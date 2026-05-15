Руководитель ВАЗа пересел c Mercedes на отечественную машину, но о впечатлениях пока молчит

15 мая 2026, 16:58
Максим Соколов сменил Mercedes на Lada Aura для официальных поездок
Максим Соколов сменил Mercedes на Lada Aura для официальных поездок
Глава ВАЗа отказался от привычного Mercedes V-Class и теперь появляется на мероприятиях на Lada Aura. Почему этот шаг вызвал обсуждение среди автолюбителей, какие детали заметили журналисты и что это значит для имиджа российского автопрома - разбираемся подробно.
Для российских автомобилистов эта новость стала настоящим сигналом: руководитель крупнейшего автозавода страны Максим Соколов больше не использует иностранный бизнес-вэн для официальных выездов. Теперь он демонстративно выбирает Lada Aura - флагманскую модель собственного производства. Такой шаг не только подчеркивает поддержку отечественного автопрома, но и задает новый стандарт для топ-менеджеров отрасли.
На съезде Союза машиностроителей России, который прошел в Москве, Соколов прибыл именно на Lada Aura. Журналисты сразу обратили внимание на смену автомобиля: ранее глава ВАЗа неоднократно появлялся на Mercedes V-Class, что вызывало вопросы у общественности. Теперь же он не только приехал, но и уехал с мероприятия на российском седане, что было зафиксировано на фото и видео.
Стоит напомнить, что еще весной в сети активно обсуждали видео, где Соколов после короткого интервью садится в Mercedes-Benz V-Class. Этот эпизод вызвал бурную реакцию среди автолюбителей и экспертов, ведь глава отечественного автогиганта предпочитал зарубежную технику. Теперь ситуация изменилась: выбор в пользу Lada Aura стал не просто жестом, а публичным заявлением о доверии к российским автомобилям. Правда на вопрос журналиста кремлевского пула Александра Юнашева, не хуже ли Лада Мерседеса, глава АвтоВАЗа отвечать не счел нужным.
Lada Aura - это 4,7-метровый седан с бензиновым двигателем 1.8, который позиционируется как главный представительский автомобиль марки. Модель отличается современным дизайном и расширенным набором опций, что позволяет ей конкурировать с зарубежными аналогами. Переход Соколова на эту машину может стать примером для других руководителей и чиновников, которые до сих пор предпочитают иномарки.
Интересно, что подобные перемены в поведении топ-менеджеров автопрома часто становятся поводом для обсуждения не только среди профессионалов, но и среди обычных водителей. Как показал опыт с электронными паспортами на автомобили, о котором рассказывалось в материале о новых правилах оформления документов, любые изменения в отрасли быстро находят отклик у широкой аудитории. Подробнее о том, как нововведения влияют на рынок, можно узнать в статье о переходе на электронные паспорта для автомобилей.
Пока неизвестно, станет ли этот шаг массовым трендом среди руководителей других компаний, но очевидно одно: выбор Соколова - это не просто смена автомобиля, а важный сигнал для всей отрасли и общества. В условиях, когда поддержка отечественного производства становится приоритетом, такие решения приобретают особое значение.
Похожие материалы Мерседес
-
15.05.2026, 16:31
Турбина для Lada Iskra: самарцы увеличили мощность до 150 л.с.
Самарские инженеры удивили автолюбителей новым тюнинг-комплектом для Lada Iskra: теперь двигатель способен выдавать 150 л.с. вместо стандартных 106. Как изменились динамика и стоимость, что ждет владельцев и почему этот тюнинг обсуждают все - разбираемся в деталях.Читать далее
-
15.05.2026, 15:53
Майские продажи новых авто: дилеры раскрыли, что изменится на рынке
Май приносит перемены на авторынке: дилеры уже готовятся к снижению спроса, а эксперты предупреждают о возможных изменениях цен. Почему майские праздники влияют на продажи, и как это скажется на выборе новых машин - объясняем, что важно знать сейчас.Читать далее
-
15.05.2026, 15:21
Ariane 6: новая тяжелая ракета ESA снизит стоимость запусков и расширит научные миссии
Европейское космическое агентство готовит тяжелую ракету Ariane 6, которая обещает удвоить эффективность запусков и открыть новые возможности для научных исследований. Почему этот проект важен для Европы и как он изменит рынок космических перевозок - в нашем материале.Читать далее
-
15.05.2026, 15:16
Lada Iskra SW Cross: неожиданные плюсы и минусы после 2000 км пробега
Редакция «За рулем» поделилась подробным отчетом о первых 2000 км на Lada Iskra SW Cross. В материале - реальные плюсы и минусы, детали эксплуатации, расходы на топливо и неожиданные нюансы, которые могут повлиять на выбор автомобиля в 2026 году.Читать далее
-
15.05.2026, 15:07
Volga претендует на место в реестре такси: что изменится для водителей и парков
Модели Volga могут появиться в официальном списке автомобилей для такси - компания уверяет, что все требования выполнены. Почему это важно для рынка, какие условия выдвигает Минпромторг и что думают эксперты - разбираемся, что ждет таксопарки и водителей в ближайшее время.Читать далее
-
15.05.2026, 14:36
Виртуальная реальность в школах Подмосковья: как VR-очки меняют обучение ПДД
В Подмосковье стартовал необычный проект: школьников теперь учат ПДД с помощью VR-очков. Почему это важно именно сейчас, какие сценарии ждут учеников и как новая технология может повлиять на безопасность детей - разбираемся, что изменится и какие плюсы отмечают эксперты. Мало кто знает, но такие тренажеры уже тестируют в нескольких школах региона.Читать далее
