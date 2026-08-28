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Автор: Мария Степанова

28 августа 2026, 18:53

М-72: советский мотоцикл, который изменил военную технику и стал основой для «Урала»

М-72: советский мотоцикл, который изменил военную технику и стал основой для «Урала»

М-72: советский мотоцикл, который начинался с BMW, а закончился мировым признанием

М-72: советский мотоцикл, который изменил военную технику и стал основой для «Урала»

М-72 - не просто военный мотоцикл, а символ инженерной мысли СССР, который повлиял на развитие отечественной мототехники. Его история важна для понимания, как формировался рынок мотоциклов в России и почему «Урал» до сих пор вызывает интерес у коллекционеров и экспертов.

М-72 - не просто военный мотоцикл, а символ инженерной мысли СССР, который повлиял на развитие отечественной мототехники. Его история важна для понимания, как формировался рынок мотоциклов в России и почему «Урал» до сих пор вызывает интерес у коллекционеров и экспертов.

М-72 занимает особое место в истории советской техники. Этот мотоцикл был создан в 1941 году специально для Красной армии. В условиях военного времени он оказался надёжным и простым в обслуживании транспортным средством. За основу инженеры взяли немецкий BMW R71, но адаптировали конструкцию под советские реалии, что позволило быстро наладить массовое производство.

Первоначально сборка М-72 велась в Москве, однако из-за военной угрозы завод эвакуировали в Ирбит. Именно там мотоцикл получил вторую жизнь и стал символом уральского мотопрома. М-72 оснащался оппозитным двухцилиндровым четырёхтактным двигателем объёмом 746 см³, который выдавал 22 лошадиные силы. Максимальная скорость достигала 110 км/ч – для военной техники того времени это был серьёзный показатель.

М-72 активно использовался для разведки, связи и перевозки пулемётных расчётов. В коляску часто устанавливали пулемёт Дегтярёва, что делало мотоцикл универсальным средством огневой поддержки на поле боя. За годы войны выпущено около 17 тысяч экземпляров, и каждый из них сыграл свою роль в обеспечении мобильности армии.

После окончания войны М-72 не ушёл в прошлое. Его конструкция оказалась настолько удачной, что мотоцикл стал основой для гражданских моделей. Производство продолжалось до 1960 года, а затем эволюционировало в знаменитый «Урал», который выпускается и экспортируется в разные страны по сей день.

Интересно, что М-72 был не просто копией BMW R71, а самостоятельной разработкой с учётом советских условий эксплуатации. Это подтверждается рядом технических отличий: усиленная рама, адаптированная подвеска и возможность работы в суровых климатических условиях. Такой подход позволил создать технику, которая не только выдерживала фронтовые испытания, но и стала востребованной в мирное время.

Сегодня М-72 – объект внимания коллекционеров и реставраторов. Его ценят за историческую оригинальность, простоту конструкции и надёжность. Мотоцикл стал символом целой эпохи, а его наследие продолжается в современной модели «Урала». Судя по интересу к этим машинам, опыт, заложенный советскими инженерами, до сих пор востребован и актуален на российском рынке мототехники.

Упомянутые марки: Урал
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