Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

Автор: Дарья Климова

19 мая 2026, 16:43

Maextro S800 стал лидером продаж среди премиальных авто в Китае в 2026 году

Китайский седан обошел Mercedes и BMW: автолюбители проголосовали кошельком

Maextro S800 неожиданно занял первое место по продажам среди дорогих автомобилей в Китае, оставив позади Mercedes-Maybach и BMW 7-й серии. Почему китайская новинка так быстро стала популярной, какие технологии и цены привлекли покупателей - объясняем на примерах. Не прошли мимо и конкуренты: что грозит европейским брендам, если тренд сохранится.

Для российских автолюбителей новость о том, что Maextro S800 стал самым продаваемым премиальным седаном в Китае, может показаться неожиданной, но именно такие перемены на мировом рынке способны повлиять на выбор и в России. Китайские производители не просто догоняют европейских конкурентов, а уже уверенно опережают их по ключевым показателям, что подтверждает свежая статистика продаж.

Как сообщает Carnewschina, в апреле 2026 года Maextro S800 разошелся тиражом в 1142 экземпляра, что позволило ему занять первое место среди автомобилей стоимостью свыше 700 тысяч юаней. Для сравнения, Mercedes-Maybach S-Class выбрали 736 покупателей, Porsche Panamera - 616, а стандартный Mercedes-Benz S-Class - 521. Даже BMW 7-й серии, включая электрическую i7, не смогла приблизиться к лидеру: всего 436 проданных машин.

За первые четыре месяца 2026 года Maextro S800 удерживает лидерство: с января по апрель реализовано 5465 автомобилей. Mercedes-Maybach S-Class (3012 штук), BMW 7-й серии (2976) и Mercedes S-Class (2596) заметно отстают. Такой успех объясняется не только ценой - от 708 тысяч до 1 018 000 юаней, но и технологической начинкой. Модель разработана в партнерстве Huawei и JAC в рамках альянса Harmony Intelligent Mobility Alliance (HIMA), что позволило предложить покупателям как полностью электрическую версию, так и модификацию с увеличенным запасом хода.

Высокий спрос на Maextro S800 начался сразу после дебюта на Шанхайском автосалоне в 2025 году. Эксперты отмечают: китайские бренды все чаще становятся выбором состоятельных клиентов, которые раньше ориентировались на европейские марки. Причина - сочетание современных технологий, привлекательной цены и высокого уровня оснащения. Важно, что Maextro S800 не просто догоняет, а уже опережает по продажам признанных лидеров сегмента.

Интересно, что подобные перемены происходят не только в сегменте премиальных седанов. Например, недавно мы разбирали, как китайский Foton Tunland V9 с бензиновым и дизельным мотором конкурирует с американским Ram 1500 - подробности в нашем материале. Это подтверждает: китайские производители уверенно выходят на новые рынки и готовы бросить вызов даже самым известным брендам.

Maextro S800 стал символом новой эпохи для китайского автопрома. Если тенденция сохранится, европейским компаниям придется пересматривать свои стратегии, чтобы не потерять позиции не только в Китае, но и на других рынках. Для российских покупателей это сигнал: стоит внимательнее присмотреться к новым моделям из Поднебесной, ведь они уже сегодня задают тон в премиум-сегменте.

Упомянутые марки: JAC, BMW, Porsche
Похожие материалы ДжАК, БМВ, Порше

