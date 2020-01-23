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23 января 2020, 00:31

Mahindra обновила Roxor, не дожидаясь решения суда по иску Jeep

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Фото: Mahindra
Спустя всего полтора года после начала продаж в США, индийская компания Mahindra выпустила рестайлинговую версию рамного внедорожника Roxor. Поводом послужила затянувшаяся судебная тяжба с альянсом Fiat Chrysler Automobiles (FCA) о нарушении авторских прав и плагиате. Roxor оказался очень похож на классические автомобили Jeep, да еще стоит в два раза дешевле современного Wrangler.
Mahindra обновила Roxor не дожидаясь решения суда по иску Jeep

Фото: Mahindra

Mahindra обновила Roxor не дожидаясь решения суда по иску Jeep

Фото: Mahindra

Mahindra обновила Roxor не дожидаясь решения суда по иску Jeep

Фото: Mahindra

Mahindra обновила Roxor не дожидаясь решения суда по иску Jeep

Фото: Mahindra

Mahindra обновила Roxor не дожидаясь решения суда по иску Jeep

Фото: Mahindra

Mahindra обновила Roxor не дожидаясь решения суда по иску Jeep

Фото: Toyota

Mahindra обновила Roxor не дожидаясь решения суда по иску Jeep
Mahindra обновила Roxor не дожидаясь решения суда по иску Jeep
Mahindra обновила Roxor не дожидаясь решения суда по иску Jeep
Mahindra обновила Roxor не дожидаясь решения суда по иску Jeep
Mahindra обновила Roxor не дожидаясь решения суда по иску Jeep
Mahindra обновила Roxor не дожидаясь решения суда по иску Jeep
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Индийский внедорожник Mahindra Roxor второй год находится в центре скандала. Альянс FCA требует запретить компании Mahindra продавать в США рамный Roxor, поскольку он очень похож на Jeep Willys и последующие модели американской марки. Суд не торопится удовлетворить претензии FCA, а в Mahindra тем временем пошли на компромисс и вывели на рынок рестайлинговую модель.

Обновленный Mahindra Roxor с черной ячеистой решеткой радиатора теперь больше напоминает Toyota Land Cruiser FJ40. Остается только гадать, не появятся ли претензии и у японского автопроизводителя. К слову на «домашнем» рынке в Индии Roxor продается под именем Thar и его решетка украшена семью вертикальными секциями, как у классических внедорожников Jeep. 

Такое откровенное копирование объясняется просто. Еще в 1940-х годах Mahindra купила лицензию на выпуск Willys для местного рынка. В дальнейшем индийский автопроизводитель неоднократно получал лицензии на производство других моделей. Внедорожник Mahindra Thar также был создан на основе лицензии Jeep. Перед выходом на рынок США решетку Thar/Roxor слегка трансформировали в пять расходящихся веером прорезей.


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Mahindra обновила Roxor, не дожидаясь решения суда по иску Jeep
{{material_124111}}Индийский внедорожник Mahindra Roxor второй год находится в центре скандала. Альянс FCA требует запретить компании Mahindra продавать в США рамный Roxor, поскольку он очень похож на Jeep Willys и последующие модели американской марки. Суд не торопится удовлетворить претензии FCA, а в Mahindra тем временем пошли на компромисс и вывели на рынок рестайлинговую модель.Обновленный Mahindra Roxor с черной ячеистой решеткой радиатора теперь больше напоминает Toyota Land Cruiser FJ40. Остается только гадать, не появятся ли претензии и у японского автопроизводителя. К слову на «домашнем» рынке в Индии Roxor продается под именем Thar и его решетка украшена семью вертикальными секциями, как у классических внедорожников Jeep. Такое откровенное копирование объясняется просто. Еще в 1940-х годах Mahindra купила лицензию на выпуск Willys для местного рынка. В дальнейшем индийский автопроизводитель неоднократно получал лицензии на производство других моделей. Внедорожник Mahindra Thar также был создан на основе лицензии Jeep. Перед выходом на рынок США решетку Thar/Roxor слегка трансформировали в пять расходящихся веером прорезей.
2020-01-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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