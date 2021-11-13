Магнит для угонщиков: 7 машин из группы риска
Не хочется огорчать таких автовладельцев, но недорогие и популярные машины очень часто становятся целью угонщиков, потому что преступников интересует не столько сама модель целиком, сколько комплект ее оригинальных запчастей. И все же есть в мире машины, которые по какой-то причине чаще прочих фигурируют в статистике угонов. Представляем подборку из семи самых лакомых для угонщиков машин: именно их в мире угоняют чаще всего!
Mitsubishi Outlander
Эта модель считается одним из лучших семейных внедорожников. Полный привод, несколько двигателей на выбор, в том числе гибрид, позволяющий проехать на электротяге больше 30 км.
Однако не так давно в США банда угонщиков похитила целых 5 Mitsubishi Outlander с помощью какого-то гаджета. Да и без гаджетов их воруют часто, в том числе и у нас.
Ford Mustang
Эта культовая американская машина давно является мишенью для угонщиков, поскольку ее запчасти пользуются спросом. В ход идет все, причем в случае с моделью Shelby GT500, часто крадут даже не всю машину, а только интересующие детали.
Машины последнего поколения оснащаются современными системами сигнализации, которые позволяют отслеживать каждое перемещение машины. Так что преступники все чаще довольствуются тем, что просто забирают колеса.
Toyota RAV4
Потрясающий внедорожник, в топовой версии у машины отличный двигатель, современная информационная система и богатый функционал. Словом, все, что превращает ее в машину мечты для покупателей и преступников, потому что в RAV4 есть много деталей, которые можно выгодно перепродать на черном рынке.
Ford Fusion
На родине бренда в США Ford Fusion является одним из самых продаваемых автомобилей. Неудивительно, что при этом машина стала магнитом для угонщиков. Когда по дорогам страны колесят миллионы одинаковых моделей, которые иногда ломаются и требуют ремонта, так выгодно быть тем, кто угоняет их ради запчастей…
Jeep Compass
Это один из самых недорогих Jeep в линейке бренда. При этом машина является полноценным представителем марки и обладает всеми характеристиками настоящего внедорожника.
Её стиль, мощность и проходимость по достоинству оценили многие покупатели. Угонщики тоже не оставили модель без внимания. Вот почему машину стали оснащать противоугонной системой, которая срабатывает при попытке разблокировать машину неоригинальным ключом.
Hyundai Elantra
Hyundai Elantra в последнее время занимает первые строчки по продажам в линейке бренда. Как и в случае с другими популярными моделями, машина стала привлекательна не только для потенциальных покупателей, но и для угонщиков. Причина все та же – разбор и продажа на запчасти. Так что производитель позаботился о защите, и машина оборудуется современной сигнализацией, которая поднимет тревожный вой если кто-то попытается ее вскрыть. Датчики реагируют на попытки открыть двери, багажник или капот неоригинальными ключами.
Toyota Camry
Ну, конечно же, список самых привлекательных машин для угона не мог обойтись без Camry. Преступникам есть на что положить глаз. Поэтому дополнить штатную систему дополнительными противоугонными функциями не помешает.
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