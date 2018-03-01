1 марта 2018, 22:05

Мал да удал. ТОП-5 компактов для городской езды

Не секрет, что в силу погодных и дорожных особенностей большинство автомобилистов России предпочитают ездить на седанах В-класса, адаптированных под нашу страну, или же кроссоверах. Но есть и те, кто, по примеру европейцев, выбирает компакт-кары.
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Мал да удал. ТОП-5 компактов для городской езды FIAT 500, BMW, Mini, Ravon, Smart ForTwo

Преимущества их эксплуатации в городе – неоспоримы. Скромные габариты позволяют без труда найти парковочное место, а небольшой расход топлива и сниженный налог заметно экономят средства. Вот только сама стоимость компактов, как правило, кусается,  ведь производители, учитывая моду на SUV, не спешат локализовать производство «малышей». Тем не менее, и среди них можно выбрать самых лучших.

FIAT 500
От 1.2 л, 69 л.с
Новый от 731 000 до 1 015 000 Р

Fiat 500

В прошлом году итальянский хэтчбек отпраздновал свой 60-летний юбилей. И все это долгое время своего существования машина пользовалась заметным спросом, правда, преимущественно на родине. В России же автомобиль нередко можно было встретить в корпоративном автопарке какой-нибудь сети пиццерий. Юркий автомобиль позволял без труда доставить заказ клиенту в течение часа.

При этом затраты на содержание машин не били по карману владельцам пиццерий. Судите сами: 1,4-литровый бензиновый мотор мощностью 100 л. с. потребляет в городском цикле всего 7,7 л/100 км. Максимальная скорость «пятисотого» составляет 182 км/ч, а разгон с места до 100 км/ч – 10,5 секунды. Этого вполне достаточно для передвижения в городе.

Компакт-кар ориентирован на продвинутую молодежь, которой важна мобильность, а не количество «лошадей» под капотом. Об этом говорят как яркий дизайн модели, так и куча полезной электроники. Не особо радует лишь стоимость модели – она подъемна далеко не каждому. Стартовая цена Fiat 500 составляет 1 015 000 рублей.

Smart ForTwo
От 0.9 л, 90 л.с
Новый от 655 000 до 755 000 Р
Smart ForTwo

«Машина для эгоиста» – так ласково прозвали в народе этот немецкий сити-кар. За рулем будет комфортно водителю, а на соседнем сиденье – его сумке. Но сколько бы ни подшучивали над владельцами ForTwo, пересаживаться на автомобили со стандартными неудобными для городской жизни габаритами они не намерены. Еще бы, ведь ForTwo можно запарковать не только вдоль дороги, но и поперек. При этом он совершенно никому не помешает.

Автомобиль оснащен 3-цилиндровым турбированным двигателем 0,9 литра и мощностью 90 сил. Расход горючего в городском режиме с роботизированной трансмиссией составляет всего 4,9 литра, а в загородном цикле и вовсе 3,7 литра. При вместимости топливного бака 33 литра необходимость постоянно беспокоиться о заправке просто исчезает. Несмотря на свои компактные размеры, ForTwo нельзя назвать уж слишком медленным. Ему потребуются 13,7 секунды, чтобы разогнаться до 100 км/ч. А стоимость «малыша» составляет от 890 000 рублей.

BMW i3
BMW i3
170 л.с


К сожалению, этот электрический хэтчбек не продается в России, но в представительстве не исключают возможности поставок модели при условии, если инфраструктура для «электриков» будет развита. Тем не менее, не упомянуть его в списке лучших компакт-каров было бы неправильным. Не зря европейцы так любят i3. Движение этого автомобиля на электротяге не сопровождается неприятными запахами и вредными выбросами, что делает его идеальным транспортным средством для города.

При  этом хэтчбек не просто экологически чистый автомобиль: его разгон до 100 км/ч за 8,1 секунды позволяет водителю насладиться динамикой даже при отсутствии мощного привычного ДВС. Запас хода составляет 180 км, а этого вполне достаточно даже жителям крупных мегаполисов. Восполнить энергию батарей можно как от бытовой электросети, так и на специальных станциях.

Mini Cabrio

Mini Cooper S
От 2 л, 192 л.с
Новый от 1 499 000 до 1 641 500 Р
Нельзя не вспомнить о любителях ездить по городу на кабриолетах. Аккурат весна на носу, аккурат в линейке Mini есть открытый компакт-кар. В базовом исполнении автомобиль имеет 2-зонный климат-контроль со специальным режимом для движения с открытым верхом, активный круиз-контроль и мультимедийный комплекс с приложением для управления камерами GoPro. Иными словами, водитель и пассажиры могут не просто с комфортом передвигаться на машине, но и снимать на камеру происходящее за окном.  

