деталей.
История предприятия помогает понять общепринятое название. Минский мотоциклетно-велосипедный завод ведет историю с 1945 года, впервые на нем использовалось трофейное оборудование. Первый мотоцикл «Минск» выпустили в 1951-м. Историю марки связывают с немецким DKW RT 125: на его основе были созданы послевоенные советские конструкции, в том числе М1А «Москва».
В советское время особенно востребованными стали модели с двухтактным двигателем 125 куб. см. Их ценили за небольшой расход топлива и простой ремонт. Мотоциклы подходят для первого опыта.
После перехода завода в частные руки в 2007 году марку переименовали в M1NSK. В 2010-м цифра 1 заменена в названии буквой I. Под этим обозначением мотоциклы продаются в Беларуси и за рубежом.
Линейка включает в себя не только модели объемом 125 куб. см: в нее входят мопеды с двигателями по 50 куб. см и более крупные мотоциклы объемом до 400 куб. см. Новый D4 125 образца 2026 года стоит в Беларуси около 1100 долларов. В России модель оценивают примерно в 120 тыс. руб.; в обзорах также приводится разброс цен от 117 до 143 тыс. руб. По цене D4 125 сопоставим с качественными горными велосипедами известных марок.
Похожие материалы Minsk
-
22.11.2026, 16:25
Семь наград и путевка в Японию: как вьетнамские техники покорили Джакарту
В Джакарте команда Honda Vietnam взяла семь наград на чемпионате технических специалистов Азии и Океании. Ле Тхань Туан выиграл личный зачет в классе мотоциклов с большим двигателем и получил право выступить в Японии в 2027 году.Читать далее
-
22.11.2026, 15:45
Электромотоцикл за 60 тысяч рублей: почему Linka CE6 удивила ценой
Совместное предприятие Sundiro Honda оценило Linka CE6 минимум в 4 999 юаней - около 62 000 рублей. ABS есть у MAX и MAX+ Special Edition, а все исполнения используют свинцово-кислотные батареи. Читать далее
-
22.11.2026, 11:49
CFMOTO 450CL-C: круизер для города, который не боится грунтовок
Компания CFMOTO представила 450CL-C — круизер, позиционируемый как доступный вход в класс. Низкое седло высотой 690 мм, масса 166 кг и ременный привод вместо цепи делают модель ориентированной на плотный городской поток и спокойные загородные поездки.Читать далее
-
22.11.2026, 10:01
Почему Китай захватил 98,8% рынка мототехники в Казахстане
С января по август в Казахстан ввезли 508,7 тысячи единиц мототехники, причем 405,7 тысячи пришлись на электропривод. После приравнивания моторизованных велосипедов к мопедам владельцам понадобятся водительские права; технику также придется регистрировать и проходить техосмотр.Читать далее
-
21.11.2026, 23:34
Новый кроссовер Honda Avancier, предупреждения перед эвакуацией и ОСАГО за рубль: главные автоновости недели
Honda представила новый Avancier для азиатских рынков. В России тем временем познакомились с Lixiang L8, а Минтранс предложил изменить порядок эвакуации неправильно припаркованных машин. В дайджесте также собраны новости о семейных автокредитах и автомобильных брендах.Читать далее
-
21.11.2026, 21:20
Сравнение снегоходов: Почему для дальнего маршрута важнее не лошадиные силы, а бак и лопата
Для поездки вдали от цивилизации важны запас топлива и способность выбраться из глубокого снега. При перевозке груза нужна тяга. Сравниваем три снегохода по дальности хода и проходимости, оцениваем комфорт.Читать далее
-
21.11.2026, 20:45
Японцы против всех: как Honda, Suzuki и Yamaha делили рынок 1980-х
В 1980-е мотоциклы преодолевали рубеж в 240 км/ч и меняли привычные представления о спортивной технике и туристических эндуро. Вспоминаем десять моделей, чьи технические решения и дизайн стали частью истории отрасли.Читать далее
-
21.11.2026, 16:51
Ка-50 «Черная акула» и Ка-52 «Аллигатор»: история создания и эволюция ударных вертолетов
Ка-50 «Черная акула» задумывался как одноместный ударный вертолет с соосной схемой винтов — без рулевого винта, с высокой маневренностью и катапультным креслом К-37-800. Однако экономический кризис и сложность одновременного управления и поиска целей одним пилотом привели к появлению двухместного Ка-52 «Аллигатор».Читать далее
-
21.11.2026, 14:36
«Ява» против «Минска»: как советский мотоцикл выдавал достаток владельца
