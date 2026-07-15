400 км/ч, машинное зрение и российские технологии: как устроен «Белый Кречет»

15 июля 2026, 23:06
Макет поезда «Белый кречет» с рекордной скоростью 400 км/ч представлен в Москве
Макет поезда «Белый кречет» с рекордной скоростью 400 км/ч представлен в Москве
В столице показали макет головного вагона нового российского поезда «Белый кречет», рассчитанного на скорость до 400 км/ч. Проект обещает изменить подход к пассажирским перевозкам и привлечь внимание к развитию высокоскоростной инфраструктуры.
В Москве на выставке «Станция Манеж. Московский транспорт 2030» впервые был представлен макет головного вагона поезда «Белый Кречет». Эта разработка стала ключевым событием транспортной отрасли: в проекте приняли участие более 150 отечественных компаний, включая производителей сложных систем и оборудования.
Поезд рассчитан на скорость 400 км/ч, а при регулярной эксплуатации планируется развивать скорость до 360 км/ч. Состав включает восемь вагонов, рассчитанных на 460 пассажиров, с предусмотренными местами для маломобильных граждан. Также предусмотрена возможность объединения двух составов для увеличения вместимости, что особенно актуально на загруженных маршрутах.
Техническая начинка «Белого Кречета» включает тяговый привод мощностью 10 МВт, комплекс машинного зрения, дистанционное управление и цифровые системы регулирования. Аэродинамическая форма поезда снижает уровень шума и энергопотребление, а использование экструдированных материалов обеспечивает повышенную прочность и устойчивость к нагрузкам.
Контракт на производство, сертификацию и поставку первых поездов для линии Москва – Санкт-Петербург уже заключён между РЖД и «Уральскими локомотивами» на сумму 12 млрд рублей. (Для сравнения: общая стоимость строительства первой высокоскоростной магистрали в США оценивается в 2 трлн рублей.) В дальнейшем аналогичный поезд может появиться на маршрутах Москва – Екатеринбург, Москва – Адлер и Москва – Минск, где потребуется более 250 составов.
Высокоскоростные поезда – это не только скорость, но и новые стандарты комфорта, безопасности и энергоэффективности. В мире такие составы давно стали символом технического прогресса, а в России их массовое внедрение может изменить структуру пассажирских перевозок между крупными городами. Важно, что проект «Белый Кречет» реализуется силами исключительно российских компаний, что снижает зависимость от импорта и поддерживает развитие отечественной промышленности.
Интересно, что развитие городского и междугороднего транспорта в России идёт сразу по нескольким направлениям. Например, недавно в Ростове-на-Дону началась эксплуатация нового троллейбуса, сочетающего белорусские и российские технологии, – подробнее об этом можно узнать в соответствующем материале о запуске троллейбуса «Горожанин» .
Похожие материалы
-
16.07.2026, 05:32
«Золотой Орел»: как устроено путешествие в самом роскошном поезде России
Путешествие на поезде «Золотой Орел» - это не просто дорога, а полноценный туристический опыт с уровнем комфорта, сравнимым с отелем. В материале - детали маршрута, особенности сервиса и нюансы, которые важно знать тем, кто выбирает железнодорожные круизы по России именно сейчас.Читать далее
-
16.07.2026, 03:16
Выпуск китайских электробусов «Нева Электро» стартует на бывшем заводе MAN и Scania под Петербургом
В России начинается производство электробусов под брендом «Нева Электро» на площадке, где раньше собирали MAN и Scania. Новые модели уже прошли сертификацию и обещают до 300 км хода на одной зарядке. Это может повлиять на рынок пассажирских перевозок и структуру автопрома.Читать далее
-
15.07.2026, 21:28
Американские школьные автобусы: почему их считают самыми безопасными для детей
В США школьные автобусы устроены иначе, чем в России: здесь нет ремней безопасности и детских кресел, а требования к безопасности уникальны. Разбираемся, почему такие меры считаются эффективными и что говорят исследования. Это важно для понимания современных стандартов перевозки детей.Читать далее
-
15.07.2026, 21:14
В Узбекистане с 2027 года запретят эксплуатацию авто старше 30 лет
С 2027 года в Узбекистане вводятся жесткие ограничения для автомобилей старше 30 лет: владельцам грозит ежегодная экологическая плата, а часть машин и вовсе окажется под запретом. Это решение может повлиять на рынок и в других странах СНГ.Читать далее
-
15.07.2026, 19:05
Daihatsu показал Kayoibako-K и K-Vision: новые электрокеи с акцентом на практичность
На Japan Mobility Show дебютировали концепты Daihatsu Kayoibako-K и K-Vision, которые могут изменить подход к городским перевозкам и отдыху на природе. Оба автомобиля ориентированы на современные технологии и функциональность, что особенно актуально для рынка Японии.Читать далее
-
15.07.2026, 16:39
В Нижнем Новгороде испытали новые беспилотные транспортные системы на полигоне
В Нижнем Новгороде завершились соревнования «РобоКросс-2026», где студенты представили уникальные решения для беспилотных автомобилей. Мало кто знает, что эти технологии уже внедряются в промышленность. Какие задачи ставят перед собой участники и что это значит для будущего российского автопрома - объяснил специалист. Не прошли мимо и вопросы подготовки новых инженеров.Читать далее
-
15.07.2026, 15:14
Затопленные паркинги: кто компенсирует ущерб и как действовать владельцам авто
