Почему изменения в регламенте F1 вызывают недовольство лидеров и могут изменить расстановку сил в чемпионате

13 февраля 2026, 18:57
Макс Ферстаппен может уйти из Формулы-1 из-за новых правил 2026 года
В Формуле-1 назревает конфликт: Макс Ферстаппен открыто заявил о возможности завершения карьеры из-за новых технических требований. Команды продолжают тестировать обновленные шасси, а эксперты спорят о будущем гонок. Как это повлияет на чемпионат - разбираемся в деталях.
Скандал в мире автоспорта: трехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен всерьез задумался о завершении карьеры в Формуле-1. Причина - радикальные перемены в техническом регламенте, которые вступят в силу с 2026 года. На недавних тестах в Бахрейне команды опробовали новый корпус и впервые столкнулись с неожиданными трудностями. Ферстаппен, известный своей прямолинейностью, не стал скрывать разочарования: по его словам, новые правила могут полностью изменить характер гонок и лишить их привычной динамики.
Главное новшество – укороченное шасси и упрощенные аэродинамические элементы. Передние и задние крылья стали проще, что должно облегчить управление и повысить количество обгонов. Однако пилоты и инженеры отмечают, что вместе с этим машины потеряли часть своей индивидуальности, гонки могут оказаться менее зрелищными. Ферстаппен предполагает: если Формула-1 перестанет быть вызовом для лучших гонщиков мира, он не видит своего присутствия в чемпионате.
Эксперты отмечают, что подобные заявления со стороны лидеров пелотона – тревожный сигнал для организаторов. В последние годы Формула-1 активно меняет правила, чтобы сделать гонки более захватывающими и доступными для новых команд. Но не все новые меры направлены на поддержку.
Эксперты отмечают, что подобные заявления со стороны лидеров пелотона – тревожный сигнал для организаторов. В последние годы Формула-1 активно меняет правила, чтобы сделать гонки более захватывающими и доступными для новых команд. Но не все новые меры направлены на поддержку.
Пока продолжаются адаптации к новым условиям, а болельщики обсуждают будущее Ферстаппена в Формуле-1, ясно одно: сезон 2026 года обещает стать одним из самых непредсказуемых за последнее десятилетие. Вопрос не только в технических тонкостях, но и в том, как меняется сама философия гонок. Остается ли Формула-1 ареной для сильнейших или превращается в шоу для широкой публики — покажет время.
