Новые подробности: Почему даже жесткая критика регламента не заставит чемпиона покинуть чемпионат и как это влияет на будущее F1

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

21 февраля 2026, 04:39

Макс Ферстаппен не собирается уходить из Формулы-1 из-за новых правил 2026 года

Макс Ферстаппен не собирается уходить из Формулы-1 из-за новых правил 2026 года

Новые подробности: Почему даже жесткая критика регламента не заставит чемпиона покинуть чемпионат и как это влияет на будущее F1

Макс Ферстаппен не собирается уходить из Формулы-1 из-за новых правил 2026 года

Руководитель Формулы-1 Стефано Доменикали уверен: несмотря на резкую критику новых технических требований, Макс Ферстаппен не планирует завершать карьеру. Чемпион открыто высказывает недовольство грядущими переменами, но останется в спорте. Почему это важно для всей Формулы-1 - в нашем материале.

Руководитель Формулы-1 Стефано Доменикали уверен: несмотря на резкую критику новых технических требований, Макс Ферстаппен не планирует завершать карьеру. Чемпион открыто высказывает недовольство грядущими переменами, но останется в спорте. Почему это важно для всей Формулы-1 - в нашем материале.

В мире автоспорта редко случаются моменты, когда один из самых титулованных гонщиков открыто идет против системы. Именно такой случай сейчас наблюдается в Формуле-1: четырехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен не скрывает своего раздражения по поводу новых технических регламентов, которые вступили в силу в 2026 году. Однако, несмотря на всю резкость его высказываний, глава чемпионата Стефано Доменикали уверен: Ферстаппен не покинет Формулу-1 из-за этих изменений.

Вопрос о будущем голландца стал особенно актуальным после недавних тестов в Бахрейне. Там Ферстаппен вновь высказал свое недовольство, напомнив, что еще в 2023 году, опробовав будущие машины в симуляторе, он остался крайне разочарован. По его словам, новые болиды отличаются управляемостью и динамикой, гонки могут оказаться менее зрелищными. Тем не менее, Доменикали, обладая большим опытом в автоспорте, считает, что эмоции пилота - это часть игры, и уходить из-за этого чемпион не станет.

Ситуация вокруг новых правил подогревает интерес не только болельщиков, но и команд. Многие опасаются, что изменения приведут к снижению конкуренции и появлению новых технических сложностей. Однако, как отмечают эксперты, подобные встряски уже не раз случались в истории «Формулы-1», и каждый раз спорт находил способ адаптироваться. Вспомните хотя бы последние тесты в Бахрейне: Mercedes неожиданно вышел в лидеры, а Льюис Хэмилтон столкнулся с техническими проблемами. Подробнее об этом можно узнать в материале о неожиданном успехе Антонелли и трудном Хэстеймилтона .

Для Формулы-1 сейчас важно сохранить баланс между инновациями и традициями. Новые правила требуют сделать гонки более экологичными и технологичными, но при этом не терять зрелищности. Ферстаппен, как один из самых ярких представителей пилотов нового поколения, показал, что даже самые жесткие критики готовы бороться за будущее спорта, а не уходить в первые трудности. Его позиция – сигнал для руководства чемпионата: любые перемены должны обсуждаться с теми, кто действительно рискует на трассе.

В ближайшие месяцы дискуссия вокруг регламента на 2026 год вероятно продолжится. Но уже сейчас ясно: Формула-1 остается ареной не только для технических инноваций, но и для человеческих страстей, где даже самые громкие заявления не всегда означают реальные перемены в составе участников.

Упомянутые марки: Mercedes
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Мерседес

Похожие материалы Мерседес

Evolute сделал официальное заявление после обрушения крыши автозавода
В Нижнем Новгороде стартует производство автомобилей под возрожденным брендом VOLGA
Mazda CX-5 2026: отказ от кнопок и шайбы в пользу сенсорного экрана
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Олдтаймеры
Ferrari 250 GTO и еще 57 моделей
Купе спортивные
Ferrari Amalfi и еще 36 моделей
B
Solaris HS и еще 139 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Московская область Благовещенск Сочи
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться