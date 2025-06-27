Максим Кадаков рассказал, как выгоднее купить новый автомобиль в 2025 году

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В последние годы система продаж претерпевает серьезные изменения: если раньше дилеры выступали основными посредниками, то теперь они сами пытаются адаптироваться к цифровым реалиям и онлайн-продажам. Недавно Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) предложила запретить автопроизводителям напрямую продавать машины через интернет, минуя дилерскую сеть. Однако буквально через несколько дней позиция союза дилеров изменилась – теперь они поддерживают развитие онлайн-продаж, но при условии участия официальных представительств в этом процессе.

Основная причина беспокойства – план правительства по развитию конкуренции на 2026–2030 годы, где предусматривается увеличение доли прямых продаж до 5%. Дилеры опасаются, что в случае масштабного перехода на онлайн-каналы их роль сведется к сервисному обслуживанию, а контроль над клиентом окончательно перейдет к заводам-изготовителям.

Тем временем российские автолюбители, судя по всему, нашли свой способ выгодно купить автомобиль. По статистике, в мае 2025 года из 18 тысяч ввезенных в Россию новых автомобилей около 40% были оформлены через альтернативные каналы – преимущественно на физических лиц. Это абсолютный рекорд для текущего года. Люди предпочитают не платить полный утилизационный сбор, а воспользоваться льготной схемой, позволяющей сэкономить, если объем двигателя не превышает трех литров.

Правда, такой автомобиль нельзя продавать в течение года – иначе придется доплатить разницу. Но для личного использования этот вариант подходит идеально: кто-то везет немецкий BMW, кто-то – китайский Chery или японский RAV4. Главное – цена и отсутствие давления со стороны дилеров. Поэтому сейчас, считают эксперты, есть шанс приобрести желаемое по приемлемой цене – но только если вы готовы взять ответственность за сделку на себя и понимаете, что в случае чего дилер вам не поможет.

Фото: freepik.com

Вместе с тем, эксперты напоминают: полностью отказываться от дилеров не стоит. Онлайн-продажа от завода может выглядеть заманчиво, но в случае возникновения технических проблем с машиной и необходимости гарантийного ремонта потребителю придется решать все напрямую с производителем, что в условиях отсутствия полноценного представительства бренда в стране может стать сложной задачей. Дилеры, несмотря на прошлые «грехи», остаются связующим звеном между автопроизводителем и владельцем, обеспечивая юридическую защиту и возможность оперативного обслуживания. Поэтому, несмотря на стремление части водителей уйти от дилерских сетей, рынок все равно требует посредников – пусть даже и новых, более цивилизованных.

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