Автор: Дарья Климова

15 мая 2026, 16:58

Максим Соколов сменил Mercedes на Lada Aura для официальных поездок

Руководитель ВАЗа пересел c Mercedes на отечественную машину, но о впечатлениях пока молчит

Глава ВАЗа отказался от привычного Mercedes V-Class и теперь появляется на мероприятиях на Lada Aura. Почему этот шаг вызвал обсуждение среди автолюбителей, какие детали заметили журналисты и что это значит для имиджа российского автопрома - разбираемся подробно.

Для российских автомобилистов эта новость стала настоящим сигналом: руководитель крупнейшего автозавода страны Максим Соколов больше не использует иностранный бизнес-вэн для официальных выездов. Теперь он демонстративно выбирает Lada Aura - флагманскую модель собственного производства. Такой шаг не только подчеркивает поддержку отечественного автопрома, но и задает новый стандарт для топ-менеджеров отрасли.

На съезде Союза машиностроителей России, который прошел в Москве, Соколов прибыл именно на Lada Aura. Журналисты сразу обратили внимание на смену автомобиля: ранее глава ВАЗа неоднократно появлялся на Mercedes V-Class, что вызывало вопросы у общественности. Теперь же он не только приехал, но и уехал с мероприятия на российском седане, что было зафиксировано на фото и видео.

Стоит напомнить, что еще весной в сети активно обсуждали видео, где Соколов после короткого интервью садится в Mercedes-Benz V-Class. Этот эпизод вызвал бурную реакцию среди автолюбителей и экспертов, ведь глава отечественного автогиганта предпочитал зарубежную технику. Теперь ситуация изменилась: выбор в пользу Lada Aura стал не просто жестом, а публичным заявлением о доверии к российским автомобилям. Правда на вопрос журналиста кремлевского пула Александра Юнашева, не хуже ли Лада Мерседеса, глава АвтоВАЗа отвечать не счел нужным.

Lada Aura - это 4,7-метровый седан с бензиновым двигателем 1.8, который позиционируется как главный представительский автомобиль марки. Модель отличается современным дизайном и расширенным набором опций, что позволяет ей конкурировать с зарубежными аналогами. Переход Соколова на эту машину может стать примером для других руководителей и чиновников, которые до сих пор предпочитают иномарки.

Интересно, что подобные перемены в поведении топ-менеджеров автопрома часто становятся поводом для обсуждения не только среди профессионалов, но и среди обычных водителей. Как показал опыт с электронными паспортами на автомобили, о котором рассказывалось в материале о новых правилах оформления документов, любые изменения в отрасли быстро находят отклик у широкой аудитории. Подробнее о том, как нововведения влияют на рынок, можно узнать в статье о переходе на электронные паспорта для автомобилей.

Пока неизвестно, станет ли этот шаг массовым трендом среди руководителей других компаний, но очевидно одно: выбор Соколова - это не просто смена автомобиля, а важный сигнал для всей отрасли и общества. В условиях, когда поддержка отечественного производства становится приоритетом, такие решения приобретают особое значение.

