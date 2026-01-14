Почему Magic Earth может стать неожиданным конкурентом Google Maps – подробности

14 января 2026, 16:01
Magic Earth обновил навигацию для CarPlay: новые функции и акцент на приватности
Magic Earth выпустил крупное обновление для пользователей CarPlay. В приложении появились новые дорожные знаки, индикатор пробок и улучшенный 3D-режим. Теперь сервис работает по подписке и делает ставку на защиту личных данных.
Хотя Google Maps считается лидером среди навигационных приложений, существуют интересные альтернативы. Одна из них — Magic Earth, которая делает ставку на приватность, не собирая и не отслеживая данные пользователей.
Недавнее обновление приложения принесло важные нововведения для водителей, особенно с поддержкой CarPlay. Теперь на экране отображаются дорожные знаки, приоритеты на перекрестках и другая ключевая информация, что помогает заблаговременно оценивать ситуацию на дороге.
Кроме того, Magic Earth внедрила индикатор пробок, показывающий протяженность и задержку, а также улучшила визуализацию карт. Переключение между 2D и 3D-режимами стало более плавным и четким, что упрощает навигацию на сложных развязках.
Важным изменением стал переход на модель freemium: полный функционал теперь доступен по подписке. Это может отпугнуть часть пользователей, учитывая бесплатность конкурентов. Однако разработчики делают ставку на свой главный козырь — абсолютную приватность, отсутствие рекламы и сбора данных.
Таким образом, Magic Earth предлагает надежную навигацию с офлайн-картами и акцентом на конфиденциальность. Оставаясь нишевым продуктом, приложение представляет собой достойный выбор для тех, кто ценит свою приватность за рулем.