-
15.05.2026, 14:21
Volga C50 замечен на дорогах: старт продаж нового седана уже этим летом
На улицах Нижнего Новгорода впервые засняли Volga C50 - долгожданную новинку, которая обещает стать самой просторной в своем классе. Почему этот седан уже обсуждают эксперты, какие опции удивят даже опытных водителей и что ждет покупателей летом - разбираемся подробно.Читать далее
-
15.05.2026, 11:56
Старт производства Lada Azimut: первые автомобили уже едут к дилерам
В Тольятти началась сборка Lada Azimut. Первые машины уже отправлены дилерам. Ожидается старт продаж до конца года. Цена базовой версии пока не раскрыта.Читать далее
-
15.05.2026, 10:31
АвтоВАЗ рассматривает выпуск беспилотной Lada: новые технологии на горизонте
АвтоВАЗ может стать одним из первых отечественных брендов, кто выведет на рынок автомобиль с автономным управлением. Почему это решение может изменить расстановку сил в отрасли и каковы реальные перспективы внедрения беспилотных технологий - разбираемся в деталях.Читать далее
-
15.05.2026, 10:06
Mitsubishi не ушла из России: сервис и поддержка продолжают работать
Мало кто знает, но японский бренд Mitsubishi не свернул всю работу в России. Официальные поставки машин прекратились, но сервисные центры и гарантийная поддержка продолжают функционировать. Почему это важно для владельцев и что происходит с обслуживанием - разбираемся в деталях. Эксперты объяснили, какие услуги доступны и чего ждать дальше.Читать далее
Похожие материалы Мерседес
-
15.05.2026, 16:31
Турбина для Lada Iskra: самарцы увеличили мощность до 150 л.с.
Самарские инженеры удивили автолюбителей новым тюнинг-комплектом для Lada Iskra: теперь двигатель способен выдавать 150 л.с. вместо стандартных 106. Как изменились динамика и стоимость, что ждет владельцев и почему этот тюнинг обсуждают все - разбираемся в деталях.Читать далее
-
15.05.2026, 15:53
Майские продажи новых авто: дилеры раскрыли, что изменится на рынке
Май приносит перемены на авторынке: дилеры уже готовятся к снижению спроса, а эксперты предупреждают о возможных изменениях цен. Почему майские праздники влияют на продажи, и как это скажется на выборе новых машин - объясняем, что важно знать сейчас.Читать далее
-
15.05.2026, 15:21
Ariane 6: новая тяжелая ракета ESA снизит стоимость запусков и расширит научные миссии
Европейское космическое агентство готовит тяжелую ракету Ariane 6, которая обещает удвоить эффективность запусков и открыть новые возможности для научных исследований. Почему этот проект важен для Европы и как он изменит рынок космических перевозок - в нашем материале.Читать далее
-
15.05.2026, 15:16
Lada Iskra SW Cross: неожиданные плюсы и минусы после 2000 км пробега
Редакция «За рулем» поделилась подробным отчетом о первых 2000 км на Lada Iskra SW Cross. В материале - реальные плюсы и минусы, детали эксплуатации, расходы на топливо и неожиданные нюансы, которые могут повлиять на выбор автомобиля в 2026 году.Читать далее
-
15.05.2026, 15:07
Volga претендует на место в реестре такси: что изменится для водителей и парков
Модели Volga могут появиться в официальном списке автомобилей для такси - компания уверяет, что все требования выполнены. Почему это важно для рынка, какие условия выдвигает Минпромторг и что думают эксперты - разбираемся, что ждет таксопарки и водителей в ближайшее время.Читать далее
-
15.05.2026, 14:36
Виртуальная реальность в школах Подмосковья: как VR-очки меняют обучение ПДД
В Подмосковье стартовал необычный проект: школьников теперь учат ПДД с помощью VR-очков. Почему это важно именно сейчас, какие сценарии ждут учеников и как новая технология может повлиять на безопасность детей - разбираемся, что изменится и какие плюсы отмечают эксперты. Мало кто знает, но такие тренажеры уже тестируют в нескольких школах региона.Читать далее
-
15.05.2026, 14:21
Volga C50 замечен на дорогах: старт продаж нового седана уже этим летом
На улицах Нижнего Новгорода впервые засняли Volga C50 - долгожданную новинку, которая обещает стать самой просторной в своем классе. Почему этот седан уже обсуждают эксперты, какие опции удивят даже опытных водителей и что ждет покупателей летом - разбираемся подробно.Читать далее
-
15.05.2026, 11:56
Старт производства Lada Azimut: первые автомобили уже едут к дилерам
В Тольятти началась сборка Lada Azimut. Первые машины уже отправлены дилерам. Ожидается старт продаж до конца года. Цена базовой версии пока не раскрыта.Читать далее
-
15.05.2026, 10:31
АвтоВАЗ рассматривает выпуск беспилотной Lada: новые технологии на горизонте
АвтоВАЗ может стать одним из первых отечественных брендов, кто выведет на рынок автомобиль с автономным управлением. Почему это решение может изменить расстановку сил в отрасли и каковы реальные перспективы внедрения беспилотных технологий - разбираемся в деталях.Читать далее
-
15.05.2026, 10:06
Mitsubishi не ушла из России: сервис и поддержка продолжают работать
Мало кто знает, но японский бренд Mitsubishi не свернул всю работу в России. Официальные поставки машин прекратились, но сервисные центры и гарантийная поддержка продолжают функционировать. Почему это важно для владельцев и что происходит с обслуживанием - разбираемся в деталях. Эксперты объяснили, какие услуги доступны и чего ждать дальше.Читать далее