15 декабря 2017, 17:05

«Магнолия» присоединилась к музейной коллекции автобусов

Коллекцию исторических автобусов «Пассажиравтотранса» пополнил легендарный ЛиАЗ-5932 «Магнолия». Автобус участвовал в роли передвижной телевизионной станции.
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По своему прямому назначению станция использовалась в Кургане, а затем попала в одну из частных коллекций. «Магнолия» вышла с конвейера в 1983 году.  Подобная техника в разные годы использовалась в Ленинграде и в других городах СССР для трансляций различных мероприятий, в том числе Олимпиады-80. Внутри кузова размещалось видеооборудование и пульт звукорежиссера, а на крыше - телекамеры.

Реставрационной группе предстоит отремонтировать двигатель и другие агрегаты, а также придать внешний лоск раритету. Он стал 26-м экспонатом музейной коллекции. Среди них единственный в России восстановленный междугородный автобус Ikarus 55.14 Lux 1972 г.в.  «Старейшиной» коллекции является автобус ЗИС-155, выпущенный в 1957 году, который в следующем году также будет отреставрирован.

Увидеть коллекцию ретро-транспорта можно  будет в следующем году на  большом параде в преддверии Дня основания Петербурга.

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«Магнолия» присоединилась к музейной коллекции автобусов
{{material_121118}} По своему прямому назначению станция использовалась в Кургане, а затем попала в одну из частных коллекций. «Магнолия» вышла с конвейера в 1983 году.  Подобная техника в разные годы использовалась в Ленинграде и в других городах СССР для трансляций различных мероприятий, в том числе Олимпиады-80. Внутри кузова размещалось видеооборудование и пульт звукорежиссера, а на крыше - телекамеры.Реставрационной группе предстоит отремонтировать двигатель и другие агрегаты, а также придать внешний лоск раритету. Он стал 26-м экспонатом музейной коллекции. Среди них единственный в России восстановленный междугородный автобус Ikarus 55.14 Lux 1972 г.в.  «Старейшиной» коллекции является автобус ЗИС-155, выпущенный в 1957 году, который в следующем году также будет отреставрирован.Увидеть коллекцию ретро-транспорта можно  будет в следующем году на  большом параде в преддверии Дня основания Петербурга.
2017-12-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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