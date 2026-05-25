Автор: Дарья Климова

25 мая 2026, 07:36

Maextro обошел Mercedes и Porsche: просто предложил больше за те же деньги

Maextro S800 Grand Design стал лидером продаж среди люксовых седанов в Китае

Maextro S800 Grand Design удивил рынок: за три дня после старта продаж заказали более 2,6 тысячи машин. Новинка с золотыми элементами и функциями автопилота уже стала самой продаваемой среди дорогих седанов в Китае. Почему этот автомобиль вызвал ажиотаж и чем он отличается от конкурентов - разбираемся в деталях.

Maextro S800 Grand Design - не просто очередная новинка из Китая, а реальный вызов для европейских премиальных брендов. Для российских автолюбителей эта новость важна по нескольким причинам: китайские производители продолжают усиливать позиции на мировом рынке, а новые технологии и роскошь становятся доступнее. Maextro, созданный JAC и Huawei, уже в первый год продаж сумел обойти Mercedes-Maybach и Porsche Panamera по объему реализации в сегменте дорогих седанов.

В апреле 2026 года Maextro S800 стал самым продаваемым люксовым седаном в Китае среди моделей дороже 700 тысяч юаней. За месяц реализовано 1142 автомобиля, что позволило новинке заметно опередить Mercedes-Maybach S-Class (736 машин) и Porsche Panamera (616 машин). Такой успех объясняется не только ценой, но и уникальными опциями, которые редко встречаются даже у признанных лидеров класса.

Внешне Maextro S800 Grand Design выделяется двухцветным кузовом в стиле Maybach, но с собственным характером: нижняя часть окрашена в глубокий сине-зеленый оттенок, верх - в белый. Золотые декоративные элементы - от эмблемы на капоте до вставок на колесах и багажнике - подчеркивают статус модели. При этом размеры остались прежними: 5,5 метра в длину, что обеспечивает просторный салон и внушительный вид на дороге.

Технологии - еще один козырь Maextro S800. Автомобиль оснащен 896-линейным лидаром на крыше и камерами в центральных стойках, что позволяет использовать систему Qiankun ADS 5.0 от Huawei. Эта система обеспечивает автономность уровня L3, анализирует дорожные ситуации в реальном времени и снижает риск ДТП примерно на 50%. Машина может самостоятельно находить зарядную станцию, парковаться и начинать зарядку с помощью роботизированной руки - без участия водителя.

Интерьер Grand Design пока держится в секрете, но, по информации Autonews, ожидается богатое оснащение: три дисплея, проекционный экран, натуральные материалы отделки, премиальные функции для задних пассажиров - от подогрева и охлаждения подстаканников до сейфа с датчиком отпечатка пальца и холодильника. Панорамная крыша с эффектом звездного неба, съемный подлокотник с управлением функциями, режим «нулевой гравитации» для кресел, четырехзонный климат-контроль и массаж сидений - все это обещает максимальный комфорт.

Maextro S800 доступен в гибридной и полностью электрической версиях. Гибрид сочетает 1,5-литровый бензиновый двигатель-генератор и три электромотора, что позволяет проехать до 276 км на электротяге по WLTC. Электроверсия оснащена двумя моторами Huawei (215 и 308 л.с.), максимальная скорость - 210 км/ч. Интересная особенность - «крабовая походка»: задние колеса могут поворачиваться на 16 градусов в ту же сторону, что и передние, облегчая маневры в городе.

Продажи Maextro S800 Grand Design стартуют в Китае в июне 2026 года. Ожидаемая цена - около 2 млн юаней (более 20 млн рублей), что делает новинку заметно доступнее Rolls-Royce Ghost, но дороже стандартного S800 (от 708 тысяч юаней). Как отмечают эксперты, такой подход позволяет Maextro занять нишу между традиционными люксовыми брендами и предложить клиентам максимум технологий и индивидуальности за разумные деньги.

Для справки: Maextro - совместный проект JAC и Huawei, ориентированный на премиальный сегмент. В Китае спрос на дорогие автомобили растет, а локальные бренды все чаще конкурируют с европейскими и американскими производителями. Maextro S800 Grand Design может стать примером того, как китайские компании быстро учатся и внедряют лучшие решения, делая роскошь и технологии ближе к массовому покупателю.

Упомянутые марки: JAC, Porsche, BYD, Rolls-Royce