Крыша, сделанная из ткани, способна подниматься и опускаться за 18 секунд на скорости до 30 км/ч. Также в Mini предусмотрели режим полуоткрытого верха, когда крыша отодвигается только на 40 см. Из полезных конструктивных особенностей – увеличенный по сравнению с предшественником багажник. Он теперь составляет 215 литров при поднятой крыше.

Что касается «начинки», то ее представляет 2-литровый 192-сильный турбированный мотор (280 Нм), который выступает в паре с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией. Автомобиль сможет разгоняться с места до 100 км/ч всего за 7,1 секунды, а максимальная скорость составляет 228 км/ч. Впечатляет? Тогда самое время заготовить 2 125 000 рублей – именно столько стоит базовый Mini Cabrio.

Ravon R2
Ravon R2
От 1.2 л, 85 л.с
Новый от 389 000 до 489 000 Р


Если ездить на практичной малолитражке хочется, но все вышеозвученные варианты не по карману, можно присмотреться к доступному Ravon R2. Хэтчбек спроектирован на базе Chevrolet Spark, предлагается в России как с механической, так и с автоматической КПП. К слову, это самая доступная модель с «автоматом», которая комплектуется 1,3-литровым двигателем мощностью 85 л. с. и 4-ступенчатой АКПП. Стоимость ее составляет 469 000 рублей. За версию с «механикой» попросят и того меньше – от 439 000 рублей. Максимальная скорость узбекского компакта составляет 161 км/ч, а разгон до «сотни» занимает 12,4 секунды. Конечно, динамическими показателями автомобиль не блещет, зато расход топлива у R2 весьма скромный: 6,2 л/100 км в смешанном цикле.

Базовая комплектация модели включает улучшенную шумоизоляцию, обновленную инструментальную панель, аудиосистему с функциями MP3, USB, AUX, Bluetooth. Также хэтчбек имеет подушки безопасности, систему электронного управления руля, электрические стеклоподъемники, антиблокировочный тормоз и систему крепления детских автокресел. Примечательно, что автомобиль является лидером в России среди моделей А-класса. Народный выбор, так сказать.

Арина Милая
Купить авто Фиат, БМВ, Мини, Равон, Смарт 500, For Two, Фор Ту
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Комментарии пользователей
Обсуждение на форуме (1)
Jenna Huang02.03.2018 02:24
3aРa6oТоk oT 2OOOO py6Лeй в дЕнь!!!
Подро6нОcти нa vk.cc/ 7MglUw



