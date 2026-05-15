Беспилотная Lada: АвтоВАЗ решился на эксперимент, который пугает водителей

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

Автор: Дарья Климова

15 мая 2026, 08:54

Максим Соколов: АвтоВАЗ рассматривает выпуск беспилотных Lada с новыми технологиями

Глава АвтоВАЗа Максим Соколов впервые открыто допустил появление беспилотных автомобилей Lada. Почему это заявление может изменить рынок, какие технологии уже внедряют в массовые модели и что мешает запуску автопилота прямо сейчас - разбираемся, что стоит за громкими словами топ-менеджера. Мало кто знает, но испытания уже идут, а эксперты отмечают: перемены ближе, чем кажется.

Российских автомобилистов ждет новый этап развития отечественного автопрома: АвтоВАЗ официально рассматривает возможность создания беспилотных автомобилей. Это заявление прозвучало от главы компании Максима Соколова на съезде Союза машиностроителей России и сразу вызвало оживленную дискуссию среди экспертов и простых водителей. В условиях, когда мировые автогиганты активно внедряют автопилот, подобная инициатива может стать ключевым шагом для всей отрасли и повлиять на привычки миллионов россиян.

По словам Соколова, вопрос появления беспилотных Lada - это не фантастика, а логичное продолжение глобального тренда. Он отметил, что «весь мир двигается в беспилотность», и АвтоВАЗ не намерен оставаться в стороне. Уже сейчас даже бюджетные модели сегмента B оснащаются современными электронными помощниками - системами ADAS, которые не только повышают безопасность, но и снижают утомляемость водителя в долгих поездках. Эти технологии, по сути, становятся фундаментом для будущих беспилотных решений.

Интересно, что еще в 2024 году специалисты НАМИ начали тестировать Lada Vesta с автопилотом. Испытания проходили как на закрытых полигонах, так и на обычных дорогах, что говорит о серьезности намерений разработчиков. Как пишет ТАСС, подобные эксперименты подтверждают: отечественные инженеры уже вплотную подошли к созданию собственных беспилотных платформ, несмотря на все сложности с импортом комплектующих и санкционным давлением.

Внедрение автопилота в массовые автомобили - задача не только техническая, но и социальная. Российские водители традиционно с осторожностью относятся к новым технологиям, особенно когда речь идет о доверии машине управления на дороге. Однако, как показывает опыт других стран, постепенное привыкание к электронным ассистентам меняет отношение к инновациям. Важно, что АвтоВАЗ делает ставку на поэтапное внедрение: сначала - расширение функций ADAS, затем - переход к полноценному автопилоту.

Стоит отметить, что интерес к новым технологиям растет не только среди производителей, но и среди покупателей. Многие уже сталкивались с системами автоматического торможения, удержания в полосе и адаптивного круиз-контроля. Эти опции становятся стандартом даже в недорогих комплектациях, что еще недавно казалось невозможным. Впрочем, как отмечают специалисты, массовое распространение беспилотников возможно только при поддержке государства и развитии инфраструктуры.

Вопросы безопасности и юридического регулирования остаются ключевыми. Пока не решены нюансы ответственности при ДТП с участием автопилота, а также стандарты тестирования таких систем. Тем не менее, эксперты уверены: появление беспилотных Lada - вопрос времени. Как только появится спрос и будет обеспечена поддержка на государственном уровне, российские дороги могут пополниться первыми серийными беспилотниками.

Таким образом, заявление Максима Соколова - не просто громкая фраза, а сигнал о серьезных переменах в российском автопроме. Следить за развитием ситуации стоит всем, кто интересуется будущим отечественных автомобилей и новыми возможностями для водителей.

Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
