23 января 2020, 00:31
Mahindra обновила Roxor, не дожидаясь решения суда по иску Jeep
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Фото: Mahindra
Спустя всего полтора года после начала продаж в США, индийская компания Mahindra выпустила рестайлинговую версию рамного внедорожника Roxor. Поводом послужила затянувшаяся судебная тяжба с альянсом Fiat Chrysler Automobiles (FCA) о нарушении авторских прав и плагиате. Roxor оказался очень похож на классические автомобили Jeep, да еще стоит в два раза дешевле современного Wrangler.
Фото: Mahindra
Фото: Mahindra
Фото: Mahindra
Фото: Mahindra
Фото: Mahindra
Фото: Toyota
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Обновленный Mahindra Roxor с черной ячеистой решеткой радиатора теперь больше напоминает Toyota Land Cruiser FJ40. Остается только гадать, не появятся ли претензии и у японского автопроизводителя. К слову на «домашнем» рынке в Индии Roxor продается под именем Thar и его решетка украшена семью вертикальными секциями, как у классических внедорожников Jeep.
Такое откровенное копирование объясняется просто. Еще в 1940-х годах Mahindra купила лицензию на выпуск Willys для местного рынка. В дальнейшем индийский автопроизводитель неоднократно получал лицензии на производство других моделей. Внедорожник Mahindra Thar также был создан на основе лицензии Jeep. Перед выходом на рынок США решетку Thar/Roxor слегка трансформировали в пять расходящихся веером прорезей.
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Комментарии пользователей
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