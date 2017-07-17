17 июля 2017, 18:34
Mahindra разработала бюджетный минивен
Самым дешевым минивеном в мире стала новинка индийской компании Mahindra - Jeeto Minivan. Автомобиль оценивается в 345 000 рупий, что в пересчете на американскую валюту составляет 5 300 долларов.
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Под капотом бюджетника находится 625-кубовый дизельный агрегат с одним цилиндром. Его мощность составляет всего 16 л. с. и 38 Нм крутящего момента. В паре с ним работает 4-ступенчатая механическая трансмиссия. Кстати, двигатель может работать как на бензине, так и на природном газе.
Mahindra Jeeto Minivan будет предназначена исключительно для внутреннего рынка, наладить поставки в другие страны компания не планирует.
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