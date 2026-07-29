QUANTUM 125: Мощный городской скутер, на который не нужны права «категории А»

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxeed Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK Tata TENET Tesla Toyota Triumph VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

29 июля 2026, 19:38

Макси-скутер QUANTUM: особенности, оформление и доставка по России

Макси-скутер QUANTUM: особенности, оформление и доставка по России

QUANTUM 125: Мощный городской скутер, на который не нужны права «категории А»

Макси-скутер QUANTUM: особенности, оформление и доставка по России

Макси-скутер QUANTUM выделяется сочетанием городской практичности и технических решений, которые делают его интересным для российских покупателей. Важно разобраться, как происходит покупка, доставка и оформление документов на эту модель.

Макси-скутер QUANTUM выделяется сочетанием городской практичности и технических решений, которые делают его интересным для российских покупателей. Важно разобраться, как происходит покупка, доставка и оформление документов на эту модель.

Макси-скутер QUANTUM, выполненный по мотивам Yamaha NMAX, привлекает внимание тех, кто ищет удобный транспорт для города с современными опциями. Эта модель ориентирована на ежедневные поездки и отличается продуманной эргономикой: LED-панель приборов, дисковые тормоза на обеих осях, ветровое стекло и просторное двухместное сиденье делают скутер практичным для российских дорог.

Важной особенностью QUANTUM является наличие двух багажных отсеков - спереди и под сиденьем, что удобно для хранения вещей в городе. Сигнализация с автозапуском повышает уровень безопасности и комфорта. Техническая часть версии 125 см³ выглядит так: двигатель объемом 125 см³ (по документам - 49,9 см³), мощность 9 л.с., вариатор, колеса 13R, максимальная скорость до 100 км/ч, масса 130 кг. Документы оформляются как на 49 кубов, что освобождает владельца от необходимости получать ПТС и регистрировать скутер в ГИБДД. Управлять QUANTUM можно с 16 лет, что расширяет круг потенциальных покупателей.

Производится макси-скутер в Китае под брендом Ижтехмаш. Интересно, что рынок городских скутеров активно развивается, и новые модели появляются регулярно. Например, недавно был представлен электроскутер, который выделяется увеличенным запасом хода и расширенным набором функций безопасности - подробнее об этом можно узнать в материале о новом электроскутере с рекордной скоростью и современными опциями. Это подтверждает, что интерес к компактному транспорту в России только растет.

Судя по имеющимся данным, QUANTUM может быть интересен тем, кто ищет баланс между доступностью, простотой оформления и современными техническими решениями. Отсутствие необходимости регистрации и ПТС, а также возможность управления с 16 лет делают модель особенно привлекательной для молодежи и тех, кто ценит мобильность без лишних формальностей. Важно помнить, что при выборе скутера стоит обращать внимание не только на характеристики, но и на условия гарантии, доставки и репутацию продавца.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Гибридный Geely EX5 EM-R выходит на российский рынок: новые детали и особенности
Почему автомобильные поездки часто становятся серьезным испытанием для отношений
Бензин на нуле: как выжить на трассе в условиях топливного кризиса
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Компактные кроссоверы и внедорожники
Москвич 3 и еще 260 моделей
Грузовые
Isuzu Forward и еще 33 модели
F Luxury
Bentley Arnage и еще 22 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Новосибирск Петрозаводск Самара
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться