24 ноября 2026, 08:45
Какой китайский седан за 20 млн рублей поставил рекорд продаж в России в октябре 2026 года
Какой китайский седан за 20 млн рублей поставил рекорд продаж в России в октябре 2026 года
В октябре в России зарегистрировали восемь Maextro S800 - рекорд для модели. Цена превышает 20 млн рублей, а поставки идут по альтернативным каналам. Какие силовые версии предлагает седан и чем различаются их компоновки?
Maextro S800 - полноразмерный представительский седан, созданный Huawei и JAC. В Китае его также продают под именем Zunjie S800 в рамках альянса Harmony Intelligent Mobility Alliance. Премиальный суббренд Maextro представил модель в мае 2025 года. Автомобиль выпускает JAC, а Huawei отвечает за электронную архитектуру, программное обеспечение, системы помощи водителю и часть силовых решений. В Китае доступны полностью электрические версии и последовательный гибрид EREV. Технические характеристики гибридной модификации приводит Inside China Auto.
В октябре в России зарегистрировали восемь таких машин - рекордный результат для модели. В августе было четыре регистрации, в сентябре - пять. Данные приводит «Китайские автомобили», ссылаясь на статистику «Автостат Инфо». Седаны ввозят по альтернативным каналам, а в отдельных предложениях их цена превышает 20 млн рублей. Это стоимость конкретных поставок на рынке, а не официальная рекомендованная цена для России.
В Китае цены на S800 начинаются примерно с 708-728 тыс. юаней и доходят до 1,018 млн юаней. Комплектации различаются силовой схемой и числом мест: в линейке есть пятиместные варианты, а топовая версия рассчитана на четверых. Длина седана составляет 5 480 мм, ширина - 2 000 мм, высота - 1 542 мм, колесная база - 3 370 мм.
Базовая электрическая версия оснащена двумя моторами суммарной мощностью 530 л. с. и рассчитана на пять человек. В другой модификации установлены три электродвигателя: один спереди, два сзади. Их суммарная мощность составляет 864 л. с., а в салоне четыре места. Последовательный гибрид получил трехмоторную схему и полуторалитровый бензиновый турбомотор мощностью 156 л. с. Двигатель внутреннего сгорания не вращает колеса: он работает генератором и подзаряжает тяговую батарею.
Для EREV заявлены аккумулятор емкостью 65 кВт·ч, запас хода на электротяге около 400 км и суммарный запас хода до 1 333 км по циклу CLTC. Максимальная мощность этой версии составляет 635 кВт, или примерно 851 л. с., крутящий момент - 718 Н·м. Эти показатели относятся к гибриду. Для отдельных полностью электрических модификаций заявлены аккумулятор около 95 кВт·ч и запас хода до 700-702 км по CLTC. Электрическая архитектура S800 рассчитана на напряжение 800 В. Для отдельных версий заявлена зарядка с 10 до 80% примерно за 10,5 минуты.
В перечне оборудования указаны четыре лидара, 13 передних, 11 задних и восемь боковых сенсоров комплекса помощи водителю Huawei. Для отделки салона заявлены кожа и деревянные вставки; кресла получили расширенные функции комфорта. В зависимости от китайской комплектации аудиосистема Huawei Sound включает 35 динамиков с усилителем мощностью 2 460 Вт либо 43 динамика с усилителем на 2 920 Вт. Среди оснащения также указана система автопилота третьего уровня.
Разработчики относят S800 к представительскому сегменту, где его соседями по классу становятся Mercedes-Maybach и Bentley. Для сравнения с другими сегментами авторынка редакция отдельно разбирала октябрьский рейтинг Lada на вторичном рынке.
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