Сильные ливни вновь обнажили уязвимость подземных стоянок: десятки машин оказались под водой, а владельцы столкнулись с бюрократией и спорами о компенсациях. Мало кто знает, что даже без каско можно добиться выплаты, если грамотно собрать доказательства. Какие шаги помогут защитить свои интересы - объясняют специалисты. Не прошли стороной и нюансы судебной практики: что реально работает в 2026 году.Читать далее
-
15.07.2026, 14:21
Минтранс ввел четкие правила для пассажиров верхних полок: когда можно сидеть внизу
С 2023 года в российских поездах действуют новые правила: пассажиры верхних полок получили право пользоваться нижними местами для еды в строго определенные часы. Это решение призвано снизить конфликты и сделать поездки комфортнее для всех.Читать далее
-
15.07.2026, 14:10
Alpine A110 Future: как изменится культовое купе в третьем поколении
Alpine готовит третье поколение A110 на новой платформе APP, делая ставку на электрификацию и инновационные технологии. Модель уже привлекла внимание на Goodwood 2026, а эксперты обсуждают, как изменится характер легендарного купе.Читать далее
-
15.07.2026, 13:23
The Grand Tour сменит ведущих и формат: что ждет зрителей в новом сезоне
Amazon Prime Video анонсировал долгожданное возвращение The Grand Tour, но на этот раз поклонников ждет неожиданная смена ведущих и новый подход к формату. Почему это событие может стать поворотным моментом для автомобильных шоу и какие детали уже раскрыты - разбираемся, что изменится и как это повлияет на зрителей. Мало кто знает, что новые лица проекта уже успели заявить о себе в автомобильной среде.Читать далее
Похожие материалы
-
16.07.2026, 05:32
«Золотой Орел»: как устроено путешествие в самом роскошном поезде России
Путешествие на поезде «Золотой Орел» - это не просто дорога, а полноценный туристический опыт с уровнем комфорта, сравнимым с отелем. В материале - детали маршрута, особенности сервиса и нюансы, которые важно знать тем, кто выбирает железнодорожные круизы по России именно сейчас.Читать далее
-
16.07.2026, 03:16
Выпуск китайских электробусов «Нева Электро» стартует на бывшем заводе MAN и Scania под Петербургом
В России начинается производство электробусов под брендом «Нева Электро» на площадке, где раньше собирали MAN и Scania. Новые модели уже прошли сертификацию и обещают до 300 км хода на одной зарядке. Это может повлиять на рынок пассажирских перевозок и структуру автопрома.Читать далее
-
15.07.2026, 21:28
Американские школьные автобусы: почему их считают самыми безопасными для детей
В США школьные автобусы устроены иначе, чем в России: здесь нет ремней безопасности и детских кресел, а требования к безопасности уникальны. Разбираемся, почему такие меры считаются эффективными и что говорят исследования. Это важно для понимания современных стандартов перевозки детей.Читать далее
-
15.07.2026, 21:14
В Узбекистане с 2027 года запретят эксплуатацию авто старше 30 лет
С 2027 года в Узбекистане вводятся жесткие ограничения для автомобилей старше 30 лет: владельцам грозит ежегодная экологическая плата, а часть машин и вовсе окажется под запретом. Это решение может повлиять на рынок и в других странах СНГ.Читать далее
-
15.07.2026, 19:05
Daihatsu показал Kayoibako-K и K-Vision: новые электрокеи с акцентом на практичность
На Japan Mobility Show дебютировали концепты Daihatsu Kayoibako-K и K-Vision, которые могут изменить подход к городским перевозкам и отдыху на природе. Оба автомобиля ориентированы на современные технологии и функциональность, что особенно актуально для рынка Японии.Читать далее
-
15.07.2026, 16:39
В Нижнем Новгороде испытали новые беспилотные транспортные системы на полигоне
В Нижнем Новгороде завершились соревнования «РобоКросс-2026», где студенты представили уникальные решения для беспилотных автомобилей. Мало кто знает, что эти технологии уже внедряются в промышленность. Какие задачи ставят перед собой участники и что это значит для будущего российского автопрома - объяснил специалист. Не прошли мимо и вопросы подготовки новых инженеров.Читать далее
-
15.07.2026, 15:14
Затопленные паркинги: кто компенсирует ущерб и как действовать владельцам авто
Сильные ливни вновь обнажили уязвимость подземных стоянок: десятки машин оказались под водой, а владельцы столкнулись с бюрократией и спорами о компенсациях. Мало кто знает, что даже без каско можно добиться выплаты, если грамотно собрать доказательства. Какие шаги помогут защитить свои интересы - объясняют специалисты. Не прошли стороной и нюансы судебной практики: что реально работает в 2026 году.Читать далее
-
15.07.2026, 14:21
Минтранс ввел четкие правила для пассажиров верхних полок: когда можно сидеть внизу
С 2023 года в российских поездах действуют новые правила: пассажиры верхних полок получили право пользоваться нижними местами для еды в строго определенные часы. Это решение призвано снизить конфликты и сделать поездки комфортнее для всех.Читать далее
-
15.07.2026, 14:10
Alpine A110 Future: как изменится культовое купе в третьем поколении
Alpine готовит третье поколение A110 на новой платформе APP, делая ставку на электрификацию и инновационные технологии. Модель уже привлекла внимание на Goodwood 2026, а эксперты обсуждают, как изменится характер легендарного купе.Читать далее
-
15.07.2026, 13:23
The Grand Tour сменит ведущих и формат: что ждет зрителей в новом сезоне
Amazon Prime Video анонсировал долгожданное возвращение The Grand Tour, но на этот раз поклонников ждет неожиданная смена ведущих и новый подход к формату. Почему это событие может стать поворотным моментом для автомобильных шоу и какие детали уже раскрыты - разбираемся, что изменится и как это повлияет на зрителей. Мало кто знает, что новые лица проекта уже успели заявить о себе в автомобильной среде.Читать далее