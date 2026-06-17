Безопасность на трассе М-4 стала лучше - что изменилось этим летом

17 июня 2026, 14:56
М-4 «Дон» подготовили к сезону: ремонт, разметка и новые правила движения
М-4 «Дон» подготовили к сезону: ремонт, разметка и новые правила движения
Перед началом курортного сезона 2026 года трасса М-4 «Дон» прошла масштабную подготовку. Водителей ждут обновленное покрытие, новые разметки и изменения в организации движения. Какие работы провели, что изменилось для автомобилистов и почему это важно именно сейчас - разбираемся в деталях.
Для многих россиян летние поездки на юг - уже традиция, а трасса М-4 «Дон» остается главным маршрутом к Черному и Азовскому морям. В этом году подготовка к сезону стала особенно масштабной: дорожники завершили целый комплекс работ, чтобы сделать путь безопаснее и комфортнее для миллионов автомобилистов.
Как сообщает пресс-служба компании, особое внимание уделили ремонту дорожного полотна. На участках в Московской, Воронежской, Ростовской областях и Краснодарском крае обновили около 45 километров асфальта. Это должно снизить риск аварий и уменьшить количество пробок, которые обычно возникают в разгар отпусков.
Еще одно заметное новшество - обновленная разметка «Держи дистанцию» на 16 участках трассы. Такая мера помогает водителям соблюдать безопасную дистанцию, что особенно актуально при плотном потоке машин летом. По словам представителей «Автодора», большинство работ на мостах и путепроводах завершили заранее, а те, что не успели, перенесли на осень. До сентября приостановлены работы на путепроводах на 46-м и 440-м километрах, а на мосту через реку Осетр работы уже закончены. На 311-м километре ремонт продолжается только под мостом и не мешает движению.
Важное изменение для всех, кто планирует поездку: до 15 сентября на объектах капитального ремонта не будут сокращать количество полос и вводить реверсивное движение. Это значит, что даже в пик сезона трасса сохранит максимальную пропускную способность, а водителям не придется терять время в заторах из-за дорожных работ.
Интересно, что спрос на скоростные трассы в России продолжает расти. По данным правительства, только за праздничные дни с 11 по 14 июня по трассе М-12 «Восток» между Москвой и Казанью автомобилисты проехали более 472 тысяч раз, а общий пробег составил около 65 миллионов километров. Это подтверждает: россияне все чаще выбирают автомобильные путешествия, а качество дорог становится критически важным фактором.
Для справки: трасса М-4 «Дон» - одна из самых загруженных федеральных магистралей страны, особенно летом. Ее протяженность превышает 1500 километров, и она соединяет столицу с южными регионами. Регулярное обновление покрытия и инфраструктуры позволяет не только повысить безопасность, но и поддерживать высокий уровень сервиса для всех участников движения. Новые меры, реализованные в этом году, могут стать примером для других федеральных трасс, где сезонные нагрузки также возрастают.
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