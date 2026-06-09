Китайские машины стали лучше и дешевле потому что вырос спрос

Максим Ликсутов сравнил китайские и европейские авто: что изменилось на рынке

Заммэра Москвы Максим Ликсутов неожиданно признал: китайские автомобили по комфорту и технологиям обошли европейские аналоги. Почему чиновник пересел на новую машину, как это связано с изменениями на рынке и что это значит для российских водителей - разбираемся, что стоит за этим выбором. Мало кто знает, что часть комплектующих для транспорта теперь делают в столице.

Заммэра Москвы Максим Ликсутов неожиданно признал: китайские автомобили по комфорту и технологиям обошли европейские аналоги. Почему чиновник пересел на новую машину, как это связано с изменениями на рынке и что это значит для российских водителей - разбираемся, что стоит за этим выбором. Мало кто знает, что часть комплектующих для транспорта теперь делают в столице.

Для российских автомобилистов новость о том, что Максим Ликсутов, заместитель мэра Москвы и руководитель столичного департамента транспорта, предпочел китайский автомобиль европейским моделям, может стать сигналом к переменам на рынке. Его выбор отражает не только личные предпочтения, но и тенденции, которые все заметнее проявляются в автосфере России.

В интервью китайскому изданию Guancha Ликсутов отметил, что после многих лет за рулем европейских машин он пересел на китайский автомобиль. По его словам, современные китайские модели по уровню комфорта и ощущениям от вождения во многом превосходят привычные европейские аналоги. Чиновник подчеркнул, что именно сочетание удобства, технологичности и стоимости стало решающим фактором для смены автомобиля.

Ликсутов обратил внимание на то, что спрос на китайские автомобили в России продолжает расти. Причина - удачное соотношение цены и качества, а также постоянное внедрение новых технологий. По его словам, российские покупатели все чаще выбирают именно такие машины, поскольку они отвечают современным требованиям и при этом доступны по цене.

Еще один важный момент - сотрудничество Москвы с китайскими компаниями в сфере общественного транспорта. Ликсутов отметил, что часть компонентов для городских автобусов и другого оборудования поставляется из Китая, а некоторые детали уже производятся непосредственно в Москве на предприятиях с участием китайского капитала. Это позволяет не только обновлять парк техники, но и развивать собственное производство.

В то же время, как пишет Autonews, российские власти стремятся к тому, чтобы отечественные компании могли самостоятельно выпускать ключевые автокомпоненты. Ликсутов подчеркнул, что Москва во многом ориентируется на опыт Пекина, где подобная стратегия уже доказала свою эффективность. Такой подход может стать основой для промышленного суверенитета и снизить зависимость от зарубежных поставщиков.

Интересно, что на фоне роста популярности китайских машин, по данным Автостата, в марте 2026 года продажи европейских марок в России увеличились до 7% против 3% годом ранее, а доля китайских брендов снизилась с 54% до 41%. Это может указывать на постепенное возвращение европейских производителей на рынок, хотя пока их позиции далеки от прежних.

Стоит отметить, что интерес к китайским автомобилям проявляется не только среди чиновников, но и среди обычных водителей. Например, недавно на треке ADM Raceway бюджетный лифтбек из Поднебесной удивил экспертов своими возможностями - тест-драйв показал неожиданные результаты. Это подтверждает, что китайские производители продолжают активно развивать свои модели и внедрять новые решения.

В целом, ситуация на российском авторынке остается динамичной. Китайские бренды укрепляют позиции за счет доступности и технологичности, а европейские компании пытаются вернуть доверие покупателей. Для автомобилистов это означает расширение выбора и появление новых возможностей, а для отрасли - необходимость адаптироваться к быстро меняющимся условиям.

В заключение важно добавить несколько фактов: китайские автомобили в последние годы стали заметно качественнее, многие из них собираются на российских заводах, а уровень локализации комплектующих растет. При этом эксперты отмечают, что конкуренция между брендами усиливается, а покупатели выигрывают от появления новых технологий и снижении цен. Как будет развиваться ситуация дальше - покажет время, но уже сейчас ясно: рынок меняется, и эти перемены затрагивают каждого водителя.