Максим Кадаков рассказал, как выгоднее купить новый автомобиль в 2025 году
Основная причина беспокойства – план правительства по развитию конкуренции на 2026–2030 годы, где предусматривается увеличение доли прямых продаж до 5%. Дилеры опасаются, что в случае масштабного перехода на онлайн-каналы их роль сведется к сервисному обслуживанию, а контроль над клиентом окончательно перейдет к заводам-изготовителям.
Тем временем российские автолюбители, судя по всему, нашли свой способ выгодно купить автомобиль. По статистике, в мае 2025 года из 18 тысяч ввезенных в Россию новых автомобилей около 40% были оформлены через альтернативные каналы – преимущественно на физических лиц. Это абсолютный рекорд для текущего года. Люди предпочитают не платить полный утилизационный сбор, а воспользоваться льготной схемой, позволяющей сэкономить, если объем двигателя не превышает трех литров.
Правда, такой автомобиль нельзя продавать в течение года – иначе придется доплатить разницу. Но для личного использования этот вариант подходит идеально: кто-то везет немецкий BMW, кто-то – китайский Chery или японский RAV4. Главное – цена и отсутствие давления со стороны дилеров. Поэтому сейчас, считают эксперты, есть шанс приобрести желаемое по приемлемой цене – но только если вы готовы взять ответственность за сделку на себя и понимаете, что в случае чего дилер вам не поможет.
Вместе с тем, эксперты напоминают: полностью отказываться от дилеров не стоит. Онлайн-продажа от завода может выглядеть заманчиво, но в случае возникновения технических проблем с машиной и необходимости гарантийного ремонта потребителю придется решать все напрямую с производителем, что в условиях отсутствия полноценного представительства бренда в стране может стать сложной задачей. Дилеры, несмотря на прошлые «грехи», остаются связующим звеном между автопроизводителем и владельцем, обеспечивая юридическую защиту и возможность оперативного обслуживания. Поэтому, несмотря на стремление части водителей уйти от дилерских сетей, рынок все равно требует посредников – пусть даже и новых, более цивилизованных.
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С 3 по 5 июля в московском Центре событий РБК пройдет ежегодная конференция SM Network 2025 – одно из ключевых мероприятий для профессионалов digital-сферы, маркетинга, коммуникаций и технологий. Организаторы обещают формат, в котором участники не просто слушают, а участвуют в обсуждении, задают вопросы и находят новых партнеров.Читать далее
-
27.06.2025, 08:48
В Подмосковье водитель BMW решил не тормозить перед «лежачим полицейским» и убил байкера
26 июня около полуночи в подмосковном поселке Ильинское-Усово, расположенном в городском округе Красногорск, произошла страшная авария – водитель автомобиля BMW 5-Series выехал на полосу встречного движения, чтобы объехать «лежачего полицейского», и врезался в мотоцикл Yamaha.Читать далее
-
27.06.2025, 08:29
Идеальная ГАЗ-21 «Волга» выставлена на продажу в Бельгии по цене нового Mercedes-Benz
Легендарный советский седан ГАЗ-21 «Волга» образца 1968 года выставлен на продажу в пригороде Брюсселя. За автомобиль с заявленным пробегом всего 1 000 км продавец просит 95 тысяч евро.Читать далее
-
26.06.2025, 18:35
УАЗы хотят собирать в Венесуэле и Никарагуа
Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) намерен усилить присутствие своей продукции в странах Латинской Америки, в частности – в Венесуэле и Никарагуа. Интерес к организации сборки автомобилей со стороны этих стран есть, и сейчас обсуждаются технические детали реализации проектов.Читать далее
-
26.06.2025, 18:22
Hyundai готовится к возвращению в Россию через Китай и Казахстан
Компания Hyundai ищет пути для возвращения на российский авторынок. Пока санкции с нашей страны официально не сняты, корейцы хотят попробовать сложную логистическую схему через Китай и Казахстан. Читать далее
-
26.06.2025, 17:49
«Рольф» не будет платить дивиденды в 2025 году
АО «Рольф», один из крупнейших автомобильных дилеров России, не будет выплачивать дивиденды по итогам 2024 года из-за отсутствия чистой прибыли. Решение было принято Советом директоров.Читать далее
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