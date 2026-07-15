Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

15 июля 2026, 23:06

Макет поезда «Белый кречет» с рекордной скоростью 400 км/ч представлен в Москве

Макет поезда «Белый кречет» с рекордной скоростью 400 км/ч представлен в Москве

400 км/ч, машинное зрение и российские технологии: как устроен «Белый Кречет»

Макет поезда «Белый кречет» с рекордной скоростью 400 км/ч представлен в Москве

В столице показали макет головного вагона нового российского поезда «Белый кречет», рассчитанного на скорость до 400 км/ч. Проект обещает изменить подход к пассажирским перевозкам и привлечь внимание к развитию высокоскоростной инфраструктуры.

В столице показали макет головного вагона нового российского поезда «Белый кречет», рассчитанного на скорость до 400 км/ч. Проект обещает изменить подход к пассажирским перевозкам и привлечь внимание к развитию высокоскоростной инфраструктуры.

В Москве на выставке «Станция Манеж. Московский транспорт 2030» впервые был представлен макет головного вагона поезда «Белый Кречет». Эта разработка стала ключевым событием транспортной отрасли: в проекте приняли участие более 150 отечественных компаний, включая производителей сложных систем и оборудования.

Поезд рассчитан на скорость 400 км/ч, а при регулярной эксплуатации планируется развивать скорость до 360 км/ч. Состав включает восемь вагонов, рассчитанных на 460 пассажиров, с предусмотренными местами для маломобильных граждан. Также предусмотрена возможность объединения двух составов для увеличения вместимости, что особенно актуально на загруженных маршрутах.

Техническая начинка «Белого Кречета» включает тяговый привод мощностью 10 МВт, комплекс машинного зрения, дистанционное управление и цифровые системы регулирования. Аэродинамическая форма поезда снижает уровень шума и энергопотребление, а использование экструдированных материалов обеспечивает повышенную прочность и устойчивость к нагрузкам.

Контракт на производство, сертификацию и поставку первых поездов для линии Москва – Санкт-Петербург уже заключён между РЖД и «Уральскими локомотивами» на сумму 12 млрд рублей. (Для сравнения: общая стоимость строительства первой высокоскоростной магистрали в США оценивается в 2 трлн рублей.) В дальнейшем аналогичный поезд может появиться на маршрутах Москва – Екатеринбург, Москва – Адлер и Москва – Минск, где потребуется более 250 составов.

Высокоскоростные поезда – это не только скорость, но и новые стандарты комфорта, безопасности и энергоэффективности. В мире такие составы давно стали символом технического прогресса, а в России их массовое внедрение может изменить структуру пассажирских перевозок между крупными городами. Важно, что проект «Белый Кречет» реализуется силами исключительно российских компаний, что снижает зависимость от импорта и поддерживает развитие отечественной промышленности.

Интересно, что развитие городского и междугороднего транспорта в России идёт сразу по нескольким направлениям. Например, недавно в Ростове-на-Дону началась эксплуатация нового троллейбуса, сочетающего белорусские и российские технологии, – подробнее об этом можно узнать в соответствующем материале о запуске троллейбуса «Горожанин» .

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