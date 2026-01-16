Сколько на самом деле стоит быть конкурентом — мнение эксперта

16 января 2026, 17:31
Максим Кадаков назвал оптимальную цену для нового кроссовера Lada Azimut
Lada Azimut готовится к выходу на рынок. Эксперт озвучил диапазон цен. Производитель держит интригу. Ожидания покупателей растут. Конкуренты уже наготове. Впереди премьера и старт продаж.
В автомобильной среде не утихают споры о том, какой ценник должен получить новый кроссовер Lada Azimut. Максим Кадаков, главный редактор издания «За рулем», высказал свою точку зрения: чтобы модель имела шансы на успех, ее стоимость должна находиться в пределах от 1,9 до 2,1 миллиона рублей. По его мнению, именно такой диапазон позволит новинке не затеряться среди конкурентов и привлечь внимание покупателей.
Кадаков подчеркивает, что для достижения конкурентоспособности важно не просто соответствовать рынку, а быть чуть доступнее основных соперников. «Процентов на десять дешевле, чем одноклассники», - отмечает эксперт. Такой подход, по его словам, может стать ключевым преимуществом для Lada Azimut, особенно на фоне растущих цен в сегменте кроссоверов.
На презентации летом 2025 года представители АвтоВАЗа обозначили круг конкурентов для Azimut: все кроссоверы, чья стоимость не превышает 2,5 миллиона рублей. Это довольно широкий диапазон, в который попадает множество моделей, как отечественных, так и зарубежных брендов. Однако, как считает Кадаков, чтобы действительно выделиться, новинке придется предложить нечто большее, чем просто привлекательную цену.
Сейчас АвтоВАЗ активно тестирует Lada Azimut и готовит производственные мощности в Тольятти к запуску серийного выпуска. По плану, массовое производство стартует в третьем квартале 2026 года. Однако первые автомобили могут появиться у дилеров уже до конца текущего года, что добавляет интриги и подогревает интерес к новинке.
Потенциальные покупатели внимательно следят за развитием событий. На рынке кроссоверов конкуренция обостряется, и каждый новый игрок вынужден искать свои пути к сердцу потребителя. В случае с Lada Azimut ставка делается на баланс между ценой и оснащением, а также на узнаваемость бренда.
АвтоВАЗ не раскрывает всех деталей о комплектациях и технических характеристиках Azimut. Тем не менее, эксперты уверены: если производитель сумеет удержать цену в обозначенных рамках, модель сможет составить достойную конкуренцию не только китайским, но и европейским аналогам.
Впрочем, рынок не прощает ошибок. Любое отклонение от ожиданий может обернуться потерей интереса со стороны покупателей. Поэтому вопрос цены для Lada Azimut становится не просто экономическим расчетом, а стратегическим решением, от которого зависит успех всей модели.