3aРa6oТоk oT 2OOOO py6Лeй в дЕнь!!!
Подро6нОcти нa vk.cc/ 7MglUw
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Отзывы по теме
Форум Smart ForTwo
Для города смарт очень даже удобен. Когда я была в Италии в Милане, там хватает этих смартов, да и вообще, люди там предпочитают маленькие авто. И с парковкой удобнее, и налоги на него меньше. У нас в городе одно время было только 2 смарта таких, но вот уже года три их не вижу, наверное продали. В местах ...
Лада
Электрический Smart ForTwo признан самым «зеленым»
постебусь) ) ) в смысле
Saimaa
Подлокотник в фиат 500
Варианты для 500ки есть, в том числе, кожа, ткань и разные цвета)
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Мал да удал. ТОП-5 компактов для городской езды
Преимущества их эксплуатации в городе – неоспоримы. Скромные габариты позволяют без труда найти парковочное место, а небольшой расход топлива и сниженный налог заметно экономят средства. Вот только сама стоимость компактов, как правило, кусается,  ведь производители, учитывая моду на SUV, не спешат локализовать производство «малышей». Тем не менее, и среди них можно выбрать самых лучших.{{model_v2_1777}}Fiat 500В прошлом году итальянский хэтчбек отпраздновал свой 60-летний юбилей. И все это долгое время своего существования машина пользовалась заметным спросом, правда, преимущественно на родине. В России же автомобиль нередко можно было встретить в корпоративном автопарке какой-нибудь сети пиццерий. Юркий автомобиль позволял без труда доставить заказ клиенту в течение часа. При этом затраты на содержание машин не били по карману владельцам пиццерий. Судите сами: 1,4-литровый бензиновый мотор мощностью 100 л. с. потребляет в городском цикле всего 7,7 л/100 км. Максимальная скорость «пятисотого» составляет 182 км/ч, а разгон с места до 100 км/ч – 10,5 секунды. Этого вполне достаточно для передвижения в городе.Компакт-кар ориентирован на продвинутую молодежь, которой важна мобильность, а не количество «лошадей» под капотом. Об этом говорят как яркий дизайн модели, так и куча полезной электроники. Не особо радует лишь стоимость модели – она подъемна далеко не каждому. Стартовая цена Fiat 500 составляет 1 015 000 рублей.{{model_v2_1725}}Smart ForTwo«Машина для эгоиста» – так ласково прозвали в народе этот немецкий сити-кар. За рулем будет комфортно водителю, а на соседнем сиденье – его сумке. Но сколько бы ни подшучивали над владельцами ForTwo, пересаживаться на автомобили со стандартными неудобными для городской жизни габаритами они не намерены. Еще бы, ведь ForTwo можно запарковать не только вдоль дороги, но и поперек. При этом он совершенно никому не помешает. Автомобиль оснащен 3-цилиндровым турбированным двигателем 0,9 литра и мощностью 90 сил. Расход горючего в городском режиме с роботизированной трансмиссией составляет всего 4,9 литра, а в загородном цикле и вовсе 3,7 литра. При вместимости топливного бака 33 литра необходимость постоянно беспокоиться о заправке просто исчезает. Несмотря на свои компактные размеры, ForTwo нельзя назвать уж слишком медленным. Ему потребуются 13,7 секунды, чтобы разогнаться до 100 км/ч. А стоимость «малыша» составляет от 890 000 рублей.BMW i3{{model_v2_6375}}К сожалению, этот электрический хэтчбек не продается в России, но в представительстве не исключают возможности поставок модели при условии, если инфраструктура для «электриков» будет развита. Тем не менее, не упомянуть его в списке лучших компакт-каров было бы неправильным. Не зря европейцы так любят i3. Движение этого автомобиля на электротяге не сопровождается неприятными запахами и вредными выбросами, что делает его идеальным транспортным средством для города.При  этом хэтчбек не просто экологически чистый автомобиль: его разгон до 100 км/ч за 8,1 секунды позволяет водителю насладиться динамикой даже при отсутствии мощного привычного ДВС. Запас хода составляет 180 км, а этого вполне достаточно даже жителям крупных мегаполисов. Восполнить энергию батарей можно как от бытовой электросети, так и на специальных станциях.Mini Cabrio{{model_v2_1615}}Нельзя не вспомнить о любителях ездить по городу на кабриолетах. Аккурат весна на носу, аккурат в линейке Mini есть открытый компакт-кар. В базовом исполнении автомобиль имеет 2-зонный климат-контроль со специальным режимом для движения с открытым верхом, активный круиз-контроль и мультимедийный комплекс с приложением для управления камерами GoPro. Иными словами, водитель и пассажиры могут не просто с комфортом передвигаться на машине, но и снимать на камеру происходящее за окном.  Крыша, сделанная из ткани, способна подниматься и опускаться за 18 секунд на скорости до 30 км/ч. Также в Mini предусмотрели режим полуоткрытого верха, когда крыша отодвигается только на 40 см. Из полезных конструктивных особенностей – увеличенный по сравнению с предшественником багажник. Он теперь составляет 215 литров при поднятой крыше. Что касается «начинки», то ее представляет 2-литровый 192-сильный турбированный мотор (280 Нм), который выступает в паре с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией. Автомобиль сможет разгоняться с места до 100 км/ч всего за 7,1 секунды, а максимальная скорость составляет 228 км/ч. Впечатляет? Тогда самое время заготовить 2 125 000 рублей – именно столько стоит базовый Mini Cabrio.Ravon R2 {{model_v2_6245}}Если ездить на практичной малолитражке хочется, но все вышеозвученные варианты не по карману, можно присмотреться к доступному Ravon R2. Хэтчбек спроектирован на базе Chevrolet Spark, предлагается в России как с механической, так и с автоматической КПП. К слову, это самая доступная модель с «автоматом», которая комплектуется 1,3-литровым двигателем мощностью 85 л. с. и 4-ступенчатой АКПП. Стоимость ее составляет 469 000 рублей. За версию с «механикой» попросят и того меньше – от 439 000 рублей. Максимальная скорость узбекского компакта составляет 161 км/ч, а разгон до «сотни» занимает 12,4 секунды. Конечно, динамическими показателями автомобиль не блещет, зато расход топлива у R2 весьма скромный: 6,2 л/100 км в смешанном цикле.Базовая комплектация модели включает улучшенную шумоизоляцию, обновленную инструментальную панель, аудиосистему с функциями MP3, USB, AUX, Bluetooth. Также хэтчбек имеет подушки безопасности, систему электронного управления руля, электрические стеклоподъемники, антиблокировочный тормоз и систему крепления детских автокресел. Примечательно, что автомобиль является лидером в России среди моделей А-класса. Народный выбор, так сказать.
2018-03-01
Автор: Арина Милая
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