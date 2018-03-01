Мал да удал. ТОП-5 компактов для городской езды
Преимущества их эксплуатации в городе – неоспоримы. Скромные габариты позволяют без труда найти парковочное место, а небольшой расход топлива и сниженный налог заметно экономят средства. Вот только сама стоимость компактов, как правило, кусается, ведь производители, учитывая моду на SUV, не спешат локализовать производство «малышей». Тем не менее, и среди них можно выбрать самых лучших.
Fiat 500
В прошлом году итальянский хэтчбек отпраздновал свой 60-летний юбилей. И все это долгое время своего существования машина пользовалась заметным спросом, правда, преимущественно на родине. В России же автомобиль нередко можно было встретить в корпоративном автопарке какой-нибудь сети пиццерий. Юркий автомобиль позволял без труда доставить заказ клиенту в течение часа.
При этом затраты на содержание машин не били по карману владельцам пиццерий. Судите сами: 1,4-литровый бензиновый мотор мощностью 100 л. с. потребляет в городском цикле всего 7,7 л/100 км. Максимальная скорость «пятисотого» составляет 182 км/ч, а разгон с места до 100 км/ч – 10,5 секунды. Этого вполне достаточно для передвижения в городе.
Компакт-кар ориентирован на продвинутую молодежь, которой важна мобильность, а не количество «лошадей» под капотом. Об этом говорят как яркий дизайн модели, так и куча полезной электроники. Не особо радует лишь стоимость модели – она подъемна далеко не каждому. Стартовая цена Fiat 500 составляет 1 015 000 рублей.
«Машина для эгоиста» – так ласково прозвали в народе этот немецкий сити-кар. За рулем будет комфортно водителю, а на соседнем сиденье – его сумке. Но сколько бы ни подшучивали над владельцами ForTwo, пересаживаться на автомобили со стандартными неудобными для городской жизни габаритами они не намерены. Еще бы, ведь ForTwo можно запарковать не только вдоль дороги, но и поперек. При этом он совершенно никому не помешает.
Автомобиль оснащен 3-цилиндровым турбированным двигателем 0,9 литра и мощностью 90 сил. Расход горючего в городском режиме с роботизированной трансмиссией составляет всего 4,9 литра, а в загородном цикле и вовсе 3,7 литра. При вместимости топливного бака 33 литра необходимость постоянно беспокоиться о заправке просто исчезает. Несмотря на свои компактные размеры, ForTwo нельзя назвать уж слишком медленным. Ему потребуются 13,7 секунды, чтобы разогнаться до 100 км/ч. А стоимость «малыша» составляет от 890 000 рублей.
BMW i3
К сожалению, этот электрический хэтчбек не продается в России, но в представительстве не исключают возможности поставок модели при условии, если инфраструктура для «электриков» будет развита. Тем не менее, не упомянуть его в списке лучших компакт-каров было бы неправильным. Не зря европейцы так любят i3. Движение этого автомобиля на электротяге не сопровождается неприятными запахами и вредными выбросами, что делает его идеальным транспортным средством для города.
При этом хэтчбек не просто экологически чистый автомобиль: его разгон до 100 км/ч за 8,1 секунды позволяет водителю насладиться динамикой даже при отсутствии мощного привычного ДВС. Запас хода составляет 180 км, а этого вполне достаточно даже жителям крупных мегаполисов. Восполнить энергию батарей можно как от бытовой электросети, так и на специальных станциях.
Mini Cabrio
Крыша, сделанная из ткани, способна подниматься и опускаться за 18 секунд на скорости до 30 км/ч. Также в Mini предусмотрели режим полуоткрытого верха, когда крыша отодвигается только на 40 см. Из полезных конструктивных особенностей – увеличенный по сравнению с предшественником багажник. Он теперь составляет 215 литров при поднятой крыше.
Что касается «начинки», то ее представляет 2-литровый 192-сильный турбированный мотор (280 Нм), который выступает в паре с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией. Автомобиль сможет разгоняться с места до 100 км/ч всего за 7,1 секунды, а максимальная скорость составляет 228 км/ч. Впечатляет? Тогда самое время заготовить 2 125 000 рублей – именно столько стоит базовый Mini Cabrio.
Ravon R2
Если ездить на практичной малолитражке хочется, но все вышеозвученные варианты не по карману, можно присмотреться к доступному Ravon R2. Хэтчбек спроектирован на базе Chevrolet Spark, предлагается в России как с механической, так и с автоматической КПП. К слову, это самая доступная модель с «автоматом», которая комплектуется 1,3-литровым двигателем мощностью 85 л. с. и 4-ступенчатой АКПП. Стоимость ее составляет 469 000 рублей. За версию с «механикой» попросят и того меньше – от 439 000 рублей. Максимальная скорость узбекского компакта составляет 161 км/ч, а разгон до «сотни» занимает 12,4 секунды. Конечно, динамическими показателями автомобиль не блещет, зато расход топлива у R2 весьма скромный: 6,2 л/100 км в смешанном цикле.
Базовая комплектация модели включает улучшенную шумоизоляцию, обновленную инструментальную панель, аудиосистему с функциями MP3, USB, AUX, Bluetooth. Также хэтчбек имеет подушки безопасности, систему электронного управления руля, электрические стеклоподъемники, антиблокировочный тормоз и систему крепления детских автокресел. Примечательно, что автомобиль является лидером в России среди моделей А-класса. Народный выбор, так сказать.
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