В советской деревне мотоцикл помогал добираться по делам и становился показателем достатка: легкие «Минск» и «Восход» выбирали начинающие, а чехословацкая «Ява» вызывала особую гордость. У каждой модели была своя роль.Читать далее
-
21.11.2026, 10:48
В Татарстане начали мелкосерийный выпуск двигателя GIMURA-1000S: чем казанский GIMURA-1000S лучше вазовского мотора
Российские производители внедорожной мототехники закупили в 2025 году около 16 тысяч импортных двигателей. В Казани уже выпускают GIMURA-1000S, но для расширения производства предприятию нужен стратегический инвестор.Читать далее
Похожие материалы Minsk
-
22.11.2026, 16:25
Семь наград и путевка в Японию: как вьетнамские техники покорили Джакарту
В Джакарте команда Honda Vietnam взяла семь наград на чемпионате технических специалистов Азии и Океании. Ле Тхань Туан выиграл личный зачет в классе мотоциклов с большим двигателем и получил право выступить в Японии в 2027 году.Читать далее
-
22.11.2026, 15:45
Электромотоцикл за 60 тысяч рублей: почему Linka CE6 удивила ценой
Совместное предприятие Sundiro Honda оценило Linka CE6 минимум в 4 999 юаней - около 62 000 рублей. ABS есть у MAX и MAX+ Special Edition, а все исполнения используют свинцово-кислотные батареи. Читать далее
-
22.11.2026, 11:49
CFMOTO 450CL-C: круизер для города, который не боится грунтовок
Компания CFMOTO представила 450CL-C — круизер, позиционируемый как доступный вход в класс. Низкое седло высотой 690 мм, масса 166 кг и ременный привод вместо цепи делают модель ориентированной на плотный городской поток и спокойные загородные поездки.Читать далее
-
22.11.2026, 10:01
Почему Китай захватил 98,8% рынка мототехники в Казахстане
С января по август в Казахстан ввезли 508,7 тысячи единиц мототехники, причем 405,7 тысячи пришлись на электропривод. После приравнивания моторизованных велосипедов к мопедам владельцам понадобятся водительские права; технику также придется регистрировать и проходить техосмотр.Читать далее
-
21.11.2026, 23:34
Новый кроссовер Honda Avancier, предупреждения перед эвакуацией и ОСАГО за рубль: главные автоновости недели
Honda представила новый Avancier для азиатских рынков. В России тем временем познакомились с Lixiang L8, а Минтранс предложил изменить порядок эвакуации неправильно припаркованных машин. В дайджесте также собраны новости о семейных автокредитах и автомобильных брендах.Читать далее
-
21.11.2026, 21:20
Сравнение снегоходов: Почему для дальнего маршрута важнее не лошадиные силы, а бак и лопата
Для поездки вдали от цивилизации важны запас топлива и способность выбраться из глубокого снега. При перевозке груза нужна тяга. Сравниваем три снегохода по дальности хода и проходимости, оцениваем комфорт.Читать далее
-
21.11.2026, 20:45
Японцы против всех: как Honda, Suzuki и Yamaha делили рынок 1980-х
В 1980-е мотоциклы преодолевали рубеж в 240 км/ч и меняли привычные представления о спортивной технике и туристических эндуро. Вспоминаем десять моделей, чьи технические решения и дизайн стали частью истории отрасли.Читать далее
-
21.11.2026, 16:51
Ка-50 «Черная акула» и Ка-52 «Аллигатор»: история создания и эволюция ударных вертолетов
Ка-50 «Черная акула» задумывался как одноместный ударный вертолет с соосной схемой винтов — без рулевого винта, с высокой маневренностью и катапультным креслом К-37-800. Однако экономический кризис и сложность одновременного управления и поиска целей одним пилотом привели к появлению двухместного Ка-52 «Аллигатор».Читать далее
-
21.11.2026, 14:36
«Ява» против «Минска»: как советский мотоцикл выдавал достаток владельца
В советской деревне мотоцикл помогал добираться по делам и становился показателем достатка: легкие «Минск» и «Восход» выбирали начинающие, а чехословацкая «Ява» вызывала особую гордость. У каждой модели была своя роль.Читать далее
-
21.11.2026, 10:48
В Татарстане начали мелкосерийный выпуск двигателя GIMURA-1000S: чем казанский GIMURA-1000S лучше вазовского мотора
Российские производители внедорожной мототехники закупили в 2025 году около 16 тысяч импортных двигателей. В Казани уже выпускают GIMURA-1000S, но для расширения производства предприятию нужен стратегический инвестор.Читать далее