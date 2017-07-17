17 июля 2017, 18:34

Mahindra разработала бюджетный минивен

Самым дешевым минивеном в мире стала новинка индийской компании Mahindra - Jeeto Minivan. Автомобиль оценивается в 345 000 рупий, что в пересчете на американскую валюту составляет 5 300 долларов.
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Mahindra разработала бюджетный минивен Mahindra

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В основе новинки лежит платформа компактного пикапа Jeeto. В длину минивен достигает 3341 мм, в ширину — 1485 мм, а в высоту — 1750 мм. Размер колесной базы при этом равен 2250 мм. Вес – всего 740 кг.

Под капотом бюджетника находится 625-кубовый дизельный агрегат с одним цилиндром. Его мощность составляет всего 16 л. с. и 38 Нм крутящего момента. В паре с ним работает 4-ступенчатая механическая трансмиссия. Кстати, двигатель может работать как на бензине, так и на природном газе.

Mahindra Jeeto Minivan будет предназначена исключительно для внутреннего рынка, наладить поставки в другие страны компания не планирует.

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Mahindra разработала бюджетный минивен
{{material_115270}}В основе новинки лежит платформа компактного пикапа Jeeto. В длину минивен достигает 3341 мм, в ширину — 1485 мм, а в высоту — 1750 мм. Размер колесной базы при этом равен 2250 мм. Вес – всего 740 кг.Под капотом бюджетника находится 625-кубовый дизельный агрегат с одним цилиндром. Его мощность составляет всего 16 л. с. и 38 Нм крутящего момента. В паре с ним работает 4-ступенчатая механическая трансмиссия. Кстати, двигатель может работать как на бензине, так и на природном газе.Mahindra Jeeto Minivan будет предназначена исключительно для внутреннего рынка, наладить поставки в другие страны компания не планирует.{{vote_100}}
2017-07-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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