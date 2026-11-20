«Минск» за цену айфона: легендарная марка вернулась в Россию, но есть нюанс

M1NSK D4 125 образца 2026 года оценили примерно в 120 тысяч рублей в России. За знакомым именем стоит современная конструкция: модель напоминает японский мотоцикл, а двигатель для нее поставляют из Китая.

M1NSK D4 125 образца 2026 года оценили примерно в 120 тысяч рублей в России. За знакомым именем стоит современная конструкция: модель напоминает японский мотоцикл, а двигатель для нее поставляют из Китая.

На фоне разговоров о возрождении отечественного мотопрома внимание покупателей все чаще привлекает модель D4 125 от минского завода M1NSK. Мотоцикл, который внешне копирует популярную японскую модель, собирают в Беларуси, но двигатель для него закупают в Китае. Разбираемся, что представляет собой этот байк, откуда взялось название марки и сколько он стоит.

Двигатель для мотоцикла D4 125 поставляют из Китая, хотя сборка моделей идет в Минске. В обзоре производства M1NSK отмечается, что многие современные модели поступают на предприятие комплектами для сборки. Доля белорусских комплектующих для D4 125 достигла 70%. В 2025 году завод выпустил около 6 тыс. мотоциклов и 35 тыс. велосипедов, более половины продукции было отправлено на экспорт.

Внешне D4 125 напоминает Yamaha YBR125: при разработке конструкции инженеры ориентировались на популярную японскую модель. Рабочий объем остался прежним, 125 куб. см, однако мотор теперь закупают в Китае. Это одноцилиндровый четырехтактный бензиновый двигатель с охлаждением и карбюраторной системой питания. В советских мотоциклах двигатель был устроен иначе: алюминиевый цилиндр совмещался с чугунной гильзой, а сам агрегат рассчитывали на интенсивные нагрузки и нагрев.

D4 125 рассчитан на городские поездки и подходит начинающим водителям. Двигатель развивает 10,5 л. с. и работает с пятиступенчатой механической коробкой передачи; к заднему колесу идет мощная цепь. Максимальная скорость указана на уровне около 100 км/ч, расход топлива составляет примерно 2,5–3 л на 100 км.

Спереди на мотоцикле установлена телескопическая вилка, сзади два амортизатора; колеса имеют диаметр 18 дюймов. В описаниях моделей также указаны дисковые тормоза. На разбитой дороге подвеска может подвести, владельцы сообщают о проблемах с ухабами и жалуются на покупку отдельных деталей.

История предприятия помогает понять общепринятое название. Минский мотоциклетно-велосипедный завод ведет историю с 1945 года, впервые на нем использовалось трофейное оборудование. Первый мотоцикл «Минск» выпустили в 1951-м. Историю марки связывают с немецким DKW RT 125: на его основе были созданы послевоенные советские конструкции, в том числе М1А «Москва».

В советское время особенно востребованными стали модели с двухтактным двигателем 125 куб. см. Их ценили за небольшой расход топлива и простой ремонт. Мотоциклы подходят для первого опыта.

После перехода завода в частные руки в 2007 году марку переименовали в M1NSK. В 2010-м цифра 1 заменена в названии буквой I. Под этим обозначением мотоциклы продаются в Беларуси и за рубежом.

Линейка включает в себя не только модели объемом 125 куб. см: в нее входят мопеды с двигателями по 50 куб. см и более крупные мотоциклы объемом до 400 куб. см. Новый D4 125 образца 2026 года стоит в Беларуси около 1100 долларов. В России модель оценивают примерно в 120 тыс. руб.; в обзорах также приводится разброс цен от 117 до 143 тыс. руб. По цене D4 125 сопоставим с качественными горными велосипедами известных марок.