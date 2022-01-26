Макс Ферстаппен купил у миллиардера самолет за 16 млн долларов
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Он купил частный реактивный самолет Dassault Falcon-900.EX и регулярно летает на нем с одного этапа Формулы-1 на другой. Самолет оснащен тремя двигателями Honeywell, может развивать скорость до 870 км/ч и пролетать без дозаправки по 8 000 километров. Лайнер с инициалами MV33 (от Max Verstappen) на хвосте вмещает до 12 пассажиров. Ферстаппен заплатил за самолет 16 млн долларов, но и содержать лайнер стоит недешево. Вся эта роскошь обходится в 1,4 млн долларов в год, включая техническое обслуживание.
На борту есть бар, диван, который раскладывается в полноценную кровать, роскошная ванная комната и душ. Судя по нескольким снимкам, которыми Ферстаппен поделился в социальных сетях, салон оформлен в светло-бежевых тонах. С Максом на самолете несколько раз летал его коллега-гонщик и бывший товарищ по команде Даниэль Риккардо, который сейчас выступает за McLaren.
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