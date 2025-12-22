JAC и Huawei удивили всех: Maextro S800 рвет конкурентов, а Mercedes и BMW нервно курят в сторонке

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Дмитрий Новиков

22 декабря 2025, 11:49

Maextro стремительно ворвался в сегмент люксовых авто Китая. Бренд удивил даже скептиков. Новая модель S800 уже сместила привычных лидеров. Что будет дальше - интрига сохраняется.

Maextro стремительно ворвался в сегмент люксовых авто Китая. Бренд удивил даже скептиков. Новая модель S800 уже сместила привычных лидеров. Что будет дальше - интрига сохраняется.

Maextro, совместное детище JAC Motors и Huawei, за считанные месяцы после старта продаж сумел не просто заявить о себе, а буквально перевернуть представления о премиальных автомобилях в Китае. Как сообщает abiznews, дебютная модель S800 уже стала настоящей сенсацией: с августа по октябрь 2025 года на рынке реализовано почти 5 тысяч экземпляров, а число заказов перевалило за 18 тысяч. Такой результат не просто впечатляет - он заставляет конкурентов нервничать.

Успех S800 не случаен. Maextro сделал ставку на уникальное партнерство: JAC отвечает за производство, а Huawei внедряет свои интеллектуальные технологии. В результате получился автомобиль, который не только выглядит дорого, но и предлагает передовые решения для водителя и пассажиров. Внутри - минимализм, премиальные материалы и цифровая экосистема, интегрированная с сервисами Huawei. Внешне - строгий, но узнаваемый дизайн, который сразу выделяет S800 на фоне привычных премиальных седанов.

Планы у Maextro амбициозные. Уже в следующем году бренд намерен выпустить сразу пять новых моделей: к седану добавятся кроссоверы и минивэны, причем в нескольких версиях, включая удлиненные. Особое внимание уделят и эксклюзивной модификации S800 с расширенным набором технологий. Такой подход позволит Maextro охватить все ключевые сегменты премиум-рынка - от семейных авто до представительских бизнес-моделей.

Фото: Maextro

По информации abiznews, успех Maextro стал драйвером для всего альянса HIMA (Harmony Intelligent Mobility Alliance). JAC уже начал перераспределять ресурсы в пользу нового бренда, делая ставку на его дальнейший рост. Эксперты отмечают, что финансовые показатели концерна могут заметно улучшиться уже в ближайшие кварталы, если темпы продаж сохранятся.

Интересно, что Maextro не просто повторяет успехи западных конкурентов, а формирует собственную идентичность. Китайский рынок давно ждал игрока, который сможет предложить нечто большее, чем просто копию Mercedes или BMW. S800 стал ответом на этот запрос: здесь и инновации, и внимание к деталям, и смелый взгляд в будущее.

Если Вы не знали, JAC Motors - один из крупнейших автопроизводителей Китая, основанный в 1964 году. Компания известна широким модельным рядом: от легковых автомобилей до коммерческого транспорта. Huawei, в свою очередь, давно вышла за рамки телекоммуникаций и активно внедряет свои технологии в автомобильную индустрию. Совместный проект Maextro стал для обеих компаний новым этапом развития и уже принес первые плоды.

Отметим, что ранее мы рассказывали об успехах других игроков рынка. Например, в материале «Авилон обошел конкурентов: продажи ROX в ноябре удивили рынок» речь шла о неожиданном лидерстве дилера ROX. Тогда компания удивила всех рекордными продажами, а конкуренты не ожидали такого результата. Подробности этой истории вы найдете в нашем предыдущем материале.

Упомянутые марки: JAC
