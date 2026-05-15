Почему повышение выплат по ОСАГО важно для россиян: Выплаты увеличат в четыре раза - но только с 2027 года и не для всех

15 мая 2026, 15:25
Максимальные выплаты по ОСАГО вырастут до 2 млн рублей: кого коснутся изменения
В России готовится масштабное повышение лимитов по ОСАГО: компенсации за вред жизни и здоровью после ДТП могут вырасти до 2 миллионов рублей. Однако нововведения затронут не все случаи и вступят в силу только через несколько лет.
Рынок автострахования в России ждет заметное изменение: максимальные выплаты по ОСАГО за вред жизни и здоровью пострадавших в ДТП планируют увеличить в четыре раза — с 500 тысяч до 2 миллионов рублей. Это решение уже поддержано правительством, и вопрос практически решен.
Однако есть важный нюанс: новые лимиты коснутся только компенсаций за вред жизни и здоровью, а не за повреждение имущества. Если в аварии пострадал человек, он сможет рассчитывать на сумму до 2 миллионов рублей, но ремонт автомобиля по-прежнему ограничен 400 тысячами рублей.
Законопроект призван устранить давнюю несправедливость: сейчас по обязательному страхованию перевозчиков пассажиры автобусов могут получить до 2 миллионов рублей, а пассажиры легковых авто — только 500 тысяч. После вступления изменений лимиты сравняются.
Новые правила заработают не сразу: правительство настаивает на вступлении в силу не ранее 1 марта 2027 года. Скорее всего, депутаты Госдумы учтут это требование при окончательном рассмотрении законопроекта.
Выплаты за поврежденные автомобили меняться не будут — лимит по ОСАГО останется на уровне 400 тысяч рублей. Попытки повысить его до 700 тысяч были отклонены профильным комитетом Госдумы еще в 2026 году.
Российский союз автостраховщиков предупредил: увеличение максимальных выплат приведет к росту стоимости полисов. По предварительным оценкам, средняя премия по ОСАГО может вырасти примерно на 10%, а окончательные расчеты и корректировку тарифов проведет Банк России.
Средняя стоимость полиса в первом квартале 2026 года составила 7 214 рублей, что на 3,8% выше, чем годом ранее. В РСА отмечают, что подорожание, скорее всего, продолжится, особенно после увеличения лимитов выплат.
Страховщики фиксируют рост средней выплаты по материальному ущербу: за первые три месяца 2026 года она выросла почти на 10% и достигла 118 877 рублей. При этом более чем в половине регионов страны ОСАГО остается убыточным для компаний — выплаты превышают собранные премии, хотя глобально рынок прибыльный: сборы составили 75 миллиардов рублей, а выплаты — 60,9 миллиарда.
Для российских автомобилистов повышение лимитов — шаг к большей социальной защите, но и к росту расходов на страховку. Изменения затронут только компенсации за вред жизни и здоровью, вступят в силу не раньше марта 2027 года, и у рынка с водителями есть время подготовиться.
