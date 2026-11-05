Новый стандарт комфорта: В РЖД показали макет вагона будущего с увеличенным числом мест и душем — что изменится для пассажиров

5 ноября 2026, 15:52
Новый плацкарт с душем и шторками: что изменится для пассажиров
Новый плацкарт с душем и шторками: что изменится для пассажиров
На выставке «Транспорт России» показали макет плацкартного вагона с душевой кабиной и двумя санитарными комнатами. В нем предусмотрено 58 мест: полки стали длиннее, у пассажиров будут индивидуальные розетки. Запуск сначала планировали на маршрутах между Москвой и Санкт-Петербургом.
Плацкартный вагон остается одним из главных компромиссов в экономике поездки, и именно личное пространство стало центральной темой макета, представленного на выставке «Транспорт России» в Москве. Внедрение нового формата с удлиненными полками и увеличенным числом пассажирских мест способно стать значимым событием для российских железных дорог.
Самое заметное отличие от привычной компоновки — отдельная душевая кабина и две санитарные комнаты, что ранее не было характерно для плацкарта. Цель проекта — сделать длительные поездки комфортнее без существенного роста стоимости билетов, хотя конкретные тарифы и условия перевозки в описании не указаны.
Изменились и размеры спальных мест. Поперечные полки увеличены почти до 1,9 метра в длину и до 62,7 сантиметра в ширину — это заметно превышает прежние нормативы. Продольные полки также стали просторнее: 187,5 см в длину и 58,5 см в ширину. Вместимость вагона выросла до 58 мест, что позволяет перевозить больше пассажиров без ущерба для удобства.
Каждое место оборудовано шторкой для уединения и индивидуальным светильником, а также USB-разъемом и розеткой на 220 В. На верхних полках предусмотрены столики. Это решение приближает российский плацкарт к стандартам европейских поездов, где персональный комфорт давно стал нормой.
По словам представителей отрасли, новый вагон соответствует габариту Т — более массовому и длинному формату, который ранее применялся только для китайских составов. Именно эта компоновка должна позволить перевозить больше пассажиров, сохранив более просторные полки. Производитель уверяет, что при проектировании были учтены пожелания пассажиров, а также современные требования к безопасности и вентиляции. Использованы новые материалы, система освещения стала более продуманной.
В представленном плане сначала обозначены маршруты между Москвой и Санкт-Петербургом, затем — другие направления. Дата запуска не указана. Подтвержденных данных об условиях и сроках начала эксплуатации или стоимости билетов в материалах нет, поэтому эти заявления пока характеризуют проект, а не опыт работы.
Если сравнивать с зарубежными аналогами, российский плацкарт долго уступал по уровню дополнительных услуг. Теперь ситуация меняется: душ, дополнительные розетки и функциональные зоны — то, что раньше казалось недостижимым для массового сегмента. Такой подход может вернуть интерес к железнодорожным перевозкам на фоне конкуренции с автобусами и авиацией.
Дополнительные удобства могут сделать плацкарт более привлекательным для тех, кто выбирает поездку по цене, но оценить, насколько сильно проект изменит расходы пассажиров, можно будет лишь после раскрытия тарифов. Если проект окажется успешным, другие направления и типы вагонов могут последовать этому примеру, а конкуренция между видами транспорта станет еще острее.
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