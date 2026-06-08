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Автор: Дарья Климова

8 июня 2026, 09:46

Магистраль М1 расширят до восьми полос: что изменится для водителей

Магистраль М1 расширят до восьми полос: что изменится для водителей

23 километра новой магистрали: полный план обновления трассы М1 от Москвы до Смоленска

Магистраль М1 расширят до восьми полос: что изменится для водителей

В России стартовала масштабная реконструкция трассы М1, ведущей от Москвы к границе с Беларусью. Уже в ближайшие годы дорога станет шире, исчезнут светофоры и пересечения, а время в пути заметно сократится. Мало кто знает, что часть участков будет платной, а новые мосты и путепроводы изменят привычный маршрут. Какие перемены ждут автомобилистов и почему это важно именно сейчас - разбираемся в деталях.

В России стартовала масштабная реконструкция трассы М1, ведущей от Москвы к границе с Беларусью. Уже в ближайшие годы дорога станет шире, исчезнут светофоры и пересечения, а время в пути заметно сократится. Мало кто знает, что часть участков будет платной, а новые мосты и путепроводы изменят привычный маршрут. Какие перемены ждут автомобилистов и почему это важно именно сейчас - разбираемся в деталях.

Для российских автомобилистов трасса М1 давно стала ключевым маршрутом на запад страны, и любые перемены на ней напрямую влияют на тысячи водителей. Сейчас на этом направлении началась масштабная реконструкция, которая обещает сделать дорогу не только шире, но и гораздо удобнее для всех, кто регулярно ездит между Москвой и границей Смоленской области.

Как сообщил председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко, после завершения работ трасса М1 превратится в современную магистраль без светофоров и пересечений в одном уровне. Это значит, что движение станет более плавным, а время в пути заметно уменьшится. Уже сейчас на отдельных участках ведется расширение проезжей части, а к 2026 году планируется завершить ремонт трех ключевых отрезков в Московской и Смоленской областях общей длиной 23 километра.

Особое внимание уделяется участку с 66-го по 84-й километр в Одинцовском городском округе. Здесь строят дополнительные полосы, два новых моста через реки Нара и Капанка, а также четыре путепровода. После окончания работ появятся надземные пешеходные переходы, современное освещение, зоны для отдыха, шумозащитные экраны и автоматизированная система управления движением. Этот участок станет очередным этапом в обновлении всей трассы, а проезд по нему будет платным.

Стоит напомнить, что еще в 2022 году был открыт участок с 45-го по 66-й километр, который расширили до шести-восьми полос. Позже платным стал и отрезок с 33-го по 66-й километр. Таким образом, платные зоны постепенно охватывают все большее расстояние, что позволяет поддерживать высокое качество дорожного покрытия и инфраструктуры. По мнению специалистов, такие меры оправданы, ведь интенсивность движения на М1 постоянно растет, а новые развязки и мосты позволяют избежать заторов и аварийных ситуаций.

Интересно, что параллельно с модернизацией трассы в регионе реализуются и другие крупные транспортные проекты. Например, в Смоленской области недавно стартовало строительство центра МАЗ для выпуска перронных автобусов, что также влияет на развитие дорожной сети и логистики. Подробнее о том, как новые заводы меняют транспортную инфраструктуру, можно узнать в материале о запуске центра МАЗ в Смоленской области.

В завершение стоит добавить несколько важных фактов: трасса М1 входит в число самых загруженных федеральных дорог России, а ее реконструкция проводится поэтапно с учетом роста трафика и современных стандартов безопасности. Новые мосты и путепроводы позволят полностью избавиться от пересечений в одном уровне, что снизит риск ДТП. Введение платных участков обеспечивает финансирование дальнейших улучшений, а появление зон отдыха и освещения делает поездки комфортнее даже в ночное время. Все эти перемены создают условия для более безопасного и быстрого движения между столицей и западными регионами страны.

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