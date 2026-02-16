Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Дмитрий Новиков

16 февраля 2026, 11:26

Российские инженеры и дизайнеры показали гоночный болид из коллекции Russian Grand Prix

В Москве впервые представили гоночный болид, созданный силами студентов и инженеров МАИ и МХПИ. Машина станет центральным элементом весеннего показа на Московской неделе моды. Почему этот проект вызвал интерес у специалистов и что отличает его от других подобных инициатив - разбираемся в деталях.

Вечер 14 февраля 2026 года в «Студии 35» Московского художественно-промышленного института прошел под знаком смелых идей и технологических экспериментов. Именно здесь, в рамках творческого события «Formula Art», был впервые показан гоночный болид, разработанный совместными усилиями студентов и инженеров Московского авиационного института и МХПИ. Как сообщает abiznews, этот автомобиль не просто очередной выставочный экспонат - он станет ключевым элементом весеннего дефиле на Московской неделе моды, где пересекутся миры автоспорта, японской уличной культуры и аниме.

Ректор МХПИ Алексей Егоров отметил, что подобные проекты рождаются на стыке моды и высоких технологий, а вдохновляют их молодые дизайнеры, живущие в эпоху аниме и стритрейсинга. По его словам, болид - это не только символ технического прогресса, но и отражение актуальных молодежных трендов, которые институт стремится воплощать в жизнь, опережая время.

Гости вечера смогли не только рассмотреть болид, но и увидеть пятнадцать оригинальных костюмов команд «Формулы-1», а также три женских образа, созданных специально для будущего показа. Всего на мероприятии планируется продемонстрировать около 150 нарядов, каждый из которых сопровождается тематическими аксессуарами - от патчей до головных уборов, вдохновленных автоспортом.

Фото: пресс-служба МХПИ

Сотрудничество между МХПИ и МАИ началось еще на международном фестивале «От винта!», который с 2015 года поддерживается Минпромторгом и стал площадкой для развития инженерного творчества среди молодежи. В рамках этого партнерства МХПИ отвечает за креативную составляющую, а МАИ - за техническую реализацию, что позволяет создавать по-настоящему уникальные проекты.

Работа над болидом заняла всего два месяца. Пять специалистов МАИ применили вакуумную формовку полимеров, а основой конструкции стал алюминиевый каркас, выполненный по авиационным стандартам. Ферменная система позволила добиться необходимой жесткости и снизить вес, что особенно важно для гоночных машин. Как отмечает начальник Центра технологической поддержки образования МАИ Виталий Полянский, главной сложностью стало то, что болид должен не просто выглядеть эффектно, но и быть подвижным объектом. Для этого пришлось использовать сложные режимы сварки, трехмерную фрезеровку и искать аутентичные комплектующие, которых в России практически не производят.

Фото: пресс-служба МХПИ

В качестве силовой установки выбран двигатель Renault, ранее выпускавшийся в Москве. Габариты машины впечатляют: длина - 4,5 метра, ширина - 2,2 метра. На показе коллекции Russian Grand Prix болид подвергнется тюнингу прямо на подиуме: механики в костюмах команд Ferrari, Citroen, Peugeot и Toyota 80–90-х годов установят на него самурайский шлем, необычные спойлеры, выхлопные трубы в стиле bosozoku, а также новые сиденья и руль. На бортах появятся маскоты проекта - птица Додо и краб Мими, выполненные в аниме-стилистике.

Для участия в показе было отобрано более 200 студенческих работ, из которых выбрали 150 моделей одежды. Каждый наряд дополнили аксессуарами, отсылающими к тематике «Формулы-1». Уже с 28 февраля по 1 марта МХПИ представит свои разработки на выставке «Образование и карьера» в Гостином дворе, где покажет не только маскотов, но и болид, напечатанный на 3D-принтере. Основное дефиле коллекции Russian Grand Prix пройдет с 14 по 19 марта в Центральном выставочном зале «Манеж».

Упомянутые марки: Renault
