JAC и Huawei удивили всех: Maextro S800 рвет конкурентов, а Mercedes и BMW нервно курят в сторонке

22 декабря 2025, 11:49
Maextro и Huawei взорвали рынок: как S800 сместил лидеров премиум-класса
Maextro и Huawei взорвали рынок: как S800 сместил лидеров премиум-класса
Maextro стремительно ворвался в сегмент люксовых авто Китая. Бренд удивил даже скептиков. Новая модель S800 уже сместила привычных лидеров. Что будет дальше - интрига сохраняется.
Maextro, совместное детище JAC Motors и Huawei, за считанные месяцы после старта продаж сумел не просто заявить о себе, а буквально перевернуть представления о премиальных автомобилях в Китае. Как сообщает abiznews, дебютная модель S800 уже стала настоящей сенсацией: с августа по октябрь 2025 года на рынке реализовано почти 5 тысяч экземпляров, а число заказов перевалило за 18 тысяч. Такой результат не просто впечатляет - он заставляет конкурентов нервничать.
Успех S800 не случаен. Maextro сделал ставку на уникальное партнерство: JAC отвечает за производство, а Huawei внедряет свои интеллектуальные технологии. В результате получился автомобиль, который не только выглядит дорого, но и предлагает передовые решения для водителя и пассажиров. Внутри - минимализм, премиальные материалы и цифровая экосистема, интегрированная с сервисами Huawei. Внешне - строгий, но узнаваемый дизайн, который сразу выделяет S800 на фоне привычных премиальных седанов.
Планы у Maextro амбициозные. Уже в следующем году бренд намерен выпустить сразу пять новых моделей: к седану добавятся кроссоверы и минивэны, причем в нескольких версиях, включая удлиненные. Особое внимание уделят и эксклюзивной модификации S800 с расширенным набором технологий. Такой подход позволит Maextro охватить все ключевые сегменты премиум-рынка - от семейных авто до представительских бизнес-моделей.
По информации abiznews, успех Maextro стал драйвером для всего альянса HIMA (Harmony Intelligent Mobility Alliance). JAC уже начал перераспределять ресурсы в пользу нового бренда, делая ставку на его дальнейший рост. Эксперты отмечают, что финансовые показатели концерна могут заметно улучшиться уже в ближайшие кварталы, если темпы продаж сохранятся.
Интересно, что Maextro не просто повторяет успехи западных конкурентов, а формирует собственную идентичность. Китайский рынок давно ждал игрока, который сможет предложить нечто большее, чем просто копию Mercedes или BMW. S800 стал ответом на этот запрос: здесь и инновации, и внимание к деталям, и смелый взгляд в будущее.
Если Вы не знали, JAC Motors - один из крупнейших автопроизводителей Китая, основанный в 1964 году. Компания известна широким модельным рядом: от легковых автомобилей до коммерческого транспорта. Huawei, в свою очередь, давно вышла за рамки телекоммуникаций и активно внедряет свои технологии в автомобильную индустрию. Совместный проект Maextro стал для обеих компаний новым этапом развития и уже принес первые плоды.
Отметим, что ранее мы рассказывали об успехах других игроков рынка. Например, в материале «Авилон обошел конкурентов: продажи ROX в ноябре удивили рынок» речь шла о неожиданном лидерстве дилера ROX. Тогда компания удивила всех рекордными продажами, а конкуренты не ожидали такого результата. Подробности этой истории вы найдете в нашем предыдущем материале.
Похожие материалы ДжАК
-
23.12.2025, 10:41
Stellantis отзывает Ram 2500-5500 из-за риска отключения подушки и системы стабилизации
Ram отзывает десятки тысяч пикапов из-за сбоя в электронике. Водители могут остаться без защиты в аварии. Подробности о масштабной сервисной кампании держатся в секрете. Эксперты гадают, как это повлияет на рынок. Следите за развитием событий.Читать далее
-
23.12.2025, 10:23
В Петербурге дилеры XCITE распродают тестовые автомобили из-за дефицита новых
Петербургские автосалоны столкнулись с нехваткой новых XCITE. Покупателям предлагают тестовые машины. Почему исчезают популярные модели? Что ждет рынок дальше? Подробности в нашем материале.Читать далее
-
23.12.2025, 10:17
Редкий Chevrolet Impala 1964 года десятилетиями ржавел под открытым небом в США
Chevrolet Impala 1964 года долгие годы стоял заброшенным. Его кузов покрыт ржавчиной, а салон требует полной переделки. Машина ищет нового владельца, готового вернуть ей былую славу. История этого авто - пример того, как легко забыть легенду. Но сможет ли кто-то вдохнуть в нее новую жизнь?Читать далее
-
23.12.2025, 10:07
Руководитель БЕЛДЖИ выбрал для себя кроссовер X50 и электрокар Geely EX2
Гендиректор БЕЛДЖИ поделился, какие автомобили предпочитает лично. Его выбор удивил многих. Почему именно эти модели оказались в приоритете? В материале раскрываются интересные детали о заводе и его продукции.Читать далее
-
23.12.2025, 09:59
Американец удивился парковке в Китае: авто блокируют, если не оплатить стоянку
В Китае парковка может обернуться неожиданностью для иностранцев. Местные системы не прощают забывчивости. Обычные способы оплаты здесь не работают. Турист из США испытал на себе, как технологии меняют повседневную жизнь.Читать далее
-
23.12.2025, 09:54
Cub Drifter 2016 - уникальный кемпер с двойным складыванием для бездорожья и путешествий
Рынок кемперов постоянно пополняется новыми моделями, но опытные производители по-прежнему в цене. Cub Campers из Австралии - один из таких брендов. Компания с 1968 года создает прицепы для путешествий, которые славятся надежностью. Чем удивляет Cub Drifter 2016? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
23.12.2025, 09:37
Амберавто готовит к выходу два новых электрокара для России в 2026 году
В 2026 году Амберавто планирует расширить линейку электромобилей. Компания готовит кроссовер и хэтчбек. Новинки появятся в третьем квартале. Подробности о моделях пока держатся в секрете. Ожидается, что интерес к бренду вырастет.Читать далее
-
23.12.2025, 09:31
Prolite Evasion Eco 2026: новый легкий и доступный прицеп для семейных путешествий
Prolite Evasion Eco 2026 создан для семейных поездок. В нем найдется место для пятерых. Прицеп стал легче и дешевле. Внутри есть неожиданные решения. Узнайте, что скрывает новый дом на колесах.Читать далее
-
23.12.2025, 09:26
Какие версии LADA Iskra выбирают россияне: статистика продаж удивляет
LADA Iskra неожиданно ворвалась в топ продаж. Покупатели массово игнорируют один из кузовов. Механика и мощный мотор оказались вне конкуренции. Почему так происходит - читайте в нашем материале.Читать далее
-
23.12.2025, 09:18
Зимняя мойка автомобиля: как избежать проблем с кузовом и замками
Зимой мыть машину не так просто, как кажется. Есть нюансы, которые могут удивить даже опытных водителей. Как часто стоит посещать мойку и почему важно выбирать правильную температуру воды? Узнайте, как сохранить лак и избежать неприятностей после процедуры.Читать далее
