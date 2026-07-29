QUANTUM 125: Мощный городской скутер, на который не нужны права «категории А»

29 июля 2026, 19:38
Макси-скутер QUANTUM: особенности, оформление и доставка по России
Макси-скутер QUANTUM: особенности, оформление и доставка по России
Макси-скутер QUANTUM выделяется сочетанием городской практичности и технических решений, которые делают его интересным для российских покупателей. Важно разобраться, как происходит покупка, доставка и оформление документов на эту модель.
Макси-скутер QUANTUM, выполненный по мотивам Yamaha NMAX, привлекает внимание тех, кто ищет удобный транспорт для города с современными опциями. Эта модель ориентирована на ежедневные поездки и отличается продуманной эргономикой: LED-панель приборов, дисковые тормоза на обеих осях, ветровое стекло и просторное двухместное сиденье делают скутер практичным для российских дорог.
Важной особенностью QUANTUM является наличие двух багажных отсеков - спереди и под сиденьем, что удобно для хранения вещей в городе. Сигнализация с автозапуском повышает уровень безопасности и комфорта. Техническая часть версии 125 см³ выглядит так: двигатель объемом 125 см³ (по документам - 49,9 см³), мощность 9 л.с., вариатор, колеса 13R, максимальная скорость до 100 км/ч, масса 130 кг. Документы оформляются как на 49 кубов, что освобождает владельца от необходимости получать ПТС и регистрировать скутер в ГИБДД. Управлять QUANTUM можно с 16 лет, что расширяет круг потенциальных покупателей.
Производится макси-скутер в Китае под брендом Ижтехмаш. Интересно, что рынок городских скутеров активно развивается, и новые модели появляются регулярно. Например, недавно был представлен электроскутер, который выделяется увеличенным запасом хода и расширенным набором функций безопасности - подробнее об этом можно узнать в материале о новом электроскутере с рекордной скоростью и современными опциями. Это подтверждает, что интерес к компактному транспорту в России только растет.
Судя по имеющимся данным, QUANTUM может быть интересен тем, кто ищет баланс между доступностью, простотой оформления и современными техническими решениями. Отсутствие необходимости регистрации и ПТС, а также возможность управления с 16 лет делают модель особенно привлекательной для молодежи и тех, кто ценит мобильность без лишних формальностей. Важно помнить, что при выборе скутера стоит обращать внимание не только на характеристики, но и на условия гарантии, доставки и репутацию продавца.
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